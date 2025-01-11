هل يمكنك الإصابة بالنوروفيروس أكثر من مرة؟ نحن نشرح

إذا كنت تسمع الكثير عن النوروفيروس، فذلك لأن هناك المزيد من حالات تفشي النوروفيروس في الولايات المتحدة في موسم 2024-2025 مقارنة بالعقد الماضي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. من المرجح أن يحدث تفشي فيروس النوروفيروس في الأماكن التي يتجمع فيها العديد من الأشخاص، مثل أماكن الرعاية الصحية والمدارس والمطاعم والسفن السياحية. في الواقع، يقول مركز السيطرة على الأمراض أن هناك 14 حالة تفشي للنوروفيروس على خطوط الرحلات البحرية المختلفة في عام 2024. تذكر أن تفشي المرض يعني إصابة شخصين على الأقل بالنوروفيروس، لكنه قد يعني حالات أكثر من ذلك.
العديد من سلالات النوروفيروس يمكن أن تسبب الإسهال والقيء لبضعة أيام. بمجرد إصابتك بالعدوى، يبدأ جهازك المناعي في محاربة الفيروس. بعد ذلك، سيقوم جهازك المناعي بحمايتك لمدة أقل من ستة أشهر بقليل من تلك السلالة المعينة من فيروس النوروفيروس، وفقًا لما ذكرته The Conversation.
ومع ذلك، هذا لا يعني أنك لن تصاب بالمرض بعد أسابيع قليلة من تعافيك. بينما يمنحك جهازك المناعي بضعة أشهر من الحماية من الإصابة مرة أخرى بسلالة واحدة من فيروس النوروفيروس، إلا أنه من الممكن أن تصاب بسلالة أخرى.
يحتوي نوروفيروس على العديد من السلالات والمتغيرات التي قد تصيبك بالمرض
لقد تعلم الكثير من الناس الكثير عن سلالات الفيروس ومتغيراته خلال جائحة كوفيد-19. لقد تحورت سلالة فيروس كورونا الأصلية التي وصلت في ربيع عام 2020 إلى متغيرات مختلفة بحلول نهاية عام 2020. وقد تتذكر أيضًا ظهور متغير دلتا في عام 2021 وأوميكرون في وقت لاحق من ذلك العام. إن سلالة الفيروس التاجي هذه – SARS-CoV-2 – هي مجرد واحدة من سلالات فيروسات التاجية العديدة.
لدى نوروفيروس 30 سلالة مختلفة، وفقًا لـ HHMI. تُعزى معظم حالات تفشي النوروفيروس إلى سلالة GII.4. مثل سلالة الفيروس التاجي SARS-CoV-2، يمكن أن يحتوي GII.4 على متغيرات مختلفة يمكن أن تسبب لك المرض. من الممكن أن تكون لديك مناعة مؤقتة من أحد السلالات التي تسببت في مرضك، ولكن من الممكن أن تتلامس مع متغير آخر قد يصيبك بالمرض مرة أخرى. يقوم مركز السيطرة على الأمراض بتتبع تفشي النوروفيروس ويأخذ عينات من الأشخاص المصابين لرصد أي متغيرات جديدة للنوروفيروس. في مقال نُشر عام 2024 في مجلة الأمراض المعدية الناشئة، حدد الباحثون سلالة جديدة من فيروس النوروفيروس أثرت على الأشخاص في سان فرانسيسكو وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.
منع الإصابة بالنوروفيروس
يعد النوروفيروس معديًا للغاية، ولا يتطلب الأمر سوى أقل من 20 جزيءًا من النوروفيروس لإصابتك بالمرض، وفقًا لـ HHMI. ولوضع هذا في سياقه، يمكن أن يوجد 5 مليارات جزيء من فيروس النوروفيروس في جرام واحد من الإسهال المصاب. إذا كنت مريضًا بالنوروفيروس ولم تغسل يديك بشكل صحيح، فقد تنقل العدوى للآخرين إذا لمست طبق طعامهم. يمكنك أيضًا تلويث أسطح العمل والأواني. على الرغم من أن النوروفيروس لا ينتشر عبر قطرات الجهاز التنفسي مثل كوفيد، إلا أنه يمكن أن ينتقل عبر الهواء إذا تقيأ شخص ما. يمكن للقطرات الصغيرة أن تصيب الأسطح التي يلمسها الأشخاص.
تقول الجمعية الطبية الأمريكية إن السوشي والخضر الورقية والفواكه والمحار النيئ يمكن أن يستضيف النوروفيروس، لذا تأكد من شطف هذه الأطعمة جيدًا وتأكد من طهي المأكولات البحرية جيدًا. يمكن أن يحدث تفشي النوروفيروس عندما يحضر عمال الخدمات الغذائية للعمل وهم مرضى ولا يغسلون أيديهم بشكل فعال. يجب أن يُظهر مطعم السوشي المفضل لديك أدلة على ممارسات التنظيف الجيدة، لكن عليك أيضًا توخي الحذر عند طلب المحار النيئ من مطاعم المأكولات البحرية.
لا تعمل معقمات الأيدي بشكل جيد للحماية من النوروفيروس، لذا تأكد من نظافة يديك عند التعامل مع الطعام أو تناول الطعام أو لمس الآخرين. اغسل يديك بشكل صحيح بعد الذهاب إلى الحمام، وإعداد الطعام، وتناول الطعام. إذا مرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك، فلا يزال بإمكان النوروفيروس أن يصيب الآخرين لمدة أسبوعين بعد زوال الأعراض. استخدم مبيضًا أو مطهرًا قويًا لتنظيف مقابض الأبواب وأسطح العمل والأسطح الأخرى لأن النوروفيروس قد يظل كامنًا على هذه الأسطح لمدة تصل إلى أسبوعين.