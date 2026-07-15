هل يشيخ جيل الألفية بشكل أسرع من جيل الطفرة السكانية؟

في بعض النواحي، يكون جيل الشباب أكبر سنًا من أسلافه. أو على الأقل هذا ما وجدته دراسة أجريت عام 2026 في مجلة Nature Medicine. وبعد تحليل بيانات من 164 ألف شخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجد الباحثون أن جيل الألفية والجيل Z لديهم فجوة أكبر بين عمرهم البيولوجي والعمر الزمني مقارنة بجيل طفرة المواليد. في محادثة مع كليفلاند كلينك، أوضحت الدكتورة سعدية حسين، مقدمة طب الأسرة، الفرق بين المصطلحين، مشيرة إلى أن “عمرك الزمني – أي المدة التي كنت فيها على قيد الحياة – ليس مؤشرًا قويًا على الصحة كما قد تعتقد”. “عمرك البيولوجي هو مقياس أكثر دقة لمدى سرعة شيخوخة الخلايا والأنسجة والأعضاء.”
يتم قياس العمر البيولوجي باستخدام عدة علامات، بما في ذلك مثيلة الحمض النووي، ومستويات السكر في الدم، وضغط الدم، ومستويات الكوليسترول، ومعدل ضربات القلب، والطول، والوزن. نظرًا لأن جيل الألفية لديه درجة أعلى من العمر البيولوجي في بعض الأعضاء، فقد واجهوا خطرًا متزايدًا للإصابة بسرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر.
والجدير بالذكر أن دراسة أجريت عام 2025 في Deutsche Medizinische Wochenschrift وجدت أن جيل الألفية كانوا أكثر عرضة بمرتين للإصابة بـ 17 من أصل 34 نوعًا من السرطان الأكثر شيوعًا مقارنة بجيل طفرة المواليد في أي عمر. بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة Nature Medicine أن الأسباب الرئيسية للشيخوخة البيولوجية المبكرة هي الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى الأطعمة الغنية بالمغذيات، ونمط الحياة المستقر، وجدول النوم العشوائي. وفي حديثه مع مجلة صحة الرجال، أوضح عالم الوراثة ستيف هورفاث، الحاصل على درجة الدكتوراه، أن بعض التغييرات الأساسية في نمط الحياة يمكن أن تقلل من العمر البيولوجي “بضع سنوات فقط” وليس عقودًا.
أشارت الدراسات إلى أن سر إبطاء الشيخوخة البيولوجية بسيط
في حديثه مع المعاهد الوطنية للصحة، شارك الدكتور دانييل بيلسكي، الذي يدرس الشيخوخة في كلية كولومبيا ميلمان للصحة العامة، أحد التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تقلل من الساعة البيولوجية، قائلًا: “النشاط البدني هو أقرب شيء نعرفه إلى ينبوع الشباب”. وأكد لويجي فيروتشي، المدير العلمي للمعهد الوطني للشيخوخة التابع للمعاهد الوطنية للصحة (NIA)، بالمثل أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد بشكل كبير في إبطاء الساعة البيولوجية.
علاوة على ذلك، أشار منظور بحثي لعام 2025 نُشر في مجلة Aging إلى أن التمارين “المخططة والمنظمة والمتكررة” بالإضافة إلى التمارين التي تركز على القلب يمكن أن تساعد في الشيخوخة البيولوجية. وأشارت أيضًا إلى أن إحدى الدراسات وجدت أن النساء في منتصف العمر غير المستقرات تعرضن لانخفاض في عمرهن البيولوجي لمدة عامين بعد التدريبات الهوائية وتمارين القوة لمدة ثمانية أسابيع فقط. كما وجدت بعض الدراسات أن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد في تقليل شيخوخة الأعضاء الحيوية (مثل القلب والكبد) وكذلك الأنسجة الدهنية.
ليس من المستغرب أن يكون هناك تغيير أساسي آخر في نمط الحياة يمكن أن يساعد في إبطاء الشيخوخة اللاجينية وهو اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات. وفي حين أن هناك طرقًا لا حصر لها للمضي قدمًا، قال استشاري الأورام الدكتور آندي جايا لمجلة نيوزويك إن اتباع نظام غذائي متوسطي يمكن أن يكون مفيدًا للشيخوخة البيولوجية. وبعد تفصيل الأطعمة التي يجب عليك الالتزام بها إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الخضروات والبقوليات والأسماك الزيتية وزيت الزيتون، أشار إلى التجارب السريرية التي أظهرت كيف أن اتباع نمط حياة البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول وتقليل الشيخوخة البيولوجية بمقدار سنة إلى ثلاث سنوات خلال أشهر. وإذا لم يكن ذلك جيدًا بما فيه الكفاية بالفعل، فإن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يمكن أن يحميك أيضًا من مرض الزهايمر.