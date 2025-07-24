هل يستحق أهم جزازات العشب في هوندا الشراء؟ إليك ما تقوله المراجعات

بعد توقف موجز عندما توقفت هوندا عن إنتاج جزازات العشب التي تعمل بالغاز تمامًا ، عادت في عام 2025 بمجموعة جديدة تمامًا. هناك ثلاث نطاقات: سلسلة HRN السكنية ، وسلسلة HRX Premium Residential ، وسلسلة HRC التجارية. جميعها نماذج للمشي ، على الرغم من أن الأغلبية تعمل بالذات. تتوفر تلك المتاحة في وقت كتابة هذا التقرير محركات بنزين من أربع أشجار تتراوح من 160 سم إلى 200 سم مكعب. من المقرر أن يتم إصدار أربعة طرز تعمل بالبطاريات في الخريف.

تعتبر سمعة هوندا لإنتاج محركات موثوقة ودائمة معروفة في جميع أجهزتها ، من السيارات والدراجات النارية إلى المولدات وزراعة العشب. بالنسبة لعام 2025 ، يفتخر هذا الأخير بمجموعة من الميزات المبتكرة التي ستجذب أولئك الذين يبحثون عن أفضل الطرق لقص المروج بشكل أكثر كفاءة. محرك الأقراص الذكي متغير لتناسب تفضيلات المستخدم ويمكن تعديله بيد واحدة. تنتج الشفرات المزدوجة (أربع حواف قطع في الكل) قصاصات أدق أسهل في الأكياس أو المهاد ، مع تفريغ جانبي خيار آخر. يوفر الخنق التلقائي بداية خالية من الضجة.

قراءة المواصفات شيء واحد ، ولكن الأداء في العالم الحقيقي هو ما يهم. تحمل جزازات Honda Lawn علامات أسعار متميزة ، وبالتالي فإن السؤال الكبير هو ما إذا كانت تستحق الشراء. نظرنا إلى ما قاله المراجعات لمعرفة ذلك. معظم العملاء إيجابيون للغاية بشأن شرائهم وسيوصيون به للآخرين. ومع ذلك ، فإن جزازات هوندا لاون ليست خالية من العيوب.