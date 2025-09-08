هل يمكنك استخدام بلاط الجدار على الأرض؟ هذا ما يجب معرفته

لقد قمت بالتراجع عن الممر بعد ممر متاجر تحسين المنزل وأخيراً وجدت بلاطًا هو بالضبط ما كان يدور في ذهنك في مطبخك أو أرضيات الحمام. لكن المشكلة الوحيدة هي أنه يعتبر عادة بلاط الجدار. ماذا يعني هذا حتى؟ وهل يمكنك استخدامه على أرضك على أي حال؟ عندما يتعلق الأمر بمشاريع التجديد الخاصة بك ، فإن القرار الرئيسي الذي ستحتاج إليه في عدة مناطق من منزلك هو اختيار البلاط المناسب للمساحة. على الرغم من أنه يمكن بسهولة استخدام معظم بلاط الأرضيات على الجدران ، إلا أن الشيء نفسه ليس صحيحًا دائمًا في العكس. يمكن استخدام العديد من البلاط لتطبيقات متعددة ؛ ومع ذلك ، فإن بعض التسميات خاصة ، ويمكن أن يؤدي استخدام البلاط الخاطئ إلى ظروف محتملة خطرة أو أن تصبح صداعًا باهظًا على الخط.

تأخذ عملية تضييق اختيار البلاط توازنًا دقيقًا بين الجماليات والمتانة والميزانية الشاملة – والتصفية من خلال الخيارات يمكن أن تشعر بالسحر. ولكن لفهم تمامًا سبب استخدام بلاط الأرضيات على الجدران ، ولكن لا ينبغي دائمًا استخدام بلاط الجدران على الأرضيات ، فأنت بحاجة إلى معرفة الاختلافات بين الاثنين ، وكيف تم تصميم كل منهما لأداء مناطق محددة من منزلك.