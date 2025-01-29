هل يعمل غراء المهاد DIY على الساحات الخلفية المنحدرة؟

يمكن أن يعمل غراء المهاد معجزات لإبقاء الأمور في مكانها وساحة نظيفة. يمكن أن تثير الرياح والأمطار وحركة المرور على الأقدام بعناية المهاد وتوزيعها عبر الفناء ، ولكن يمكنك غراء المهاد DIY للمساعدة في حل المشكلة ؛ إنه يعمل عن طريق لصق المهاد معًا بحيث يبقى في منطقته المقصودة. بعض الناس ، رغم ذلك ، يحتاجون إلى غراء المهاد لأداء المهمة الأكثر صرامة المتمثلة في محاربة الجاذبية وتأمين المهاد على مشهد مائل. لذلك ، هل يمكن لصق المهاد DIY تحسين الفناء الخلفي المنحدر؟ يبدو أن الإجابة هي نعم ، اعتمادًا على وصفة DIY وزاوية المنحدر.
في مقطع فيديو Tiktok ، يشارك المستخدم Carriebn19 وصفة بسيطة ذات ثنائي المكونات لغراء المهاد DIY ويوضح كيف نجحت معها. إنها تمزج تمامًا جزأين من الماء الساخن مع جزء واحد من المدارس البيضاء غير السامة في دلو كبير باستخدام خفقت. ثم تصب خليطها في بخاخ وتطبق معاطفين على المهاد في فناءها. بعد أن كان لدى ذلك بعض الوقت لتجف ، توضح الفرق بين التصحيح الذي تعاملت معه وواحد لم تفعله. كما تشرح أن الغراء قد منع النجاح من الانتقال إلى ممرها وممراتها ومن الغسل في المناطق المنحدرة إلى العشب عندما تمطر.
نصائح لاستخدام غراء المهاد على المنحدر
تم تصميم مصقات المهاد التجارية للحفاظ على المهاد بشكل فعال في مكان واحد ، حتى على المنحدرات. في حين أن الغصين محلي الصنع ليست هي نفسها تمامًا مثل الوصفات التجارية ، إلا أن الوصفات DIY مثل هذه يمكن أن تحقق نفس النتائج إلى حد كبير مثل نظيراتها التي يتم شراؤها من المتجر. إذا قررت اختبار الغراء DIY ، فهناك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار ، خاصة عند استخدامه على منحدر. أولاً ، تأكد من أن لديك أفضل نوع من المهاد لحديقتك. بعض المهاد ، مثل المهاد المبشور ، تعمل بشكل أفضل على المنحدرات من غيرها. بالمقارنة مع شذرات اللحاء ، فإن المهاد المقطوع لديه المزيد من قبضة وأكثر عرضة للبقاء في مكانه. سيؤدي استخدام المهاد الأيمن إلى تحسين نتائجك عند استخدام غراء المهاد على الفناء المنحدر.
قد يؤدي استخدام نصائح تطبيق غراء المهاد التجارية أيضًا إلى جعل الغراء محلي الصنع أكثر فعالية. يوصى بتطبيق الغراء في معاطف رقيقة في يوم لن يكون فيه رطبًا أو ممطرًا بحيث يكون للغراء حوالي 24 ساعة حتى يجف تمامًا. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من المعاطف لإنشاء تعليق أقوى. عندما يتراجع المهاد ، أعد تطبيق الغراء. إذا اتبعت كل هذه النصائح ، فسوف يزيد من فعالية غراء DIY الخاص بك.
بدائل للغراء المهاد للساحات المنحدرة
على الرغم من أن غراء المهاد محلي الصنع قد يكون فعالاً ، إلا أنه ليس حلاً دائمًا. يمكن أن تضيف تكلفة شراء غالون من الغراء مع مرور الوقت ، خاصة إذا كان لديك الكثير من المناظر الطبيعية في الفناء. أيضا ، يمكن أن تزعج ظروف مثل العواصف الثقيلة المهاد المضمونة حتى أصعب الغموض. هناك حلول DIY أخرى طويلة الأمد ، مثل الزراعة الاستراتيجية وتحويل المياه ، والتي لا تتطلب الكثير من الصيانة ويمكن استخدامها بالتزامن مع أو بدلاً من الغراء DIY.
تتمثل إحدى هذه الطرق في وضع الصخور والنباتات التكتيكية المزخرفة في المنطقة المنحدرة للمساعدة في ترسيخ المهاد والقبض عليها قبل أن تنزلق بعيدًا عن التل. هذا جيد بشكل خاص للمساحات الكبيرة التي قد تكون مكلفة بشكل باهظ التغذية لتغطية الغراء. يمكنك أيضًا إيجاد طرق لتوجيه مياه الجريان السطحي في فناءك بعيدًا عن المهاد ، مثل تمديد طول سكوبك أو استخدام الخنادق الضحلة حول المناطق المليئة بحمل المياه الزائدة. تعتبر مياه الجريان السطحي واحدة من أكبر الأسباب للتجول في المهاد ، لذا فإن التخفيف من ذلك يمكن أن يساعد في الحفاظ على فناءك واضحًا. قد تجد حتى أن الجمع بين طرق الزراعة الاستراتيجية ، ومسارات الجريان السطحي ، ومهندس تمزيق ، وغراء المهاد DIY يمنحك أفضل حل إجمالي.