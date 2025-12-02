هل يمكنك استخدام تفل القهوة كسماد لنباتات الصبار الداخلية؟

من المؤكد أن أي شخص قفز إلى حفرة الأرانب من حيل البستنة التي تمنحك إبهامًا أخضر فوريًا اكتشف جمال القهوة المطحونة. بعد الاستمتاع بركلة الكافيين، يضيف آباء النباتات بقايا الطعام الصباحية إلى نباتاتهم المنزلية. السبب؟ “تحتوي القهوة المستعملة على كمية صغيرة من العناصر الغذائية الحيوية مثل النيتروجين وبعض المغذيات الدقيقة”، يوضح محرر الحديقة في House Digest والبستاني الرئيسي في المنزل تيفاني سيلفي في مقابلة حصرية. على الرغم من أنها تعتبرها بمثابة دفعة غذائية أكثر من كونها مصدرًا مهمًا للأسمدة. بالإضافة إلى ذلك، “غالبًا ما يتم استخدامها لتحسين بنية التربة، والمساعدة في الصرف مع الاحتفاظ ببعض الرطوبة”.
نظرًا لفوائدها، ربما تساءلت عما إذا كان يجب عليك تسميد نبات الصبار الداخلي الخاص بك ببقايا القهوة. تبين أنها قد لا تكون أفضل فكرة. في حين أن العديد من النباتات المنزلية الداخلية تزدهر عند إعطائها القهوة المطحونة، فإن الصبار الداخلي يعد من النباتات الناشزة. يوضح سيلفي سبب حدوث ذلك قائلاً: “سأكون حذرًا بشأن إضافة القهوة المطحونة إلى تربة الصبار الداخلي بسبب قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة. يحتاج معظم الصبار إلى الجفاف تمامًا بين مرات الري.” نظرًا لأن العديد من أصحاب المنازل ينتهي بهم الأمر إلى قتل نباتاتهم المنزلية عن طريق الإفراط في الري، فمن المنطقي تجنب أي إضافات طبيعية تحافظ على الرطوبة. ومع ذلك، يمكنك إجراء استثناء عند إعادة زراعة نبات الصبار، كما ينصح سيلفي.
استخدم القهوة المطحونة عند زراعة الصبار في الأماكن المغلقة
على الرغم من أن نباتات الصبار الداخلية تستمتع بالبقاء في الأصيص وتستفيد منه نظرًا لأن التربة تجف بشكل أسرع، إلا أنه يجب عليك تكبير حجم أوعية النباتات الخاصة بها كل عامين أو أكثر بمجرد أن تبدأ جذورها في الظهور من فتحات التصريف. وبهذه الطريقة، يمكنك أيضًا تجديد التربة واستعادة العناصر الغذائية المفقودة. لسوء الحظ، يمكن أن يؤدي إعادة السمعة إلى الضغط على النبات. لهذا السبب، يعتقد البستاني الرئيسي لدينا أن إضافة القهوة المطحونة إلى تربة الصبار أثناء إعادة زرعها قد يكون مفيدًا، حيث يمكن أن يساعد في تجنب بعض صدمة الزرع.
في مقابلتها الحصرية مع House Digest، أوضحت تيفاني سيلفي، “… يمكن أن تساعد بعض القهوة المطحونة المضافة إلى التربة عند إعادة زرعها في التصريف وتوفر بعض العناصر الغذائية للمساعدة في تقليل صدمة الزرع.” بما أن العناصر الغذائية يتم إطلاقها ببطء في التربة، فمن غير المرجح أن تحرق الجذور. وبدلا من ذلك، فإنها سوف تساعد النبات على التعافي بسرعة. علاوة على ذلك، يتم تحذير أصحاب المنازل من سقي نباتات الصبار المنزلية الخاصة بهم لمدة أسبوعين بعد إعادة زرعها لتجنب إتلاف أي جذور مصابة.
أضف القهوة بالطريقة الصحيحة وبالكمية المناسبة
هناك فن في صنع القهوة، واستخدام بقايا القهوة المطحونة بعد ذلك لنباتاتك المنزلية – لا يمكنك ببساطة رشها في جميع أنحاء التربة المزروعة. تشرح تيفاني سيلفي خلال مقابلتها الحصرية مع House Digest: “لا ينبغي أبدًا إضافة بقايا القهوة إلى سطح التربة، لذا لا تخطط لاستخدامها إلا إذا كنت تقوم بإعادة زراعة نبات الصبار الخاص بك”. “إن إضافتها إلى سطح التربة يعد بمثابة وصفة للآفات والعفن.” العديد من الذباب يجد القهوة المطحونة جذابة ويتسبب في تدميرها عن طريق قضم جذور النباتات. لذا، تأكد من مزجها في التربة للحصول على النتائج المرجوة، أو لا تقم بخلطها على الإطلاق إذا كنت تشعر بتجنب المخاطرة.
ولكن كيف يمكنك تحديد الكمية الدقيقة من القهوة التي يجب إضافتها؟ من خلال الشعور بحجم الغراس! “إذا كنت ترغب في استخدام القهوة المطحونة في تربة الصبار الداخلية الخاصة بك، فإن الكمية تعتمد حقًا على حجم زارعك ومقدار وسط الزراعة لديك،” يوضح Selvey. حكمها الأساسي؟ “إنه ليس علمًا دقيقًا، لكنني أوصي بتوخي الحذر وإضافة حفنة إلى المزارع الكبيرة وبضع ملاعق كبيرة فقط إلى المزارع الصغيرة.” في النهاية، يجب عليك استخدام التربة المهملة باعتدال، خشية أن تحتفظ التربة بكمية كبيرة من الماء حول الجذور. “فقط تأكد من تصريف الخليط جيدًا لمنع تعفن الجذور،” هي نصيحة Selvey النهائية، ويجب أن يكون نبات الصبار أخضرًا ذهبيًا.