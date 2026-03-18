هل يعاني جافين نيوسوم من عسر القراءة؟ ضربة ترامب للحاكم تأتي بنتائج عكسية ضد مخاوفه المعرفية

في 16 مارس/آذار 2026، جاءت الضربات الشنيعة التي وجهها الرئيس دونالد ترامب إلى حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم بنتائج عكسية بائسة. وقال ترامب لمجموعة من المراسلين من المكتب البيضاوي، أثناء الإشارة إلى محادثة الحاكم الصريحة حول تشخيصه في كتابه الجديد، “لدينا شخص منخفض الذكاء، كما تعلمون، لأن جافين نيوسكوم اعترف بأنه يعاني من صعوبات في التعلم”.

وقال: “بصراحة، أنا أؤيد الأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم، ولكن ليس رئيسي”. (أم الرئيس؟ هل قال الرئيس؟!) وأضاف ترامب بسرعة: “لا أريد… أعتقد أن الرئيس لا ينبغي أن يكون لديه صعوبات في التعلم، حسنًا، وأنا أعلم أن قول مثل هذا الشيء الفظيع أمر مثير للجدل إلى حد كبير”. وأعلن أن “كل شيء عنه غبي”.

ترامب: "اعترف رئيس الولايات المتحدة جافين نيوسكوم بأنه يعاني من صعوبات في التعلم." نعم، لقد اتصل بالفعل @ جافين نيوسوم "رئيس الولايات المتحدة" أثناء محاولته إهانة معارفه.

في حين أن السخرية من شخص ما بسبب صعوبات التعلم ليس مظهرًا جيدًا أبدًا، فإن هذا يجعل ترامب يبدو سيئًا بشكل خاص، لأن هذه هي المرة الرابعة التي يسجل فيها الرئيس بشكل رسمي مناقشة عسر القراءة الذي يعاني منه نيوسوم. ناهيك عن حقيقة أن ترامب – الرئيس الحالي الحالي – أخطأ في الإهانة بأكملها عندما أشار إلى نيوسوم بـ “الرئيس”. (بالتأكيد، كان هناك الكثير من الحديث عن أن نيوسوم قد يترشح يومًا ما، لكن هذا كله لا يزال افتراضيًا بحتًا).

“وصف جافين نيوسوم بأنه رئيس الولايات المتحدة أثناء محاولته إهانته… كوميديا ​​سياسية من ذهب، أم مجرد زلة فرويدية؟” فكر أحد مستخدمي X. وفي الوقت نفسه، غرد آخر، “أين المراسل الشجاع الوحيد، “سيدي، هل تعتقد أن إهانتك تساعد أو تؤلمك عندما تشير إلى الحاكم نيوسوم كرئيس للولايات المتحدة؟” يكفي أن نقول إن خطأ ترامب الفادح الجديد هذا لا يساعد في مساعدة كل التكهنات المحيطة بصحته المعرفية، بما في ذلك تلك الشائعات المزعجة عن السراويل المزعجة وميله إلى النوم في الأماكن العامة.