هل يمكنك تزيين نباتاتك المنزلية بأمان لعيد الميلاد؟ البستاني الرئيسي لدينا يزن

يحافظ الكثير من الناس على عقلية “كلما كان الأمر أكثر مرحًا” عندما يتعلق الأمر بتزيين العطلات. إذا كانت فكرتك عن عيد ميلاد سعيد تتضمن تزيين أكبر عدد ممكن من العناصر داخل منزلك، فمن المحتمل أنك فكرت في إضفاء بعض طابع العطلة على نباتاتك المنزلية. ولكن هل هذه حقا فكرة جيدة؟ يؤيد البستاني الرئيسي تيفاني سيلفي هذه الفكرة. في مقابلة حصرية مع House Digest، تحدثت إلينا عن كيفية تزيين النباتات المنزلية بشكل آمن بالإضافة إلى الممارسات التي يجب تجنبها. “بشكل عام، أعتقد أنه من الجيد بالتأكيد تزيين النباتات لقضاء العطلات،” يقول سيلفي، “عيد الميلاد هو الوقت المثالي لإضافة القليل من الإثارة إلى النباتات المنزلية الخاصة بك، ولكن بعض الخيارات السيئة يمكن أن تسبب أضرارًا طويلة المدى.”

إذا كنت لا تريد أن تؤدي زخارفك إلى تدمير حديقتك الداخلية، فالمفتاح هو اختيار أفضل أنواع الزخارف لأنواع مختلفة من النباتات. الأشياء التي يجب مراعاتها هي وزن الزخارف، وما إذا كان النبات قويًا بما يكفي لدعم الزخرفة، وكيفية ربطها بالنبات – إن وجدت. ضع هذه الأشياء في الاعتبار أثناء التخطيط لديكور نباتاتك، خاصة إذا كنت تتطلع إلى استخدام النباتات المنزلية كبديل لشجرة عيد الميلاد لمساحتك الصغيرة.