هل يمكنك تناول الخضروات المجمدة الخام؟

باستثناء الآيس كريم والشعور ، عادة ما يتم تسخين الأطعمة المخزنة في الفريزر قبل الأكل. في الواقع ، من المحتمل أن تكون الأطباق المجمدة أو بقايا محلية الصنع المجمدة في الفريزر مقدرًا للميكروويف أو الفرن أو الموقد. وغالبًا ما يكون ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة ، وليس فقط الذوق.
من المنطقي تسخين الأطعمة التي تم تجميدها ، خاصةً إذا كانت الأطعمة تحتوي على مكونات غير مطبوخة يجب طهيها. لا يتم طهي العديد من الأطعمة المجمدة أولاً ؛ لهذا السبب تشمل حزم هذه الأطعمة تعليمات تسخين محددة. بعد كل شيء ، من يريد أن يبدأ في الرمي ، أو الإسهال ، أو يعاني من أعراض أخرى للتسمم الغذائي بعد الوجبة؟
ومع ذلك ، هناك استثناء لقاعدة الاستعادة دائمًا: الخضروات المجمدة. سواء أكان ذلك محاصرًا أو خضروات مجمدة ، فليس دائمًا مقدرًا على وعاء أو مقلاة. يمكن أن يؤكل بعضهم نيئًا. عليك فقط اتباع بعض الإرشادات لمعرفة أي الإرشادات التي يمكنك ذوبانها بأمان والاستمتاع بها.
أولاً ، فكر في الخضار التي تم تجميدها. إذا كنت ستأكله طازجًا ، فربما يمكنك تناوله بمجرد أن لا يكون صريرًا للجليد. على سبيل المثال ، يمكن ببساطة ذوبان البازلاء والجزر والفاصوليا الخضراء التي تم تجميدها مباشرة بعد الحصاد ولا تحتوي على أي مكونات أخرى. يمكنك تناولها كما هي ، أو يمكنك إضافتها إلى السلطات أو الأطباق غير المطبوخة الأخرى.
آمن لتناول الطعام الطازج ، وعادة ما يكون آمنًا لتناول الطعام المجمد
السبب في أنك تستطيع تناول بعض الخضروات بعد تجميدها هو أنها خضعت لعملية تسمى Flash Freedzing. هذا يعني أنهم تم تجميدهم مباشرة بعد غسلها ، وعادة ما يتم تسخينها قليلاً لبضع دقائق (تقنية طهي لطيفة ومعرفة يمكنك استخدامها في المنزل المسمى blanching). يزيل الغسيل الحطام غير المرغوب فيه ، ويقتل التخلص من أي بكتيريا باقية.
يشرح دكتور ستيفن كوبيكي ، أخصائي أمراض القلب ، (عبر مايو كلينك) أن تناول الخضروات المذابة التي تم تجميدها قد تكون أكثر صحة من تناول نظرائهم الطازجة بعد تخزينها لبضعة أيام على أرفف البقالة أو في ثلاجتك. يقول كوبيكي: “نعلم بمجرد اختياره قبل بضعة أسابيع ، يبدأ الأمر في التحلل”. “(S) قد أظهرت Tudies إذا كان بإمكانك تجميد شيء ما ، فسيحتفظ بموادتي المغذيات بشكل أفضل لأنها تحتفظ بزملتها الخلوية حتى لا تتشوه الخلايا”.
يمكنك زيادة هذا النوع من الاحتفاظ بالمغذيات عن طريق تجميد الخضروات التي لا يمكنك تناولها على الفور. على سبيل المثال ، إذا كانت حديقتك تفيض بالخضروات التي يمكن تجميدها ، فقد ترغب في غسلها وتجميدها وتجميدها في حاويات مناسبة لتناول الطعام الخام لاحقًا. فقط اعلم أن بعض الخضروات لن تتعاون مع التجميد. الخضروات التي لا تتجمد بشكل جيد تشمل الخس والملفوف والخيار والكرفس. من ناحية أخرى ، فإن العديد من الخضروات التي لا تحتوي على محتوى ماء عالية تبدو رائعة بعد التجميد ، مثل الذرة والبروكلي والاسكواش.
قد تعني المكونات الإضافية خطوات تسخين إضافية مطلوبة
قبل البدء في ذوبان الجليد وتناول جميع الخضروات المجمدة في مطبخك ، تذكر أن بعضها غير آمن لتناول الطعام دون طهيها أولاً. لنفترض أن لديك طبقًا يشمل الخضار والدجاج الخام. التجميد لا يقتل البكتيريا في الدجاج. في الواقع ، تبقى البكتيريا. كما يلاحظ خبير سلامة الأغذية تريفور سوسلو (عبر NPR) ، فإن البكتيريا المتجمدة تطيل فعليًا قدرتها على البقاء نشطًا لفترة من الوقت. “إنها (تجميد) تقوم في الواقع بعمل جيد للغاية في الحفاظ على العديد من مسببات الأمراض والميكروبات التي ستؤدي إلى حدوث مشاكل في وقت لاحق في حالة ذوبانها”.
فكر في استخدام فرن تقليدي لإعادة تسخين أي وجبات تعتمد على الخضروات التي كنت متأكدًا من أنه لا ينبغي أن تؤكل خامًا. يشرح أخصائي علوم الأغذية مارتن ويدمان (عبر NPR) أنه “مع طعام جاهز للطبخ ، كنت دائمًا ما أذهب مع الموقد ، وليس الميكروويف” ، نظرًا لأن الآجار بالميكروويف لا تسخن دائمًا بالتساوي ، مما قد يترك بعض الأطعمة تحت 165 درجة فهرنهايت (النقطة التي يتم فيها مقتل البكتيريا الضارة) حتى لو كانت اللوحة تبدو ساخنة.