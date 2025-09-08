هل يمكنك استخدام بلاط الجدار على الأرض؟ هذا ما يجب معرفته

لقد قمت بالتراجع عن الممر بعد ممر متاجر تحسين المنزل وأخيراً وجدت بلاطًا هو بالضبط ما كان يدور في ذهنك في مطبخك أو أرضيات الحمام. لكن المشكلة الوحيدة هي أنه يعتبر عادة بلاط الجدار. ماذا يعني هذا حتى؟ وهل يمكنك استخدامه على أرضك على أي حال؟ عندما يتعلق الأمر بمشاريع التجديد الخاصة بك ، فإن القرار الرئيسي الذي ستحتاج إليه في عدة مناطق من منزلك هو اختيار البلاط المناسب للمساحة. على الرغم من أنه يمكن بسهولة استخدام معظم بلاط الأرضيات على الجدران ، إلا أن الشيء نفسه ليس صحيحًا دائمًا في العكس. يمكن استخدام العديد من البلاط لتطبيقات متعددة ؛ ومع ذلك ، فإن بعض التسميات خاصة ، ويمكن أن يؤدي استخدام البلاط الخاطئ إلى ظروف محتملة خطرة أو أن تصبح صداعًا باهظًا على الخط.
تأخذ عملية تضييق اختيار البلاط توازنًا دقيقًا بين الجماليات والمتانة والميزانية الشاملة – والتصفية من خلال الخيارات يمكن أن تشعر بالسحر. ولكن لفهم تمامًا سبب استخدام بلاط الأرضيات على الجدران ، ولكن لا ينبغي دائمًا استخدام بلاط الجدران على الأرضيات ، فأنت بحاجة إلى معرفة الاختلافات بين الاثنين ، وكيف تم تصميم كل منهما لأداء مناطق محددة من منزلك.
بلاط الأرضية مقابل بلاط الجدار
التمييز بين بلاط الأرضية والجدران متجذر في بنائها ومتانةهم ، واختيار النوع الخطأ هو مجرد أحد الأخطاء التي يجب تجنبها عند تجنب الغرفة. البلاط المصمم للجدران خفيفة الوزن بشكل عام وأرق مقارنةً بالبلاط الأرضيات ، لذلك من الأسهل التثبيت ولا تضيف وزنًا غير ضروري إلى الجدار. وهي مصممة مع وضع جماليات في الاعتبار على الوظائف ، وهذا هو السبب في أنها عادة ما يتم تسويقها وبيعها للبلاش باكسينات وجدران المطبخ وجدران الدش. على الرغم من أنه ليس من المؤكد أنه بالنسبة لجميع بلاطات الجدران ، ويمكن استخدام بعضها على الأرض ، إلا أن العديد منها مصنوع من تصميمات معقدة وتشطيبات لامعة لتكون بمثابة زخرفة ، دون حاجة لخدمة أي غرض آخر.
من ناحية أخرى ، أصبحت بلاط الأرضيات أكثر سمكًا من بلاط الجدران ، دائمًا مع مواد أكثر ثباتًا مثل الخزف ، ولها نسيج إضافي أيضًا. ينتج عن هذا الملمس معامل تصنيف الاحتكاك (COF) الذي يتيح للمستهلكين معرفة مدى ملاءمة البلاط لغرف رطبة مثل الحمام. يجب أن يكون لبلاط الأرضيات تصنيف COF من 0.50 أو أعلى. تمييز رئيسي آخر هو أن أي بلاطات مخصصة لاستخدام الأرضية تحتاج إلى الحصول على تصنيف معهد مينا الخزف (PEI) يتراوح بين 3 و 5. إن تصنيف PEI هو النتيجة التي تُعطى لمنتجات البلاط بناءً على صلابة التزجيج لتحديد استخدامها الصحيح. ستضمن النتيجة بين 3 و 5 أن يتمكن البلاط من التعامل مع الشوط العادي إلى المكثف.
لماذا اختيارك في اختيارك
يبدأ البدء في تركيب أرضية البلاط المثالي باختيار البلاط المناسب ، ومتانة تلك المادة هي العامل الأكثر أهمية في الاعتبار. يمكن تصنيع بلاط الجدران من مواد هشة بشكل خاص مثل الزجاج ، وغالبًا ما تفتقر إلى السلامة الهيكلية اللازمة للتعامل مع الإجهاد المستمر لحركة المرور على الأقدام. غالبًا ما تكون المواد الشائعة للاطليعة الجدران غير مقاومة للانزلاق بسبب التشطيبات المزججة أو المصقولة ، مما يجعلها سهلة التنظيف ، ولكن يمكن أن تصبح زلقة بشكل خطير عند استخدامها على الأرض. كما أنهم لا يملكون دائمًا سطحًا مسطحًا ، وهو أمر ضروري للغاية لشيء تخطط للسير فيه بانتظام.
تم تصميم بلاط الأرضيات لتحمل ثقل حركة المرور والأثاث والأجهزة ، لأنها تتخذ البلى اليومي لأسلوب حياتك. على الرغم من أن هناك الكثير من العوامل التي يجب مراعاتها ، إلا أن فهم الخصائص الفريدة لكل نوع من البلاط أمر ضروري لضمان اختيار شيء ليس جميلًا فحسب ، بل هو أيضًا وظيفي. لذلك حتى إذا وجدت بلاط الجدار مع تصميم تريده ، إذا لم يكن لديه خصائص البلاط أو المتطلبات التي يتطلبها منزلك ، فعليك تركها. خاصة إذا كنت لا تريد أن تتعوق في حلقة إصلاح واستبدال في المستقبل القريب.