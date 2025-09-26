هل يقوم Aldi بإزالة الفحص الذاتي في جميع المتاجر؟ هذا ما يجب معرفته

أصبح Aldi ، نجم Superstar of International Stuperstores ، استيراد ألماني مفضل للجميع في الولايات المتحدة ، وذلك أساسًا لكيفية مساعدة المستهلكين على توفير المزيد من الأموال على أساسيات الأسرة وحتى يجد أن المصممين المحترفين يوصيون دائمًا بالشراء. تمكنت Juggernaut للبيع بالتجزئة من الحفاظ على التكاليف منخفضة للمستهلكين عن طريق قطع الرتوش مثل أكياس البقالة ، وعربات التسوق المجانية للاستخدام ، والحملات الإعلانية الثمينة. إن الفحص الذاتي في محلات البقالة مثل ALDI ينتشر المدخرات للعملاء بشكل أكبر من خلال تقليل القوى العاملة ، وهذا أحد الأسباب التي تجعل السلسلة تقضي عليها في العديد من المناطق. ومع ذلك ، فإن البيان الرسمي لـ Aldi هو أن هذا التغيير لن يكون ممارسة على مستوى السلسلة.

يلاحظ المتسوقون في بعض المواقع الأمريكية اختفاء محطات الفحص الذاتي لـ Aldi ، وهي تكهنات بألواح رسائل أن السلسلة تتخلص من هذه الراحة الموفرة للتكاليف في جميع المتاجر. على الرغم من أن ALDI ضيقة إلى حد ما حول هذا التطور ، إلا أنهم يطمئنون العملاء المخلصين بأن منفذهم المحلي قد لا يفقد ميزة المتجر الشائعة هذه. في بيان لـ Supermarket News ، شارك ممثل ALDI ، “لقد قمنا بتعديل تنسيقات الخروج في مواقع محددة للتأكد من أننا نقدم أفضل تجربة تسوق ممكنة مع تقديم قيمة استثنائية.” في نفس البيان ، أكدت الشركة أن العديد من متاجر Aldi ستستمر في توفير التحقق الذاتي. ولكن ما هو عدد أو نسبة المتاجر التي تنطوي عليها لم يتم تحديدها في ذلك الوقت.