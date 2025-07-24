هل يستحق أهم جزازات العشب في هوندا الشراء؟ إليك ما تقوله المراجعات

بعد توقف موجز عندما توقفت هوندا عن إنتاج جزازات العشب التي تعمل بالغاز تمامًا ، عادت في عام 2025 بمجموعة جديدة تمامًا. هناك ثلاث نطاقات: سلسلة HRN السكنية ، وسلسلة HRX Premium Residential ، وسلسلة HRC التجارية. جميعها نماذج للمشي ، على الرغم من أن الأغلبية تعمل بالذات. تتوفر تلك المتاحة في وقت كتابة هذا التقرير محركات بنزين من أربع أشجار تتراوح من 160 سم إلى 200 سم مكعب. من المقرر أن يتم إصدار أربعة طرز تعمل بالبطاريات في الخريف.
تعتبر سمعة هوندا لإنتاج محركات موثوقة ودائمة معروفة في جميع أجهزتها ، من السيارات والدراجات النارية إلى المولدات وزراعة العشب. بالنسبة لعام 2025 ، يفتخر هذا الأخير بمجموعة من الميزات المبتكرة التي ستجذب أولئك الذين يبحثون عن أفضل الطرق لقص المروج بشكل أكثر كفاءة. محرك الأقراص الذكي متغير لتناسب تفضيلات المستخدم ويمكن تعديله بيد واحدة. تنتج الشفرات المزدوجة (أربع حواف قطع في الكل) قصاصات أدق أسهل في الأكياس أو المهاد ، مع تفريغ جانبي خيار آخر. يوفر الخنق التلقائي بداية خالية من الضجة.
قراءة المواصفات شيء واحد ، ولكن الأداء في العالم الحقيقي هو ما يهم. تحمل جزازات Honda Lawn علامات أسعار متميزة ، وبالتالي فإن السؤال الكبير هو ما إذا كانت تستحق الشراء. نظرنا إلى ما قاله المراجعات لمعرفة ذلك. معظم العملاء إيجابيون للغاية بشأن شرائهم وسيوصيون به للآخرين. ومع ذلك ، فإن جزازات هوندا لاون ليست خالية من العيوب.
غالبية المراجعات تقول إن جزازة هوندا لاون يستحق الشراء
على موقع هوندا على الإنترنت ، يستعرض معظم جزازةهم متوسط أربعة نجوم أو أفضل. تعليقات مثل “جزازة العشب العظيمة” و “جزازة رائعة” شائعة. عزز أحد المالكين سمعة هوندا للجودة بقوله ، “تم تصميم جزازة هوندا HRC216HXA التجارية مع محرك GX Series مثل الخزان!” آخر أطلق عليه اسم “أفضل جزازة على الكوكب”.
إنها قصة مماثلة في Home Depot (على الرغم من أنهما يقومون حاليًا بتخزين طرازين فقط) وفي أدوات ACME (حيث يمكنك طلب المدى المدعوم من البطارية مسبقًا). قال أحد عملاء Home Depot إن نموذج HRX التجاري الخاص به (واحد من 11 أدوات في الحديقة الأساسية للعشب الأخضر الصحي) “يبدأ بسهولة ، ويقطع نظيفًا ، ويجعل التحكم في التطواف الهيدروستاتيكي يجعله بلا مجهود. ميزة توقف الشفرة مفيدة للغاية عند تطهير الحطام”. في ACME Tools ، كان مشتري جزازة دفع HRN للمبتدئين سعداء بنفس القدر بأداء واقتصاد أداتهم ، قائلاً: “يبدأ دائمًا (على) السحب الأول ، وضبط ارتفاع العجلات سريعًا وسهلاً ، ويحصل على تقشين كاملين على خزان واحد من الغاز”.
لذلك تعتقد معظم المراجعات أن جزازات العشب الأعلى تصنيفًا في هوندا تستحق الشراء. يتم التأكيد على سهولة البدء والموثوقية والطاقة كميزات أعلى. ربما لخص أحد المالكين ما فكر به الكثيرون عندما قال: “إذا كنت بحاجة إلى شراء جزازة ، فانتقل إلى شراء هوندا. أنت (سوف) شكراً لي لاحقًا.”
لماذا قد تعتقد أن جزازة هوندا لاون لا تستحق الشراء
على الرغم من أنه موثوق عمومًا ، إلا أن جزازات هوندا لاون ليست خالية تمامًا من الأخطاء. ما يقرب من ربع تصنيفات سلسلة HRN السكنية على الإنترنت على موقع هوندا على موقع هوندا كان لديهم مستوى من عدم الرضا ، مع غالبية الشكاوى حول فشل محرك الأقراص الذاتي. تكون المشكلات أقل شيوعًا مع سلسلة HRX Premium Residential ، على الرغم من أن بعض المراجعات تبلغ عن تسرب النفط. لكي نكون منصفين ، فإن الشكاوى المتعلقة بالنماذج الحالية في سلسلة HRC التجارية غير معروفة تقريبًا.
سيكون السعر أيضًا اعتبارًا جادًا. على الجانب الإيجابي ، يعد أحد طرازات HRN من بين أهم جزازات ذاتية ذاتية الاستخدام ذاتية الحفاظ على عشاقك الجميلة. على الجانب السلبي ، يكون سعر التجزئة الموصى به 599 دولارًا. جزازة مماثلة من العلامة التجارية الشهيرة Toro ، على سبيل المثال ، أقل من 120 دولار. إنها قصة مماثلة عبر جميع النماذج. يكلف أقل تكلفة من مجموعة HRC التجارية 949 دولار ، وعليك أن تدفعه! أيضًا ، ضع في اعتبارك أن كل واحد من جزازات هوندا لاون لديه سطح السفينة بحجم 21 بوصة. ليس ما سيختاره معظم الناس لساحة كبيرة.
أحدث جزازات في العشب في هوندا مليئة بميزات سهلة الاستخدام ، وأن غالبية المراجعات تخبرنا أن سمعتها في الجودة والموثوقية تستحقها بشكل جيد. ومع ذلك ، فهو سوق تنافسي للغاية مع مجموعة من العلامات التجارية المعروفة التي تتنافس على دولاراتك التي تم الحصول عليها بشق الأنفس. سترغب في مقارنة المواصفات والأسعار بعناية قبل أن تقرر ما إذا كانت جزازات العشب الأعلى تصنيفًا في هوندا تستحق الشراء بالفعل.