هل يمكنك تنظيف المصرف المسدود والكريه الرائحة باستخدام هذا المطبخ الأساسي؟ إليك ما نعرفه

يحدث ذلك لكل صاحب منزل: تمر بجانب المطبخ وتشم رائحة تجعلك تتساءل، “متى آخر مرة أخرجنا فيها القمامة؟”. عندها قد تلاحظ أن الحوض الخاص بك يصرف بشكل أبطأ قليلاً من المعتاد، وتؤكد الشم السريع ذلك: لديك بالوعة مسدودة ورائحة كريهة. تعتبر منظفات الصرف الكيميائية قوية، ولكن بالنسبة للكثيرين، فإن المخاطرة على السباكة (والبيئة) لا تستحق العناء. سيؤدي البحث السريع عبر الإنترنت عن المكونات الطبيعية لتنظيف المجاري المسدودة إلى ظهور المشتبه بهم المعتادين، مثل صودا الخبز والخل الأبيض. قد تجد أيضًا بعض الأشخاص ينسبون الفضل إلى مطبخ واحد غير متوقع ضروري لفتح مصارفهم: الخميرة الجافة.
بمجرد تفعيلها بالماء الدافئ ومصدر غذائي مثل السكر، تستيقظ الخميرة الجافة وتتوسع، مما يؤدي إلى انبعاث فقاعات ثاني أكسيد الكربون. من الناحية النظرية، يمكن لهذه الفقاعات أن تخفف الشحوم والأوساخ التي تغطي أنابيب الصرف. بمجرد فكها، تصبح الأوساخ جاهزة للشطف بالماء الساخن، تاركة وراءها أنابيب نظيفة متلألئة. ولكن هل هذه الخدعة فعالة بالفعل؟
باختصار، الأمر غير واضح. في حين أنه لا يوجد الكثير من الأدلة العلمية التي تدعم أن الخميرة هي عنصر منزلي غير متوقع يمكن أن يفتح الصرف الصحي، فقد انقسمت آراء بعض السباكين وأخصائيي الأعمال اليدوية حول هذا الاختراق. تتفق بعض مدونات السباكة مع الأدلة المتواترة على نجاحها، في حين لا توافق المنتديات الأخرى على ذلك، مدعية أن الخميرة، في أحسن الأحوال، غير فعالة في إزالة السدادات – وفي أسوأ الأحوال، يمكن أن تلحق الضرر بالسباكة الخاصة بك.
لماذا قد لا تكون الخميرة الجافة هي الخيار الأفضل لفك انسداد المجاري؟
في حين أن حيلة الخميرة قد تبدو وكأنها طريقة صديقة للبيئة لإزالة الانسدادات البسيطة والتخلص من الروائح، إلا أن معظم السباكين المحترفين ربما لا ينصحون بسكب الخميرة في البالوعة بسبب احتمالية تلف الأنابيب وتعطل خزان الصرف الصحي. قد يؤدي وضع الخميرة في البالوعة دون تنشيطها أولًا إلى إتلاف الأنابيب أو تفاقم الانسدادات عندما تستيقظ الخميرة وتنمو.
حتى لو تمكنت من المرور عبر الأنابيب بأمان، يمكن أن تستمر الخميرة في التسبب في المشاكل. إذا كنت من بين 20% من المنازل في الولايات المتحدة التي تحتوي على خزان للصرف الصحي، فمن الأفضل أن تتخطى هذه الخدعة. في حين تزعم بعض الأدلة المتناقلة أن إضافة الخميرة إلى خزان الصرف الصحي الخاص بك يمكن أن يبقيه يعمل بكفاءة، تحذر مصادر السباكة المهنية من أنها قد تخل بتوازن البكتيريا وبالتالي تبطئ تحلل النفايات.
ومع ذلك، هناك طرق أخرى صديقة للبيئة وبأسعار معقولة لإزالة الانسدادات البسيطة التي لا تحمل نفس المخاطر. يوصي السباكون غالبًا بمعالجة الانسدادات الصغيرة باستخدام المكبس أو ثعبان الصرف (يمكنك صنع واحدة باستخدام العناصر الموجودة لديك بالفعل في المنزل). للتخلص من رائحة الصرف الكريهة، حاول سكب غلاية مملوءة بالماء المغلي في الحوض.