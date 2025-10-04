هل يمكنك حقًا الحصول على منزل باستخدام حيازة سلبية؟

المطلب الأول هو طول الوقت الذي يحتاج فيه التعدي إلى احتلال الممتلكات المتنازع عليها باستمرار. عادةً ما يكون هذا ما بين سبع و 20 عامًا ، ولكن هناك ظروف يمكن أن تكون فيها أقصر بكثير أو أكثر. يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات في ولاية أريزونا أو ما يصل إلى 60 عامًا في نيو جيرسي ، على سبيل المثال. سيحدد الضرائب ، الفعل ، الأرض ، والدولة جميعها المدة المطلوبة. يجب أن تكون المهنة المستمرة معادية أيضًا. في كثير من الأحيان ، هذا يعني أن المنزل مشغول دون موافقة المالك ؛ ومع ذلك ، هناك بعض التباين من قبل الدولة المتعلقة بالتصرف في حالة جيدة أو سيئة. إذا كان لديك عقد إيجار أو اتفاق مستأجر أو اتفاق آخر ، فلن يتم الوفاء بالشرط.

بعد ذلك ، يجب أن تكون المهنة مفتوحة وسمعة سيئة ، وليس مخفية. على الرغم من أنه لا يتعين على المالك معرفة المهنة ، إلا أن المتعدي لا يمكن أن يحاول العيش في المنزل سراً. يجب أن تكون الحيازة أيضًا حصرية. هذا لا يعني أن على المتعدي أن يعيش بمفرده ، ولكن يحتاج فرد واحد إلى التصرف كما لو كان المالك الوحيد للعقار. أخيرًا ، يجب إثبات الحيازة الفعلية. يمكن أن يشمل ذلك إثبات الإقامة ، والتحسين ، وزراعة الأراضي ، وأكثر من ذلك.

على الرغم من أن خمسة متطلبات قد لا تبدو كثيرًا ، إلا أنه يمكنك أن ترى مدى صعوبة تحقيقها ، خاصةً لأنه يمكن تعطيلها في أي وقت بعدة طرق ، مثل المالك الحقيقي الذي ينفذ بروتوكولات المتسللين المنزليين أو أداء الصيانة بطريقة أخرى أثناء إقامة التعدي على الصالح ، أو الإبلاغ عن التعداد للشرطة قبل مواجهة المتطلبات ، أو منحهم إذنًا للتسوية.