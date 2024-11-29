هل يمكنك حقاً استخدام علب البيض الفارغة لعزل الصوت في غرفة بميزانية محدودة؟

من المؤكد أن المعالجات الصوتية هي منتجات متخصصة، ولكن إذا كنت بحاجة إلى واحدة، فأنت بحاجة إليها. ستحتاج المسارح المنزلية والموسيقيون الذين لديهم استوديوهات منزلية وأي شخص لديه مراهق إلى كبت الصوت أحيانًا. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه المنتجات باهظة الثمن، ويبحث نجوم موسيقى الروك ذوو الميزانية المحدودة وأولياء أمور مشجعي Machine Gun Kelly دائمًا عن هذا المنتج السحري الذي يحل جميع مشكلات عزل الصوت دون الحاجة إلى رهن عقاري ثانٍ. لأسباب مختلفة، أصبح الناس مقتنعين أحيانًا بأن كرتونة البيض يمكنها القيام بهذا العمل، لذلك اعتقدنا أنه سيكون من المفيد أن نوضح لك السبب في أن استخدام واحد – أو ألف – لا يمكنه في الواقع عزل أي شيء للصوت. (من الممكن أن عزل الصوت ليس في الواقع ما تبحث عنه، لكننا سنعود إلى ذلك.)
من السهل أن نتخيل أن الشركات التي تبيع المعالجات الصوتية يتعين عليها جميعًا تعيين مسؤول كبير عن كرتونة البيض للتعامل مع هذه المشكلة، لأنه يبدو أنهم جميعًا قد نشروا تفنيدًا لفكرة كرتونة البيض. حتى أن البعض كلف بإجراء دراسات مختبرية حول فعالية – أو عدم فعالية – الحاويات. لنأخذ على سبيل المثال مختبرات Riverbank Acoustical Laboratories، التي لديها برنامج كامل لاختبار المعالجات الصوتية المبتكرة محليًا. قامت الشركة بتقييم كراتين البيض الورقية باستخدام طريقة الاختبار القياسية ASTM الدولية لامتصاص الصوت ومعاملات امتصاص الصوت. لا، حقا. يمكن أن يخبرك هذا بمدى “عزل الصوت” للمادة، على الرغم من أن المعالجات الصوتية نادرًا ما تستخدم لعزل الصوت. لا يرغب الموسيقيون في الواقع في عزل أي شيء عن الصوت، بل يريدون أن يتمكنوا من سماع صوتهم بوضوح. وفي الوقت نفسه، يرغب أصحاب المسرح المنزلي في حماية جودة الصوت من الأصداء والأصداء غير السارة، ويتطلع الآباء في الواقع إلى القضاء على نقل الصوت تمامًا.
كرتونة البيض ليست سوى محطمة للقلب
كل شيء يفعل شيئا للصوت. إذًا ما الذي يمكن أن تفعله لك كرتونة البيض فيما يتعلق بالامتصاص الصوتي أو الانتشار؟ تتفق جميع الأبحاث بشكل أساسي على أن صناديق الورق الورقية سوف تمتص القليل من الصوت في نطاق ضيق عالي التردد. القراءة الأكثر عمومية حول هذا الموضوع هي من مدون تسجيل DIY إيمرسون مانينغو، الذي يفسر البحث الذي أجراه أستاذ الهندسة الأرجنتيني أنطونيو كوينتيرو رينكون. وفقًا لمانينغو، يمكنك استخدام كرتونة البيض لاستيعاب الترددات متوسطة المدى في “غرفة تحكم صغيرة جدًا (تُستخدم لخلط الصوت).” لكن نطاقها المحدود وكتلتها المنخفضة يمنعانها من القيام بقدر أكبر من الامتصاص لأن هناك حاجة إلى كتلة أكبر لتحويل الطاقة الصوتية إلى طاقة حركية.
قد يذكرك شكل كرتونة البيض برغوة صندوق البيض، وهذا الهيكل موجود في المقام الأول لنشر الصوت، وليس لامتصاصه. لن تمتص كرتونة البيض كمية كبيرة من الصوت، ولكنها ستسبب بعض التثبيط الطفيف جدًا من خلال عملية تسمى الامتصاص الحجابي وبعض تقليل الصدى الطفيف جدًا عن طريق انحراف الصوت (أي تقليل الصدى). ولسوء الحظ، فإن كرتونة البيض لا تفعل الكثير أيضًا. المشكلة هي أنها رفيعة جدًا لدرجة أن معظم الصوت يمر عبرها ببساطة بدلاً من انحرافه وانتشاره إلى حد ملحوظ. إنه ببساطة لا يستحق الجهد المبذول والتأثير الجمالي الملحوظ الذي ستحصل عليه من اللصق الساخن لإعادة التدوير على الحائط. لإعادة صياغة ما قاله إدوين ستار: ما فائدة كرتونة البيض؟ لا شيء على الاطلاق. قلها مرة أخرى، كلكم.
إذن ما الذي يعمل على امتصاص الصوت وانتشاره؟
ما لم تكن تقوم بتسجيل الموسيقى بشكل احترافي أو إذا كان ابنك المراهق قد بدأ في الاستماع إلى Insane Clown Posse، فمن المحتمل أنك لا ترغب في عزل الصوت في الغرفة بطريقة تقضي على انتقال الصوت تمامًا. إنه التزام معقد ومكلف، ولكن هناك بعض الطرق لتحسين جودة الصوت في الغرفة من خلال المعالجة الصوتية. لديك الستائر والبطانيات “العازلة للصوت”، ومنصات عزل الاهتزاز، والألواح الممتصة للصوت، والرغوة الصوتية المعتادة. ولكن إذا كنت تفكر في كرتونة البيض، فقد تبحث عن شيء أكثر فعالية من حيث التكلفة.
المعيار الفعلي في الألواح الصوتية التي تصنعها بنفسك هذه الأيام هو عزل الصوف الصخري، المؤطر بالخشب والمغطى بنسيج شفاف صوتيًا (لا تدع “النسيج الشفاف الصوتي” يخيفك – الخيش يعمل بشكل جيد). تم تصميم الصوف الصخري، وهو حجر مقذوف، ليتمتع بخصائص امتصاص صوت فائقة (في كل من منتجات العزل الصوتي و”المريحة”). وبطبيعة الحال، يمكنك أن تذهب أرخص. يصنع YouTuber DIY Perks بعض الألواح عالية الجودة باستخدام المناشف القديمة، بالإضافة إلى نسخة أخرى تحتوي على رغوة تنجيد وإطار زاوية من الألومنيوم. عند الحديث عن YouTube، فإن واحدة من أكثر القنوات التي لا تحظى بالتقدير في المجال الصوتي (والمحركات النفاثة وتكييف الهواء والمزيد) هي Tech Ingredients. لقد أجروا بحثًا شاملاً وصمموا لوحات بقاعدة من الصوف الصخري وغطاء من الرغوة الصوتية، والتي ربما توفر أفضل النتائج التي يمكن أن تتوقعها من مشروع DIY.