من المؤكد أن المعالجات الصوتية هي منتجات متخصصة، ولكن إذا كنت بحاجة إلى واحدة، فأنت بحاجة إليها. ستحتاج المسارح المنزلية والموسيقيون الذين لديهم استوديوهات منزلية وأي شخص لديه مراهق إلى كبت الصوت أحيانًا. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه المنتجات باهظة الثمن، ويبحث نجوم موسيقى الروك ذوو الميزانية المحدودة وأولياء أمور مشجعي Machine Gun Kelly دائمًا عن هذا المنتج السحري الذي يحل جميع مشكلات عزل الصوت دون الحاجة إلى رهن عقاري ثانٍ. لأسباب مختلفة، أصبح الناس مقتنعين أحيانًا بأن كرتونة البيض يمكنها القيام بهذا العمل، لذلك اعتقدنا أنه سيكون من المفيد أن نوضح لك السبب في أن استخدام واحد – أو ألف – لا يمكنه في الواقع عزل أي شيء للصوت. (من الممكن أن عزل الصوت ليس في الواقع ما تبحث عنه، لكننا سنعود إلى ذلك.)

من السهل أن نتخيل أن الشركات التي تبيع المعالجات الصوتية يتعين عليها جميعًا تعيين مسؤول كبير عن كرتونة البيض للتعامل مع هذه المشكلة، لأنه يبدو أنهم جميعًا قد نشروا تفنيدًا لفكرة كرتونة البيض. حتى أن البعض كلف بإجراء دراسات مختبرية حول فعالية – أو عدم فعالية – الحاويات. لنأخذ على سبيل المثال مختبرات Riverbank Acoustical Laboratories، التي لديها برنامج كامل لاختبار المعالجات الصوتية المبتكرة محليًا. قامت الشركة بتقييم كراتين البيض الورقية باستخدام طريقة الاختبار القياسية ASTM الدولية لامتصاص الصوت ومعاملات امتصاص الصوت. لا، حقا. يمكن أن يخبرك هذا بمدى “عزل الصوت” للمادة، على الرغم من أن المعالجات الصوتية نادرًا ما تستخدم لعزل الصوت. لا يرغب الموسيقيون في الواقع في عزل أي شيء عن الصوت، بل يريدون أن يتمكنوا من سماع صوتهم بوضوح. وفي الوقت نفسه، يرغب أصحاب المسرح المنزلي في حماية جودة الصوت من الأصداء والأصداء غير السارة، ويتطلع الآباء في الواقع إلى القضاء على نقل الصوت تمامًا.