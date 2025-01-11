هل يمكنك الإصابة بالنوروفيروس أكثر من مرة؟ نحن نشرح

إذا كنت تسمع الكثير عن النوروفيروس، فذلك لأن هناك المزيد من حالات تفشي النوروفيروس في الولايات المتحدة في موسم 2024-2025 مقارنة بالعقد الماضي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. من المرجح أن يحدث تفشي فيروس النوروفيروس في الأماكن التي يتجمع فيها العديد من الأشخاص، مثل أماكن الرعاية الصحية والمدارس والمطاعم والسفن السياحية. في الواقع، يقول مركز السيطرة على الأمراض أن هناك 14 حالة تفشي للنوروفيروس على خطوط الرحلات البحرية المختلفة في عام 2024. تذكر أن تفشي المرض يعني إصابة شخصين على الأقل بالنوروفيروس، لكنه قد يعني حالات أكثر من ذلك.

العديد من سلالات النوروفيروس يمكن أن تسبب الإسهال والقيء لبضعة أيام. بمجرد إصابتك بالعدوى، يبدأ جهازك المناعي في محاربة الفيروس. بعد ذلك، سيقوم جهازك المناعي بحمايتك لمدة أقل من ستة أشهر بقليل من تلك السلالة المعينة من فيروس النوروفيروس، وفقًا لما ذكرته The Conversation.

ومع ذلك، هذا لا يعني أنك لن تصاب بالمرض بعد أسابيع قليلة من تعافيك. بينما يمنحك جهازك المناعي بضعة أشهر من الحماية من الإصابة مرة أخرى بسلالة واحدة من فيروس النوروفيروس، إلا أنه من الممكن أن تصاب بسلالة أخرى.