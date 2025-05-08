هل يمكنك تناول الخضروات المجمدة الخام؟

باستثناء الآيس كريم والشعور ، عادة ما يتم تسخين الأطعمة المخزنة في الفريزر قبل الأكل. في الواقع ، من المحتمل أن تكون الأطباق المجمدة أو بقايا محلية الصنع المجمدة في الفريزر مقدرًا للميكروويف أو الفرن أو الموقد. وغالبًا ما يكون ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة ، وليس فقط الذوق.

من المنطقي تسخين الأطعمة التي تم تجميدها ، خاصةً إذا كانت الأطعمة تحتوي على مكونات غير مطبوخة يجب طهيها. لا يتم طهي العديد من الأطعمة المجمدة أولاً ؛ لهذا السبب تشمل حزم هذه الأطعمة تعليمات تسخين محددة. بعد كل شيء ، من يريد أن يبدأ في الرمي ، أو الإسهال ، أو يعاني من أعراض أخرى للتسمم الغذائي بعد الوجبة؟

ومع ذلك ، هناك استثناء لقاعدة الاستعادة دائمًا: الخضروات المجمدة. سواء أكان ذلك محاصرًا أو خضروات مجمدة ، فليس دائمًا مقدرًا على وعاء أو مقلاة. يمكن أن يؤكل بعضهم نيئًا. عليك فقط اتباع بعض الإرشادات لمعرفة أي الإرشادات التي يمكنك ذوبانها بأمان والاستمتاع بها.

أولاً ، فكر في الخضار التي تم تجميدها. إذا كنت ستأكله طازجًا ، فربما يمكنك تناوله بمجرد أن لا يكون صريرًا للجليد. على سبيل المثال ، يمكن ببساطة ذوبان البازلاء والجزر والفاصوليا الخضراء التي تم تجميدها مباشرة بعد الحصاد ولا تحتوي على أي مكونات أخرى. يمكنك تناولها كما هي ، أو يمكنك إضافتها إلى السلطات أو الأطباق غير المطبوخة الأخرى.