هل يمكنك تزيين نباتاتك المنزلية بأمان لعيد الميلاد؟ البستاني الرئيسي لدينا يزن

يحافظ الكثير من الناس على عقلية “كلما كان الأمر أكثر مرحًا” عندما يتعلق الأمر بتزيين العطلات. إذا كانت فكرتك عن عيد ميلاد سعيد تتضمن تزيين أكبر عدد ممكن من العناصر داخل منزلك، فمن المحتمل أنك فكرت في إضفاء بعض طابع العطلة على نباتاتك المنزلية. ولكن هل هذه حقا فكرة جيدة؟ يؤيد البستاني الرئيسي تيفاني سيلفي هذه الفكرة. في مقابلة حصرية مع House Digest، تحدثت إلينا عن كيفية تزيين النباتات المنزلية بشكل آمن بالإضافة إلى الممارسات التي يجب تجنبها. “بشكل عام، أعتقد أنه من الجيد بالتأكيد تزيين النباتات لقضاء العطلات،” يقول سيلفي، “عيد الميلاد هو الوقت المثالي لإضافة القليل من الإثارة إلى النباتات المنزلية الخاصة بك، ولكن بعض الخيارات السيئة يمكن أن تسبب أضرارًا طويلة المدى.”
إذا كنت لا تريد أن تؤدي زخارفك إلى تدمير حديقتك الداخلية، فالمفتاح هو اختيار أفضل أنواع الزخارف لأنواع مختلفة من النباتات. الأشياء التي يجب مراعاتها هي وزن الزخارف، وما إذا كان النبات قويًا بما يكفي لدعم الزخرفة، وكيفية ربطها بالنبات – إن وجدت. ضع هذه الأشياء في الاعتبار أثناء التخطيط لديكور نباتاتك، خاصة إذا كنت تتطلع إلى استخدام النباتات المنزلية كبديل لشجرة عيد الميلاد لمساحتك الصغيرة.
أفكار آمنة لمنح نباتاتك المنزلية بعض التألق خلال العطلة
تعتبر بعض النباتات المنزلية مثل الأمارلس، والبونسيتة، وصبار عيد الميلاد بمثابة إضفاء لمسة مثالية على ديكور عطلتك دون إضافة المزيد من الأضواء والحلي، لكن أصدقاءنا النباتيين على مدار العام سيبدو رائعين للغاية مع القليل من الذوق، أليس كذلك؟ قد لا تدعم بعض النباتات الداخلية الصغيرة التي توضع على أسطح الطاولات أكثر من بضع أقواس على سيقانها وفروعها، ولكن في مقابلتها الحصرية مع هاوس دايجست، تقترح تيفاني سيلفي أن “التوت الأحمر أو الزهور الموجودة على السيقان المدرجة في التربة تضيف المزيد من النباتات”. اللون والملمس.” سيكون منتج مثل سيقان التوت الأحمر الاصطناعي WangLapp مرشحًا رائعًا لتزيين النباتات الهشة دون إتلاف الأوراق والفروع. يقول سيلفي: “لا يزال بإمكان أولئك الذين لديهم نباتات منزلية صغيرة إضافة بعض البريق إلى مساحاتهم الخضراء. يمكن لأضواء LED الخيالية التي تعمل بالبطارية أن تضيء الليالي المظلمة”. سوف تلتف الأضواء الخيطية ذات وزن الريشة مثل مصابيح Ariceleo LED Fairy Lights بسهولة حول الأوراق دون أن تثقلها.
الحلي والزخارف الأكبر حجمًا ليست بعيدة تمامًا عن الطاولة أيضًا، اعتمادًا على النباتات المنزلية التي تحتفظ بها في منزلك. يقول Selvey: “إذا كنت متشوقًا لتعليق عناصر أثقل مثل الأضواء القياسية أو الأكاليل الملونة أو الزخارف على نباتاتك الداخلية، فقم بإضافة تلك الأشياء فقط إلى النباتات الخشبية الأكبر حجمًا مثل أوراق الكمان أو الحمضيات الداخلية. إذا كان لديك نباتات كبيرة مناسبة أكثر حساسية قليلاً، مثل أشجار النخيل، يجب أن تكون الحلي خفيفة الوزن مثل الكرات البلاستيكية الصغيرة آمنة للتعليق على السعف الأكثر نضجًا للحصول على مظهر احتفالي.
تزيين بلا مبالاة يمكن أن يكون كارثة عيد الميلاد
في حين أن معظم النباتات يمكنها التعامل مع تغيير بسيط في العطلة، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها إذا كنت تريد أن تظل سعيدة وبصحة جيدة لبقية العام. في حين أنها تفضل القليل من الذوق الاحتفالي، حذرت تيفاني سيلفي القراء في مقابلتها الحصرية مع هاوس دايجست قائلة: “عندما تفكر في إضافة نباتاتك المنزلية إلى متعة التزيين، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. على عكس LED أضواء عيد الميلاد المتوهجة يمكن أن تصبح ساخنة وتحرق الأوراق الحساسة.” شيء آخر يجب توخي الحذر بشأنه عند تزيين النباتات بأضواء عيد الميلاد هو أنه حتى مع مصابيح LED، يمكن أن يكون الضوء المتزايد أكثر من اللازم بالنسبة للنباتات الحساسة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اصفرار الأوراق أو شحوبها بشكل مفرط، حيث أن الكثير من الضوء يمكن أن يكسر الكلوروفيل الموجود في النباتات.
خذ المزيد من الحذر أثناء تعليق الزخارف على النباتات. يحذر سيلفي: “بالطبع، لا تريد أبدًا ثقب ورقة لتعليق زخرفة”. إذا كنت تتصرف بطريقة آمنة من خلال وضع الديكور في تربة الأواني بدلاً من تثبيتها على النباتات نفسها، فهي تذكرنا أيضًا “بالابتعاد عن جذور النباتات إذا كنت تقوم بإدخال أي شيء في التربة”. بالطبع، من الأفضل ترك بعض النباتات بمفردها لتظهر جمالها الطبيعي. يقول سيلفي: “النباتات الوحيدة التي أوصي بعدم تزيينها هي النباتات أو الشتلات الحساسة جدًا التي تتعرض للكدمات أو التلف بسهولة. ويمكن أن يشمل ذلك بعض العصارة”.