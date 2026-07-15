هل يشيخ جيل الألفية بشكل أسرع من جيل الطفرة السكانية؟

في بعض النواحي، يكون جيل الشباب أكبر سنًا من أسلافه. أو على الأقل هذا ما وجدته دراسة أجريت عام 2026 في مجلة Nature Medicine. وبعد تحليل بيانات من 164 ألف شخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجد الباحثون أن جيل الألفية والجيل Z لديهم فجوة أكبر بين عمرهم البيولوجي والعمر الزمني مقارنة بجيل طفرة المواليد. في محادثة مع كليفلاند كلينك، أوضحت الدكتورة سعدية حسين، مقدمة طب الأسرة، الفرق بين المصطلحين، مشيرة إلى أن “عمرك الزمني – أي المدة التي كنت فيها على قيد الحياة – ليس مؤشرًا قويًا على الصحة كما قد تعتقد”. “عمرك البيولوجي هو مقياس أكثر دقة لمدى سرعة شيخوخة الخلايا والأنسجة والأعضاء.”

يتم قياس العمر البيولوجي باستخدام عدة علامات، بما في ذلك مثيلة الحمض النووي، ومستويات السكر في الدم، وضغط الدم، ومستويات الكوليسترول، ومعدل ضربات القلب، والطول، والوزن. نظرًا لأن جيل الألفية لديه درجة أعلى من العمر البيولوجي في بعض الأعضاء، فقد واجهوا خطرًا متزايدًا للإصابة بسرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر.

والجدير بالذكر أن دراسة أجريت عام 2025 في Deutsche Medizinische Wochenschrift وجدت أن جيل الألفية كانوا أكثر عرضة بمرتين للإصابة بـ 17 من أصل 34 نوعًا من السرطان الأكثر شيوعًا مقارنة بجيل طفرة المواليد في أي عمر. بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة Nature Medicine أن الأسباب الرئيسية للشيخوخة البيولوجية المبكرة هي الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى الأطعمة الغنية بالمغذيات، ونمط الحياة المستقر، وجدول النوم العشوائي. وفي حديثه مع مجلة صحة الرجال، أوضح عالم الوراثة ستيف هورفاث، الحاصل على درجة الدكتوراه، أن بعض التغييرات الأساسية في نمط الحياة يمكن أن تقلل من العمر البيولوجي “بضع سنوات فقط” وليس عقودًا.