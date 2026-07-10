هل يستطيع يانكيز الانسحاب من الدوامة قبل إحداث ضرر طويل الأمد؟

رياضة
هل يستطيع يانكيز الانسحاب من الدوامة قبل إحداث ضرر طويل الأمد؟

استيقظ فريق يانكيز من ذهولهم يوم الخميس عندما انفجروا لمدة 12 جولة لإنقاذ عملية اكتساح على الطريق ضد رايز صاحب المركز الأول.

جاء الفوز 12-4، والذي كان الثالث فقط لليانكيز في آخر 14 مباراة، وسط أسبوعين فاسدين للامتياز وبعد توفر وسائل الإعلام غير الجيدة للأخبار من بريان كاشمان، الذي قال إنه لا يتوقع أن تكون مجموعة تصوير آرون جادج التالية حول إصابة ضلعه في استراحة كل النجوم نظيفة تمامًا. وقال المدير العام أيضًا إن جيانكارلو ستانتون تعرض “لإصابة جديدة تمامًا” الشهر الماضي.

وتأمل الخطوط المقلمة في البناء على فوزها الأخير – فهي تلعب سلسلة من ثلاث مباريات في واشنطن في نهاية هذا الأسبوع مع دخول استراحة كل النجوم – ولكن الانفجار الذي بلغ 14 ضربة كان استثناءً لشكلها الأخير.

بينما يحاول آرون بون وفريقه إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، دعونا نلقي نظرة على بعض الإحصائيات التي حددت الركود الأخير (التي يعود تاريخها إلى اكتساحهم في أواخر يونيو في فينواي بارك):

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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