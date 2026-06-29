هل يمكنك الحصول على المال لإعادة تدوير الأجهزة القديمة؟

على الرغم من أنه يمكنك الحصول على المال مقابل إعادة تدوير الأجهزة القديمة، فإن دفع تعويضاتك يعتمد كليًا على ما إذا كانت الآلة لا تزال تعمل وما هي مصنوعة منها. إذا كان لديك ثلاجة أو فريزر يعمل، فابحث في برنامج مكافآت المرافق الكهربائية. نظرًا لأن الوحدات القديمة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، فإن العديد من شركات المرافق المحلية ستدفع لك مقابل إخراجها من الشبكة. العملية سلسة: يمكنك جدولة عملية استلام مجانية، ويقوم الطاقم بنقل الوحدة الثقيلة بعيدًا، وتتلقى شيكًا عبر البريد – عادةً ما يتراوح بين 50 إلى 100 دولار. ستوفر بعض البرامج مبلغًا إضافيًا قدره 25 دولارًا إلى 50 دولارًا إذا قمت بإعادة تدوير مزيل الرطوبة العامل أو مكيف هواء النافذة في نفس الوقت.

إذا كان جهازك معطلًا تمامًا، فإن ساحة الخردة المعدنية هي أفضل رهان لك. إذا كنت تبحث عن كيفية التخلص من الغسالة والمجفف أو الموقد القديم، فتذكر أن هذه الوحدات عبارة عن صناديق عملاقة من الفولاذ والنحاس وحتى الألومنيوم. في هذه الطريقة، يجب عليك نقل الجهاز إلى ساحة محلية بنفسك. سوف يقومون بوزن سيارتك قبل وبعد تفريغها لحساب وزن الخردة. يتم الدفع لك بالجنيه بناءً على أسعار السوق الحالية، مما يعني أن الأجهزة الفولاذية الثقيلة تجلب عادةً ما بين 10 إلى 30 دولارًا، على الرغم من أنه اعتمادًا على تفانيك في تقسيم الماكينة إلى المعادن المكونة لها، قد يكون أكثر من ذلك. إنه مبلغ متواضع، ولكن كل جزء منه يساعد في تعويض تكلفة الترقية.

أخيرًا، يمكنك الاستفادة من جهازك القديم في عمليات التبادل والخصومات لدى بائعي التجزئة عند شراء جهاز جديد. غالبًا ما يتم وصف الانتقال إلى النماذج الموفرة للطاقة على أنه أسهل طريقة لتوفير فاتورة الكهرباء التي ربما فاتتك. عند شراء بديل معتمد من Energy Star، تحقق من حوافز البيع بالتجزئة المحلية أو الحكومية. تدير متاجر الصناديق الكبرى أحيانًا عروضًا ترويجية للمتاجرة تقدم ائتمانًا للمتجر أو توصيلًا مجانيًا أو خدمة نقل مجانية. وهذا يُترجم إلى 25 دولارًا إلى 100 دولار نقدًا غير مباشر من خلال شيكات الخصم بعد الشراء أو خصومات الفاتورة الفورية.