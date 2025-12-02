هل يمكنك استخدام تفل القهوة كسماد لنباتات الصبار الداخلية؟

من المؤكد أن أي شخص قفز إلى حفرة الأرانب من حيل البستنة التي تمنحك إبهامًا أخضر فوريًا اكتشف جمال القهوة المطحونة. بعد الاستمتاع بركلة الكافيين، يضيف آباء النباتات بقايا الطعام الصباحية إلى نباتاتهم المنزلية. السبب؟ “تحتوي القهوة المستعملة على كمية صغيرة من العناصر الغذائية الحيوية مثل النيتروجين وبعض المغذيات الدقيقة”، يوضح محرر الحديقة في House Digest والبستاني الرئيسي في المنزل تيفاني سيلفي في مقابلة حصرية. على الرغم من أنها تعتبرها بمثابة دفعة غذائية أكثر من كونها مصدرًا مهمًا للأسمدة. بالإضافة إلى ذلك، “غالبًا ما يتم استخدامها لتحسين بنية التربة، والمساعدة في الصرف مع الاحتفاظ ببعض الرطوبة”.

نظرًا لفوائدها، ربما تساءلت عما إذا كان يجب عليك تسميد نبات الصبار الداخلي الخاص بك ببقايا القهوة. تبين أنها قد لا تكون أفضل فكرة. في حين أن العديد من النباتات المنزلية الداخلية تزدهر عند إعطائها القهوة المطحونة، فإن الصبار الداخلي يعد من النباتات الناشزة. يوضح سيلفي سبب حدوث ذلك قائلاً: “سأكون حذرًا بشأن إضافة القهوة المطحونة إلى تربة الصبار الداخلي بسبب قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة. يحتاج معظم الصبار إلى الجفاف تمامًا بين مرات الري.” نظرًا لأن العديد من أصحاب المنازل ينتهي بهم الأمر إلى قتل نباتاتهم المنزلية عن طريق الإفراط في الري، فمن المنطقي تجنب أي إضافات طبيعية تحافظ على الرطوبة. ومع ذلك، يمكنك إجراء استثناء عند إعادة زراعة نبات الصبار، كما ينصح سيلفي.