هل يقف الزجاج المصنوع من DIY في الواقع اختبار الزمن؟

يعد Frosted Glass طريقة أنيقة وأنيقة لإضافة الخصوصية دون الحاجة إلى الستائر الضخمة أو الستائر الثقيلة. إنه حل رائع لإنشاء المزيد من الخصوصية إذا كان لديك أبواب زجاجية ، وهو مثالي للحمامات أو الأبواب الأمامية أو النوافذ المكتبية – في أي مكان تريد تصفية الضوء فيه دون حظر مساحتك الشخصية. ولكن جميلة مثل الأبواب والنوافذ المتجمدة بشكل احترافي ، فإن السعر يمكن أن يجعل عينيك ماء. بالمقارنة مع الزجاج الصافي ، قد يعيدك الزجاج المجعد إلى 20-30 ٪. لهذا السبب يلجأ الكثير من الناس إلى خيارات DIY بأسعار معقولة ، مثل رذاذ الزجاج المتجمد أو فيلم لاصق ، والذي يمكن أن يكون فعالًا بشكل مدهش. تميل النتائج إلى أن تبدو رائعة خلال الأشهر القليلة الأولى ، ومع الرعاية المناسبة والتطبيق ، يمكن أن تصمد لفترة أطول بكثير مما تتوقع. الحيلة هي معرفة كيفية تطبيق هذه الأساليب بشكل صحيح والحفاظ على الزجاج بعد ذلك.
ومع ذلك ، فإن حلول الصقيع DIY شبه دائمة حسب التصميم. ليس من المفترض أن تدوم إلى الأبد مثل الزجاج المحفور أو الرملي. في هذا الضوء ، يقف الزجاج المصنوع من DIY اختبار الزمن ، وليس فقط بنفس الطريقة التي يتم بها نظرائها الدائمة. إذا كانت توقعاتك تتطابق مع طبيعة المنتج ، فمن المحتمل أن تفاجأ بسرور بمدى صدمه.
كيف تجعل الزجاج الصقيع الخاص بك يدوم
عندما يتعلق الأمر بـ DIY Frosting ، لديك خياران رئيسيان: Frast-on Frasting and لاصق. يخلق الرش مظهرًا غير لامع من خلال طلاء الزجاج بخفة. إنها عمومًا أكثر مقاومة للرطوبة ، مما يجعلها خيارًا قويًا للحمامات أو المطابخ. عليك أن تتعلم كيفية استخدام رذاذ الزجاج المصنوع بأمان ، على الرغم من أنه – من السام أن تتنفس في الأبخرة ، لذلك تحتاج إلى إعداد الحماية مسبقًا. وفي الوقت نفسه ، يأتي فيلم Frosted في العديد من الأساليب المختلفة ، ويتطلب تطبيقًا بسيطًا نسبيًا ، ويسهل إزالة أو إعادة وضعه. على الرغم من أن كلا الخيارين لهما مزاياهما ، إذا كانت المتانة هي أكثر ما تقوم بجوائزه ، فقد يأخذ فيلم Frosted الكعكة فوق رذاذ الزجاج المصنوع.
للحصول على أقصى استفادة من زجاج DIY Frosted ، يقطع الصيانة قليلاً شوطًا طويلًا. بعد صقيع النوافذ الخاصة بك للحصول على أقصى خصوصية ، تجنب استخدام عمال النظافة الكاشطة أو أجهزة التنظيف التي يمكن أن تخدش أو تشطيب الرش والأفلام. التمسك بالمنظفات الزجاجية اللطيفة غير الكاشطة والملابس الناعمة. إذا ذهبت مع الفيلم ، فتأكد من تنعيم فقاعات الهواء أثناء التثبيت وتجنب وضعه في المناطق التي تحصل على ضوء الشمس المباشر والمكثف لفترات طويلة. يمكن للتطبيق الدقيق وروتين التنظيف اللطيف أن يقطع شوطًا طويلاً في تمديد عمر حل DIY الخاص بك.