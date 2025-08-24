هل يسيطر النمل على منزلك؟ قد يكون ديكور الزهور المجفف الخاص بك هو الجاني

سواء أكنت قد جفتهم بنفسك أو التقطتها من متجر ديكور المنزل المفضل لديك ، فإن الزهور المجففة تصنع ديكور الحمام النهائي. في الواقع ، فإن الزهور المجففة ، عند تصميمها بشكل صحيح ، هي وسيلة رائعة لإضافة اللون والملمس إلى أي غرفة في منزلك. ومع ذلك ، إذا لاحظت مؤخرًا تدفقًا من النمل الأسود الصغير الذي يتدفق عبر منزلك ، فقد تكون تلك الزهور المجففة الجميلة هي المسؤول. على الرغم من أن هناك العديد من الأشياء التي تجعل من السهل على النمل أن يتجول في منزلك ، إلا أن الزهور المجففة التي لم يتم علاجها بشكل صحيح قد لا تزال تحتوي على رحيق أو حبوب لقاح لذيذة لا يمكن أن يقاومها النمل.
إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك ، فلا تقلق. لا يوجد فقط عدد قليل من الطرق لقول وداعًا للنمل مع العلاجات الطبيعية ، فهناك أيضًا طرق لعلاج أزهارك لمنع حدوث المشكلة مرة أخرى. لذلك قبل أن تذهب وطرد باقة مجفف المفضلة لديك أو إكليل الزهور ، تحتاج أولاً إلى تحديد ما إذا كانت هذه تسبب مشكلة النمل الخاصة بك.
كيف تعرف ما إذا كانت أزهارك المجففة تجذب النمل
أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كانت أزهارك المجففة تجذب النمل إلى منزلك هي فحص ترتيبات الأزهار بعناية. إذا كانت الزهور تلوم ، فمن المحتمل أن ترى النمل يتجمع حول شاشة الإزهار. السبب الرئيسي الذي سيتم جذب النمل هو أن الزهور لم يتم تنظيفها بشكل صحيح قبل تجفيفها. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن لا تزال بقايا الرحيق أو حبوب اللقاح أو SAP لا تزال قائمة على الإزهار. يمكن أن تكون العلامات الأخرى مثل الثقوب الصغيرة في بتلات أو حزام دقيق أو بقع العفن علامات على أن الأخطاء الأخرى ، مثل عث العنكبوت أو العث ، استهدفت أزهارك المجففة. يمكن أن يكون هذا بسبب عدد من الظروف غير المثالية مثل مناطق التخزين الرطبة أو المتربة أو الزهور التي لا تجف تمامًا.
للحفاظ على النمل بعيدًا عن أزهارك ، يمكنك رشها بخليط خل مخفف. كن حذرًا مع هذه الطريقة لأنها يمكن أن تسبب تلون أزهارك. إذا كان هناك إصابة كبيرة من النمل ، فإن رشها ببساطة قد لا يعمل. ستحتاج أيضًا إلى فراغ وتنظيف المنطقة المحيطة بالمساعدة في إزالة الحشرات. تذكر أن تفرغ من حقيبتك المنظف بالفراغ حتى لا يزحف النمل. بالإضافة إلى ذلك ، إذا لم تكبدت أزهارك المجففة الكثير من الأضرار ، فيمكنك محاولة لصقها في كيس بلاستيكي ووضعها في الفريزر لمدة يومين تقريبًا للتخلص من أي نمل أو بق الحشرات المتبقية.