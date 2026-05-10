هل يستطيع جالين برونسون وشركاه إكمال عملية المسح؟

البقاء على قيد الحياة والتقدم هو الشعار مرة أخرى – لا تنظر الآن، لكن نيكس على بعد فوز واحد فقط من الوصول إلى نهائيات القسم الشرقي للمرة الثانية على التوالي.

من الصعب العثور على خطأ مع نيكس في الآونة الأخيرة، ومع دخول المباراة الرابعة يوم الأحد ضد 76ers، فإنهم يهدفون إلى تحقيق أول اكتساح لهم في التصفيات منذ عام 1999.

لم تقدم عودة جويل إمبييد في اللعبة 3 أي مقاومة، حيث أدت محاولة أخرى من جالين برونسون إلى الفوز بنتيجة 108-94 وتقدم محوري في السلسلة 3-0.

ويتوقع Oddsmakers منافسة متقاربة، مع تفضيل نيكس بفارق 1.5 نقطة و-120 نقطة مفضلة.

ربما ساعدت القوة البدنية والصلابة في سلسلة الجولة الأولى ضد هوكس نيكس.

على الرغم من أن خسارة مباراتين متتاليتين متقاربتين أمام تسديدات CJ McCollum كانت محبطة في ذلك الوقت، إلا أنها بدا أنها أشعلت نار المنافسة.

توقع نيكس ضد 76ers، أفضل رهان

منذ خسارته في المباراة الثالثة أمام هوكس، فاز نيكس بستة انتصارات متتالية ولم ينظر إلى الوراء.

في حين أن الهجوم عالي المستوى يحتل العناوين الرئيسية، إلا أن الصلابة الدفاعية هي التي أنجزت العمل حقًا.

خلال سلسلة الانتصارات هذه، حصل نيكس على تصنيف دفاعي 100.7، وفقًا لإحصائيات NBA المتقدمة، وقد سمح بـ 100 نقطة أو أكثر مرة واحدة فقط.

لقد جعلوا Embiid غير قابل للعب في بعض الأحيان بشكل فعال وأغلقوا Tyrese Maxey.

لقد كافح Maxey بشكل كبير في هذه السلسلة، حيث انتقل من 26.9 نقطة لكل لعبة بنسبة 41.8 بالمائة من التسديد من 3 في الجولة الأولى إلى 18.7 نقطة لكل لعبة عند التسديد 1 مقابل 12 من خارج القوس.

اجمع بين نقص إنتاج مقاعد البدلاء جنبًا إلى جنب مع عدم الاتساق من المبتدئين بول جورج وفي جي إيدجكومب، وهم على الحبال.

يبدو أن فريق 76ers أبطأ بخطوة، حيث أن التحول من عودتهم المعجزة في الجولة الافتتاحية 3-1 أمام فريق سيلتيكس قد تركهم في حالة من الغضب.

سيشهد يوم الأحد مباراتهم الخامسة في تسعة أيام.

يبدو أن اللعب على إجمالي فريقهم أمر لا مفر منه، وإحدى الزوايا هي دفعهم إلى الجنوب من 105.5 نقطة مسجلة (-105، بيت إم جي إم).

من جانب نيكس، إذا غاب أو جي أنونوبي مرة أخرى، فسيخلق ذلك المزيد من فرص التسجيل لميكال بريدجز، الذي كان له دور حاسم في كلا طرفي الملعب في هذه السلسلة.

هذا أمر شخصي بالنسبة للجناح ثنائي الاتجاه، حيث قام فريق Sixers باستبداله في يوم المسودة، وقد جعلهم يندمون على ذلك بمتوسط ​​19.3 نقطة و 3.3 كرات مرتدة و 2.7 تمريرات حاسمة، حيث أطلق 64.9 بالمائة من الملعب و 45.5 بالمائة من 3.

أنا على استعداد لتولي المسؤولية مقابل نقاطه المجمعة والمرتدات والتمريرات الحاسمة البالغة 21.5 (-128، فان دويل).

وقد غطى Bridges هذا الخط في أربع مباريات متتالية، يعود تاريخها إلى اللعبة 6 في سلسلة Hawks.

المسرحيات: مجموع النقاط التي سجلها فريق 76ers أقل من 105.5 (-105، BetMGM) | الجسور أكثر من 21.5 نقطة + متابعات + تمريرات حاسمة (-128، FanDuel)

مايك توراي هو صحفي ومحرر رياضي يتابع عن كثب الدوري الاميركي للمحترفين، واتحاد كرة القدم الأميركي، والرياضات الجامعية وUFC. لقد أظهر خبرته في كل من رهانات دعم لاعبي NBA وNFL لما يقرب من ثلاث سنوات. يتمتع مايك أيضًا بخبرة واسعة في مجال عروض الرهانات الرياضية، حيث يقوم في كثير من الأحيان بتجربة ومراجعة أحدث التطبيقات والمواقع.