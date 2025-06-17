هل يمكنك أن تموت حقًا إذا ابتلعت نحلة؟

توفي الملياردير الهندي Sunjay Kapur ، صديق الأمير وليام ، بنوبة قلبية مفاجئة في 12 يونيو 2025 ، أثناء لعبها في مباراة بولو. تمت مشاركة أخبار وفاته على حساب X لـ Sona Comstar ، وهي شركة عالمية للتكنولوجيا في مجال التنقل حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير غير التنفيذي.
وفقا للمرآة ، حدثت نوبة قلبية كابور بعد فترة وجيزة من النحلة التي طارت داخل فمه. أخبر مصدر الأسرة المنفذ أن اللاعب البالغ من العمر 53 عامًا كان في صحة “ممتازة” قبل الحادث.
قالت بعض التقارير إنه أخبر أحد الحكام أنه كان يختنق ، لكن آخرون قالوا إنه تعرض للضرب من قبل نحلة. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان النحل لدغة أو الاختناق اللاحق تسبب في نوبة قلبية. أخبر الأطباء NDTV أنه على الرغم من أن معظم الناس سيكون لديهم رد فعل تحسسي بسيط على لدغة النحل ، فمن المحتمل أن يكون رد الفعل التحسسي على اللدغة قد أثار النوبة القلبية. ذلك لأن ردود الفعل التحسسية لبعض الناس يمكن أن تؤدي إلى الحساسية ، والتي يمكن أن تهدد الحياة.
لماذا قد تكون لدغة نحلة تهدد الحياة
عندما تطير نحلة بالقرب منك ، يكون من الطبيعي أن تنقلها أو تتحرك للخروج من طريقها. في بعض الأحيان ، قد تنجذب إليك النحل لأنه يخطئ في واقي الشمس أو سوار لامع أو قميص منقوش للزهرة. إذا لم تكن حذراً ، يمكن للنحلة أن تهبط عليك ودستس. من الصعب تفويت الألم الحاد ، ولكن بالنسبة لبعض الناس ، قد يعني هذا رحلة إلى غرفة الطوارئ.
حوالي 2 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من حساسية تجاه النحل ، وفقا لمستشفى بوسطن للأطفال. قد تتسبب الحساسية في Bee Sting في خلايا النحل أو الحكة أو التورم حول موقع اللدغة ، ولكن في حالات أكثر خطورة ، يمكن أن يؤدي إلى الحساسية. يمكن أن يتسبب هذا التفاعل الذي يهدد الحياة في تضخم الحلق ، مما يؤدي إلى انخفاض دقات القلب غير المنتظمة ، أو يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل خطير ، أو حتى يؤدي إلى قصور القلب.
(فيما يلي مشغلات الحساسية المفرطة غير المتوقعة.)
وقال زاكاري روبن ، أخصائي الحساسية المعتمد من مجلس الإدارة ، على إنستغرام ، إن النوبة القلبية المرتبطة بـ Kapur من النحل كانت نادرة ولكن قدمت ثلاثة تفسيرات محتملة. أولاً ، قد يكون بعض الأشخاص المصابين بأمراض القلب الأساسية في حالة استجابةً لآلام اللدغة. يمكن أن تؤدي الزيادة الناتجة عن الأدرينالين إلى عدم انتظام ضربات القلب وتؤدي إلى نوبة قلبية. اقترح روبن أيضًا أن كابور قد يكون قد تعرض للصدمة الحساسية ، حيث يتم إعادة توجيه تدفق الدم بعيدًا عن الأعضاء الحيوية مثل القلب ، وحرمانهم من الأكسجين وربما تسبب نوبة قلبية. أخيرًا ، أشار إلى نوبة قلبية متعلقة بالحساسية تسمى متلازمة كونيس ، حيث يؤدي التعرض لحساسية إلى الشرايين التاجية إلى التقييد ، وقطع الأكسجين إلى القلب.
ابتلاع أم لا ، يمكن أن تكون لدغة نحلة خطرة
لا يجب أن تكون لدغة النحل في الفم لتكون قاتلة. وصف مقال في عام 2022 في تقارير الحالة السريرية رجلاً يبلغ من العمر 42 عامًا تم تأجيله عدة مرات في مناطق بما في ذلك عنقه وساقه. كان لديه حساسية معروفة للنحل ، وسجائر مدخنة ، وكان لديه تاريخ من اضطراب استخدام الأفيون. على الرغم من تطوير أعراض الحساسية مثل القيء والخلايا وآلام الصدر ، إلا أنه رفض الذهاب إلى المستشفى. بعد حوالي ساعة من لسعات ، ذهب إلى صدمة الحساسية ، وشهد انخفاض ضغط الدم ومتاعب في التنفس. بعد فترة وجيزة ، توفي بسبب اعتقال القلب.
(إليك كيفية علاج لدغة النحل.)
إن ابتلاع النحل لا يؤدي بالضرورة إلى نوبة قلبية أيضًا. في عام 2022 ، ذهب السياسي الكندي دوغ فورد فيروسي عندما ابتلع النحلة بطريق الخطأ خلال مؤتمر صحفي مباشر. كان في منتصف الخطب عندما طار النحل في فمه. على الرغم من أنه حاول أن يبصقها ، إلا أنه كان قد سقط بالفعل في حلقه. بعد أخذ رشفة من الماء ، مازحا ، “أنا جيد. إنه يتجول هنا (يشير إلى بطنه) في الوقت الحالي” ، ثم تابع مع حدثه الصحفي (عبر CityNews على YouTube).