هل يستحق Makita Lawn Edger السعر الضخم؟ هذا هو انهيارنا

في كثير من الأحيان يصنف Makita بين أفضل العلامات التجارية لأدوات الطاقة مع سمعة عالية الأداء والمتانة. جنبا إلى جنب مع مجموعة من الأدوات الصديقة للميزانية التي ترغب في الحصول عليها في المرآب أو ورشة العمل الخاصة بك ، لديهم أيضا مجموعة واسعة من أدوات الطاقة في الهواء الطلق. من بين هذه هي Makita 40V Max XGT Brushless Dressless Edger. ومع ذلك ، فإنه يأتي بسعر ضخم ، وبالتالي فإن السؤال الواضح هو ما إذا كان الأمر يستحق المال؟

في نهاية ميزانية السوق ، هناك العشرات من أجهزة القطع التي يمكن أن تتضاعف كإدارات ، لكنها تستخدم نفس سلك النايلون لكلا الغرضين. إنه يرتدي بسرعة كبيرة ، ويتم انحرافه بسهولة ، لذلك قد لا تكون النتائج مرتبة كما يود الناس. يحتوي Makita Lawn Edger على شفرة معدنية صلبة تتناقص عبر العشب والأوساخ ، تاركًا لمسة دقيقة ونظيفة.

السعر الحالي لـ Makita Lawn Edger هو 449.00 دولارًا كأداة عارية. إذا لم يكن لديك بطارية وشاحن متوافقة ، فسيضيفون 299.00 دولارًا آخر. هذا الكثير من المال لهذا النوع من معدات الحدائق ، ومن السهل أن نتساءل كيف يمكن أن يكون Makita يستحق السعر الضخم. للحصول على إجابة كاملة ، نحتاج إلى النظر إلى أدائها ومنافسيها بمزيد من التفصيل.