هل يستضيف فريق لوس أنجلوس ليكرز ملعبًا حقيقيًا في تصفيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين؟

يمر فريق لوس أنجلوس ليكرز حاليًا بأصعب فتراته هذا الموسم.

بدءًا من يوم الخميس الماضي في دنفر، كانت تسع من مبارياتهم الـ11 التالية ضد فرق فاصلة، حيث كانت ستة من أصل ثماني مباريات ضد فرق متواجدة معهم حاليًا في ترتيب القسم الغربي.

مع بقاء 18 مباراة، أصبح موسم ماراثون الدوري الاميركي للمحترفين المكون من 82 مباراة هو الآن سباق سريع نحو النهاية – ذلك الوقت السحري عندما يبدأ المشجعون في التحديق في الترتيب مثل سماسرة الأسهم الذين يراقبون سوقًا متقلبة.

كل فوز يبدو وكأنه نفوذ.

كل خسارة تبدو وكأنها كارثة.

قد تحدد الأيام التسعة المقبلة ما إذا كان ليكرز سيحظى بميزة اللعب على أرضه في الجولة الأولى من تصفيات الدوري الأمريكي للمحترفين.

ولكن هذا يطرح السؤال: هل ليكرز يحتاج أو يريد ميزة الملاعب المنزلية في الجولة الأولى من التصفيات الدوري الاميركي للمحترفين؟

الجواب قد يفاجئك.

رقم ليس حقا.

بالطبع، إذا سألت أي لاعب أو مدرب علنًا، فسيقول الأشياء الصحيحة. ميزة الملاعب المنزلية مهمة. الحشد يساعد على جلب الطاقة. إن الالتزام بروتينك الطبيعي يساعد. النوم في سريرك الخاص يساعدك.

كل هذا صحيح.

لكن واقع تصفيات الدوري الاميركي للمحترفين – وخاصة في المؤتمر الغربي – هو أن المباريات والصحة لها أهمية أكبر بكثير من الجغرافيا.

في الوقت الحالي، يجلس فريق ليكرز وسط ازدحام مروري في المؤتمر الغربي. يتم فصل البذور من الثالث إلى السادس بمباراة واحدة تتجه إلى اللعب ليلة الاثنين. لقد انسحبت أوكلاهوما سيتي وسان أنطونيو بالفعل من القمة مثل سيارتين رياضيتين تغادران طريقًا سريعًا مزدحمًا.

الجميع عالقون في المنافسة على المنصب.

ويتعادل ليكرز حاليًا مع دنفر في المركز الخامس. مينيسوتا تحتل حاليا المركز الثالث. ويحتل هيوستن المركز الرابع بفارق نصف مباراة فقط عن ليكرز.

خلال الأيام التسعة المقبلة، سيواجه فريق ليكرز كل منهم.

مينيسوتا يوم الثلاثاء. دنفر يوم السبت. ثم مباراتان متتاليتان على الطريق في هيوستن.

إذا فاز ليكرز بمبارياته الخمس المقبلة، فسيجلس بمفرده في المركز الثالث مع أفضلية الملاعب المحلية في الجولة الأولى التي يسيطر عليها.

قال ماركوس سمارت، حارس ليكرز، حول الامتداد القادم: “إنه ليس شيئًا نركز عليه، لكننا بالتأكيد ندرك ذلك”. “من خلال تجربتي، علينا التركيز على مباراة واحدة في كل مرة… ليس لدينا الرفاهية للتطلع إلى الأمام. يجب علينا بالتأكيد التعامل مع كل مباراة على حدة والتعامل مع الأمور.”

التعامل مع الأعمال أمر رائع، ولكن دعونا نتوقف للحظة ونتذكر شيئًا ما.

وهذا بالضبط ما حدث الموسم الماضي.

مع بقاء 18 مباراة في العام الماضي، وجد ليكرز نفسه في المركز الرابع في المؤتمر الغربي المزدحم. تم فصل المصنفين من الثاني إلى الثامن بأربع مباريات، مع فصل اثنين إلى خمسة بـ 1.5 مباراة فقط. أراد الجميع أن يحتل ليكرز المركز الثاني أو الثالث.

وعندما انقشع الغبار، احتلوا المركز الثالث في الغرب وحصلوا على أفضلية اللعب على أرضهم في الجولة الأولى.

ولا يهم قليلا.

دخلت مينيسوتا إلى Crypto.com Arena في اللعبة الأولى ولكمت فريق ليكرز في فمه. فجرهم فريق Timberwolves أمام حشدهم. تعافى فريق ليكرز ليفوز بالمباراة الثانية، لكن بقية السلسلة انهارت بسرعة.

لقد خسروا السلسلة في خمس مباريات، بما في ذلك اثنتين من مبارياتهم الثلاث على أرضهم،

الكثير من أجل الاستفادة من الملعب المنزلي.

في الموسم الماضي، سيطر ليكرز على لوس أنجلوس، حيث أنهى 31-10 على أرضه – وهو ثاني أفضل سجل على أرضه في المؤتمر الغربي خلف البطل النهائي أوكلاهوما سيتي ثاندر.

لقد بدا الأمر مثيرًا للإعجاب في الترتيب، لكنه لم يكن يعني شيئًا في أبريل. نادرا ما يحدث ذلك عندما تكون المباراة خاطئة.

والمواجهات هي بالضبط ما يجب أن يدرسه الليكرز خلال الفترة القادمة، وليس بالضرورة النتائج.

مع بقاء شهر على انتهاء الموسم العادي، لا يزال هذا الفريق يكتشف نفسه. سجلهم على أرضهم هو بالفعل أسوأ من الموسم الماضي عند 20-12. هذا هو أفضل رقم 12 على أرضه في الدوري الاميركي للمحترفين. سجل طريقهم في المرتبة الأعلى.

لم يلعب ليبرون جيمس، ولوكا دونسيتش، وأوستن ريفز – الذين يمكن القول أنهم الثلاثي الهجومي الأكثر روعة في المؤتمر – سوى ما يزيد قليلاً عن اثنتي عشرة مباراة معًا. تتحسن الكيمياء، لكن كرة السلة في التصفيات تتطلب ثقة غريزية.

النوع الذي يأتي من التكرار.

ستكون الأيام التسعة القادمة بمثابة تقرير استكشافي لشهر أبريل. سيرى فريق ليكرز كيف سيتناسب مع حجم مينيسوتا وطولها، وخبرة دنفر، وروح هيوستن الرياضية التي لا هوادة فيها.

هذه الألعاب لا تتعلق فقط بالفوز والخسارة.

إنهم يتعلقون بجمع المعلومات. إنها تدور حول اكتشاف التشكيلات التي تبقى على قيد الحياة عندما تتباطأ اللعبة. إنها تدور حول فهم المواجهات الدفاعية التي يمكنها حبس خصمهم خلال سلسلة من سبع مباريات.

قال دونسيتش عن الجدول الزمني القادم: “قد يكون هذا وقتًا مثاليًا أم لا”. “علينا فقط أن نتعامل مع تلك المباريات بنفس العقلية. من الواضح أن كل فريق من هذه الفرق لديه لاعبين رائعين. إنهم يفوزون بالمباريات. لذلك نحن بحاجة إلى خوض مباراة تلو الأخرى أولاً وقبل كل شيء، ثم نحاول الفوز بكل تلك المباريات.”

إذا حصل ليكرز على المصنف رقم 3، فهذا رائع. سوف يستمتعون بلعب الألعاب المنزلية.

ولكن إذا احتلوا المركز الخامس، فسيتجنبون بطولة اللعب، ويحصلون على مباراة أكثر ملاءمة؟

هذا جيد تمامًا أيضًا.

لأن الحقيقة حول كرة السلة في التصفيات بسيطة للغاية.

الأمر لا يتعلق بالمكان الذي تلعب فيه. يتعلق الأمر بمن تلعب معه، وما إذا كنت يتمتع بصحة جيدة بما يكفي للتغلب عليه.

يتعامل ليبرون مع إصابة في الكوع والتهاب المفاصل في القدمين. ماكسي كليبر لديه ظهر سيء. آيتون يتعامل مع ركبة أعرج. تمت إزالة Reaves بعد أسابيع قليلة فقط من إجهاد ربلة الساق الذي كلفه ما يقرب من نصف الموسم.

لذا، إذا كنت من مشجعي فريق ليكرز وتشاهد الترتيب بعصبية كل ليلة، فخذ نفسًا.

نعم، الفوز بالمباريات الخمس المقبلة سيكون بمثابة بيان. نعم، الصعود إلى المركز الثالث سيبدو جميلاً على القوس.

لكن الهدف الحقيقي ليس البذر.

انها البقاء على قيد الحياة.

البقاء خارج اللعب في البطولة. قم ببناء الكيمياء بين ليبرون ولوكا وريفز. اجعل Ayton يلعب مثل “DominAyton” مرة أخرى.

والأهم من ذلك – الوصول إلى مرحلة ما بعد الموسم بصحة جيدة.

افعل ذلك، وستصبح ميزة الملاعب المنزلية ترفًا.

إذا فشلت في القيام بذلك، فإن الملعب المنزلي لن يصبح أكثر من مجرد خلفية جميلة لاحتفال فريق آخر.