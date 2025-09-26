هل يقوم Aldi بإزالة الفحص الذاتي في جميع المتاجر؟ هذا ما يجب معرفته

أصبح Aldi ، نجم Superstar of International Stuperstores ، استيراد ألماني مفضل للجميع في الولايات المتحدة ، وذلك أساسًا لكيفية مساعدة المستهلكين على توفير المزيد من الأموال على أساسيات الأسرة وحتى يجد أن المصممين المحترفين يوصيون دائمًا بالشراء. تمكنت Juggernaut للبيع بالتجزئة من الحفاظ على التكاليف منخفضة للمستهلكين عن طريق قطع الرتوش مثل أكياس البقالة ، وعربات التسوق المجانية للاستخدام ، والحملات الإعلانية الثمينة. إن الفحص الذاتي في محلات البقالة مثل ALDI ينتشر المدخرات للعملاء بشكل أكبر من خلال تقليل القوى العاملة ، وهذا أحد الأسباب التي تجعل السلسلة تقضي عليها في العديد من المناطق. ومع ذلك ، فإن البيان الرسمي لـ Aldi هو أن هذا التغيير لن يكون ممارسة على مستوى السلسلة.
يلاحظ المتسوقون في بعض المواقع الأمريكية اختفاء محطات الفحص الذاتي لـ Aldi ، وهي تكهنات بألواح رسائل أن السلسلة تتخلص من هذه الراحة الموفرة للتكاليف في جميع المتاجر. على الرغم من أن ALDI ضيقة إلى حد ما حول هذا التطور ، إلا أنهم يطمئنون العملاء المخلصين بأن منفذهم المحلي قد لا يفقد ميزة المتجر الشائعة هذه. في بيان لـ Supermarket News ، شارك ممثل ALDI ، “لقد قمنا بتعديل تنسيقات الخروج في مواقع محددة للتأكد من أننا نقدم أفضل تجربة تسوق ممكنة مع تقديم قيمة استثنائية.” في نفس البيان ، أكدت الشركة أن العديد من متاجر Aldi ستستمر في توفير التحقق الذاتي. ولكن ما هو عدد أو نسبة المتاجر التي تنطوي عليها لم يتم تحديدها في ذلك الوقت.
لماذا تفقد بعض متاجر Aldi الفحص الذاتي؟
لم يتم ذكر السبب وراء اختفاء الفحص الذاتي في بعض متاجر Aldi بوضوح في بيان الوسائط للمتجر. قد يشير هذا الإغفال إلى وجود عدد قليل من أسباب القرار بدلاً من عامل واحد وحده. أقرب شيء إلى شرح في البيان هو أن السلسلة هي “تعزيز الكفاءة التشغيلية” ، لكن هذا لا يذكر لتوضيح الأساس المنطقي لـ Aldi.
هذا هو المكان الذي تأتي فيه تكهنات المستهلك والموظف ، وغالبًا ما يتم مشاركتها ومقارنتها من خلال المنتديات عبر الإنترنت مثل Reddit. العديد من متاجر Aldi في منطقة شيكاغو هي من بين أولئك الذين يخسرون ممرات الفحص الذاتي ، ويقوم كل من العملاء وموظفي ALDI الذين تم تحديد هويتهم ذاتيًا في الوقاية من السرقة كسبب للتغيير. تساهم عملية الفحص الذاتي بشكل كبير في الانكماش (الخسارة في المخزون من خلال وسائل أخرى غير البيع).
وسط ضجة المستهلك ، يعارض ALDI أن بياناتهم تظهر أن الفحص الذاتي لا يوفر بالفعل الكثير من الوقت على الخروج من الموظفين. يرى Redditors الآخرون أن المتاجر سيتم تقديمها بشكل أفضل من خلال إشراف موظف على المنطقة بنفس الطريقة التي تدير بها العديد من المتاجر الأخرى عن طريق الفحص الذاتي. مهما كان سبب هذا التغيير ، يدعي Aldi أنه ملتزم بتلبية احتياجات العملاء بالإضافة إلى الاستجابة لتعليقاتهم واهتماماتهم. من خلال تركيزهم المركزي على تقديم سلع عالية الجودة بأسعار منخفضة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن ALDI ستستمر في مساعدتك في ملء مطبخك وتنظيم وتزيين منزلك بميزانية محدودة.