هل يسيطر النمل على منزلك؟ قد يكون ديكور الزهور المجفف الخاص بك هو الجاني

سواء أكنت قد جفتهم بنفسك أو التقطتها من متجر ديكور المنزل المفضل لديك ، فإن الزهور المجففة تصنع ديكور الحمام النهائي. في الواقع ، فإن الزهور المجففة ، عند تصميمها بشكل صحيح ، هي وسيلة رائعة لإضافة اللون والملمس إلى أي غرفة في منزلك. ومع ذلك ، إذا لاحظت مؤخرًا تدفقًا من النمل الأسود الصغير الذي يتدفق عبر منزلك ، فقد تكون تلك الزهور المجففة الجميلة هي المسؤول. على الرغم من أن هناك العديد من الأشياء التي تجعل من السهل على النمل أن يتجول في منزلك ، إلا أن الزهور المجففة التي لم يتم علاجها بشكل صحيح قد لا تزال تحتوي على رحيق أو حبوب لقاح لذيذة لا يمكن أن يقاومها النمل.

إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك ، فلا تقلق. لا يوجد فقط عدد قليل من الطرق لقول وداعًا للنمل مع العلاجات الطبيعية ، فهناك أيضًا طرق لعلاج أزهارك لمنع حدوث المشكلة مرة أخرى. لذلك قبل أن تذهب وطرد باقة مجفف المفضلة لديك أو إكليل الزهور ، تحتاج أولاً إلى تحديد ما إذا كانت هذه تسبب مشكلة النمل الخاصة بك.