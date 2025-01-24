هل يمكنك استخدام Fabuloso على الأرضيات الخشبية؟ إليك ما يجب معرفته قبل المحاولة

Laminate هو اختيار أرضيات شهير فعال من حيث التكلفة وصديق DIY. كما هو الحال مع أنواع الأرضيات الأخرى ، هناك أيضًا ما لا يفعله وتنظيفه. على سبيل المثال ، تحتاج إلى تجنب استخدام منظفات الخشب على الأرضيات الخشبية لأنهم يمكنهم ترك فيلم. تشتهر فابولوسو ، بوسى التنظيف متعدد الأغراض من تيخوك ، باستخدامه العديدة. التمرير عبر #cleantok ، سترى غالبًا أنه يعمل على إزالة مختلف الأوساخ في المطبخ أو الحمام. قد يقوم بعض المستخدمين بتنظيف منازلهم من أعلى إلى أسفل ، من الأرضيات إلى الأبواب. Fabuloso مفيد بشكل خاص لتنظيف الأرضيات ، مثل البلاط أو الخشب الصلب. لذا ، هل يمكنك استخدام Fabuloso لتنظيف أرضية صفحتك؟ نعم ، ولكن يجب أن تتأكد من تخفيفه بشكل صحيح ولا تشبع الأرضية.
مع مجموعة متنوعة من منتجات Fabuloso المتاحة مقابل 1.25 دولار فقط في Dollar Tree ، مثل نظافة Lavender متعددة الأغراض المضادة للبكتيريا 16.9 أوقية ، فإن استخدامها لتنظيف الأرضيات هي خيار مالي للحفاظ على طوابقك جيدة لسنوات ، خاصة عند مقارنتها إلى عمال النظافة المتخصصين. تبلغ زجاجة من الخشب الصلب الصناعي والصفائح 12.98 دولارًا على Amazon مقابل 128 أوقية ، ويمكنك أن تنفق ما يقرب من نصف بنفس القدر من الفابولوسو. تصنع الأرضيات الصفائح لتكون متينة. إنه أحد الأسباب التي تجعلهم يحتاجون فقط إلى عملية مسح أو فراغ أسبوعي (ما لم يكن قذرًا جدًا) للحفاظ على نظافةهم. يوصي المصنعون بتنظيف البقع عند الضرورة والعميقة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر. في عالم مثالي ، لم يكن لدينا انسكابات أبدًا ، ولكن في بعض الأحيان تحدث الأمور ، لذلك قد تحتاج إلى MOP. عندما يحين الوقت ، هناك بضع خطوات لمتابعة أرضية صفيحة نظيفة تمامًا.
تنظيف الأرضيات الخشبية بأمان مع Fabuloso
غالبًا ما تجعل الاحتياجات السهلة للرعاية السهلة للأرضيات أفضل من الأرضيات الصلبة ، خاصة بالنسبة لأصحاب المنازل الذين لديهم وقت محدود. يمكنك بسهولة تنظيف الأرضيات الخشبية الخاصة بك مع أي منتج Fabuloso ، ولكن يجب أن تتخذ الاحتياطات. قبل تطبيق أنظف ، اكتساح وتفريغ الأرضيات الخاصة بك ؛ استخدم إعداد “الأرضية الصلبة” على الفراغ أو إزالة فرشاة الخافق. بمجرد أن تكون الأرضية خالية من الحطام ، يمكنك تخفيف المنظف بالماء ، واتباع بعناية الإرشادات الموجودة على الزجاجة لضمان عدم استخدامك كثيرًا. بالنسبة إلى Fabuloso 2x Multi-Guffice Concenced ، يُمزج ⅛ من الكوب مع جالون من الماء ، وللإصدارات غير 2x ، يُمزج 1 جالون من الماء مع نصف كوب من منظف متعدد الأغراض مضاد للبكتيريا Fabuloso.
بالنسبة إلى أكثر النظيف ، غير النظيف ، استخدم ممسحة أرضية صفيحة مع منصات الألياف الدقيقة ، مثل Mr. Siga Professional Mop. المواد ماصة للغاية ، لذلك لا تحتاج إلى كمية كبيرة من السائل لتنظيفها ، ولن تخدش أليافها الناعمة. إذا كنت تستخدم أي مهرجان آخر ، فانتقل إلى أن تصبح جافة تقريبًا ، ثم انتقل فوق سطح الأرض ، مع إيلاء اهتمام إضافي لأي نقاط عنيدة. تأكد من أنك لا تشبع الأرضيات ، حتى تلك التي تحمل علامة “مقاومة للماء” ، لأن الرطوبة يمكن أن تتسبب في توبيخ الصفائح وتضخمها. استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة نظيفة لمسح أي رطوبة متبقية. أخيرًا ، قبل تطهير أرضك بالكامل مع Fabuloso لأول مرة ، اختبرها دائمًا في مكان صغير لمعرفة ما إذا كان آمنًا.