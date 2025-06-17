هل يمكنك أن تموت حقًا إذا ابتلعت نحلة؟

توفي الملياردير الهندي Sunjay Kapur ، صديق الأمير وليام ، بنوبة قلبية مفاجئة في 12 يونيو 2025 ، أثناء لعبها في مباراة بولو. تمت مشاركة أخبار وفاته على حساب X لـ Sona Comstar ، وهي شركة عالمية للتكنولوجيا في مجال التنقل حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير غير التنفيذي.

وفقا للمرآة ، حدثت نوبة قلبية كابور بعد فترة وجيزة من النحلة التي طارت داخل فمه. أخبر مصدر الأسرة المنفذ أن اللاعب البالغ من العمر 53 عامًا كان في صحة “ممتازة” قبل الحادث.

قالت بعض التقارير إنه أخبر أحد الحكام أنه كان يختنق ، لكن آخرون قالوا إنه تعرض للضرب من قبل نحلة. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان النحل لدغة أو الاختناق اللاحق تسبب في نوبة قلبية. أخبر الأطباء NDTV أنه على الرغم من أن معظم الناس سيكون لديهم رد فعل تحسسي بسيط على لدغة النحل ، فمن المحتمل أن يكون رد الفعل التحسسي على اللدغة قد أثار النوبة القلبية. ذلك لأن ردود الفعل التحسسية لبعض الناس يمكن أن تؤدي إلى الحساسية ، والتي يمكن أن تهدد الحياة.