هل يستحق Makita Lawn Edger السعر الضخم؟ هذا هو انهيارنا

في كثير من الأحيان يصنف Makita بين أفضل العلامات التجارية لأدوات الطاقة مع سمعة عالية الأداء والمتانة. جنبا إلى جنب مع مجموعة من الأدوات الصديقة للميزانية التي ترغب في الحصول عليها في المرآب أو ورشة العمل الخاصة بك ، لديهم أيضا مجموعة واسعة من أدوات الطاقة في الهواء الطلق. من بين هذه هي Makita 40V Max XGT Brushless Dressless Edger. ومع ذلك ، فإنه يأتي بسعر ضخم ، وبالتالي فإن السؤال الواضح هو ما إذا كان الأمر يستحق المال؟
في نهاية ميزانية السوق ، هناك العشرات من أجهزة القطع التي يمكن أن تتضاعف كإدارات ، لكنها تستخدم نفس سلك النايلون لكلا الغرضين. إنه يرتدي بسرعة كبيرة ، ويتم انحرافه بسهولة ، لذلك قد لا تكون النتائج مرتبة كما يود الناس. يحتوي Makita Lawn Edger على شفرة معدنية صلبة تتناقص عبر العشب والأوساخ ، تاركًا لمسة دقيقة ونظيفة.
السعر الحالي لـ Makita Lawn Edger هو 449.00 دولارًا كأداة عارية. إذا لم يكن لديك بطارية وشاحن متوافقة ، فسيضيفون 299.00 دولارًا آخر. هذا الكثير من المال لهذا النوع من معدات الحدائق ، ومن السهل أن نتساءل كيف يمكن أن يكون Makita يستحق السعر الضخم. للحصول على إجابة كاملة ، نحتاج إلى النظر إلى أدائها ومنافسيها بمزيد من التفصيل.
لماذا يمكن أن يكون Makita Lawn Edger يستحق الاستثمار
تم تصميم Makita Lawn Edger للتنافس مع أداء Edgers الذي يعمل بالطاقة مع الغاز مع تقديم الفوائد الصديقة للبيئة المرتبطة بالطاقة البطارية. في سوق شديدة التنافس ، هناك أيضًا علامات تجارية أخرى تنتج إدانات العشب اللاسلكية المخصصة لمنافسة Makita. في قلب Makita ، يوجد محرك قوي 40 فولت بدون فرش ، والذي تم تصميمه ليتم تشغيله بسرعة عالية وتقديم أقصى قدر من الأداء من البطارية دون خطر ارتفاع درجة الحرارة. كما يتطلب الصفر تقريبا الصيانة. يُزعم أنه يوفر الطاقة المكافئة لمحرك غاز 31CC. هناك مشغل سرعة متغير يوفر سرعة أقصى قدرها 4800 دورة في الدقيقة ، مع مستوى ضوضاء 91 ديسيبل.
في نهاية القطع ، يوجد شفرة بحجم 8 بوصات مع رفرف حارس وطين لمنع إلقاء الحطام على المستخدم أو المارة. تحتها لوحة انزلاقية لحماية علبة التروس. هناك تعديل سريع وسهل العمق ومؤشر خط البصر بحيث يعرف المشغل بالضبط أين تقطع الشفرة. يدعي Makita أيضًا أن العشب Edger أخف من المنافسين الذين يعملون بالغاز ، على الرغم من أنهم لا يقتبسون علامات تجارية محددة. يمكن ضبط المقبض لراحة المستخدم.
المواصفات مثيرة للإعجاب. بالنسبة لأولئك الذين استثمروا بالفعل في منصة بطارية 40 فولت في Makita ، وخاصة المشغلين التجاريين أو مالكي المنازل الذين لديهم مساحة كبيرة ، قد يكون اقتراحًا جذابًا. ولكن ماذا عن المشترين المحتملين الذين يقارنون Makita Lawn Edger مع العلامات التجارية الشعبية الأخرى؟
حيث لا تتراكم Makita Lawn Edger
سنفترض أن المشترين يبحثون عن بديل للغاز ويركزون على الأدوات اللاسلكية التي تعمل بالبطارية. في كلتا الحالتين ، فإن Big Bugbear هو أن السعر الضخم. يقدم العديد من المنافسين مواصفات مماثلة لدرجة جيدة.
DeWalt هي علامة تجارية أخرى ذات سمعة رائعة للجودة والمتانة. يبلغ Dewalt 60V Max Lawn Edger 299.00 دولارًا ، والفرق الواضح الوحيد هو الشفرة التي تكون مجرد بوصة أقصر. Ryobi ، العلامة التجارية الأخرى الشائعة جدًا من أدوات الحدائق ، لديها عشب عادل 40 فولت مع شفرة 8 بوصات تكلف 259.00 دولار. طراز 56V من EGO Power+، أحد القادة في تكنولوجيا البطاريات ، يحتوي على شفرة 8 بوصة وتكلف 199.00 دولار. لا تتضمن أي من هذه الأسعار بطارية أو شاحن ، ولكن ومع ذلك تنظر إليها ، فإن Makita Lawn Edger لا يزال أغلى بكثير. لكي نكون منصفين ، من المهم إجراء مقارنة أكثر تعمقًا للميزات والأداء قبل اتخاذ قرار ، ولكن لا يوجد أي فرق من هذا السعر. من الصعب شرح سبب تكلفة المكيتا كثيرًا.
معظم الوقت ، أدوات Makita تنافسية من حيث السعر والأداء ، ومن المفهوم أن العلامة التجارية لديها العديد من المعجبين. ومع ذلك ، هناك عدد من أدوات Makita التي لا تستحق الشراء ، وفقًا للمراجعات. بالنسبة لكثير من الناس ، فإن السعر الضخم يعني أن Makita Lawn Edger ربما يكون من بينهم.