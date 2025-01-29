هل يعمل غراء المهاد DIY على الساحات الخلفية المنحدرة؟

يمكن أن يعمل غراء المهاد معجزات لإبقاء الأمور في مكانها وساحة نظيفة. يمكن أن تثير الرياح والأمطار وحركة المرور على الأقدام بعناية المهاد وتوزيعها عبر الفناء ، ولكن يمكنك غراء المهاد DIY للمساعدة في حل المشكلة ؛ إنه يعمل عن طريق لصق المهاد معًا بحيث يبقى في منطقته المقصودة. بعض الناس ، رغم ذلك ، يحتاجون إلى غراء المهاد لأداء المهمة الأكثر صرامة المتمثلة في محاربة الجاذبية وتأمين المهاد على مشهد مائل. لذلك ، هل يمكن لصق المهاد DIY تحسين الفناء الخلفي المنحدر؟ يبدو أن الإجابة هي نعم ، اعتمادًا على وصفة DIY وزاوية المنحدر.

في مقطع فيديو Tiktok ، يشارك المستخدم Carriebn19 وصفة بسيطة ذات ثنائي المكونات لغراء المهاد DIY ويوضح كيف نجحت معها. إنها تمزج تمامًا جزأين من الماء الساخن مع جزء واحد من المدارس البيضاء غير السامة في دلو كبير باستخدام خفقت. ثم تصب خليطها في بخاخ وتطبق معاطفين على المهاد في فناءها. بعد أن كان لدى ذلك بعض الوقت لتجف ، توضح الفرق بين التصحيح الذي تعاملت معه وواحد لم تفعله. كما تشرح أن الغراء قد منع النجاح من الانتقال إلى ممرها وممراتها ومن الغسل في المناطق المنحدرة إلى العشب عندما تمطر.