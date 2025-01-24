هل يمكنك استخدام Fabuloso على الأرضيات الخشبية؟ إليك ما يجب معرفته قبل المحاولة

Laminate هو اختيار أرضيات شهير فعال من حيث التكلفة وصديق DIY. كما هو الحال مع أنواع الأرضيات الأخرى ، هناك أيضًا ما لا يفعله وتنظيفه. على سبيل المثال ، تحتاج إلى تجنب استخدام منظفات الخشب على الأرضيات الخشبية لأنهم يمكنهم ترك فيلم. تشتهر فابولوسو ، بوسى التنظيف متعدد الأغراض من تيخوك ، باستخدامه العديدة. التمرير عبر #cleantok ، سترى غالبًا أنه يعمل على إزالة مختلف الأوساخ في المطبخ أو الحمام. قد يقوم بعض المستخدمين بتنظيف منازلهم من أعلى إلى أسفل ، من الأرضيات إلى الأبواب. Fabuloso مفيد بشكل خاص لتنظيف الأرضيات ، مثل البلاط أو الخشب الصلب. لذا ، هل يمكنك استخدام Fabuloso لتنظيف أرضية صفحتك؟ نعم ، ولكن يجب أن تتأكد من تخفيفه بشكل صحيح ولا تشبع الأرضية.

مع مجموعة متنوعة من منتجات Fabuloso المتاحة مقابل 1.25 دولار فقط في Dollar Tree ، مثل نظافة Lavender متعددة الأغراض المضادة للبكتيريا 16.9 أوقية ، فإن استخدامها لتنظيف الأرضيات هي خيار مالي للحفاظ على طوابقك جيدة لسنوات ، خاصة عند مقارنتها إلى عمال النظافة المتخصصين. تبلغ زجاجة من الخشب الصلب الصناعي والصفائح 12.98 دولارًا على Amazon مقابل 128 أوقية ، ويمكنك أن تنفق ما يقرب من نصف بنفس القدر من الفابولوسو. تصنع الأرضيات الصفائح لتكون متينة. إنه أحد الأسباب التي تجعلهم يحتاجون فقط إلى عملية مسح أو فراغ أسبوعي (ما لم يكن قذرًا جدًا) للحفاظ على نظافةهم. يوصي المصنعون بتنظيف البقع عند الضرورة والعميقة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر. في عالم مثالي ، لم يكن لدينا انسكابات أبدًا ، ولكن في بعض الأحيان تحدث الأمور ، لذلك قد تحتاج إلى MOP. عندما يحين الوقت ، هناك بضع خطوات لمتابعة أرضية صفيحة نظيفة تمامًا.