هل يمكنك حقًا الحصول على منزل باستخدام حيازة سلبية؟

الباحثون ، أليس كذلك؟ ربما تكون قد سمعت عن حقوق Squatters ، أو فكرة أن شخصًا ما يمكن أن يجد مكانًا والعيش فيه لفترة كافية للمطالبة به بشكل قانوني. كما هو الحال بالنسبة للعثور على منزل ، وإصلاحه ، والحفاظ عليه دون الحاجة إلى شرائه ، فإن شرعية المواقف مثل هذه دقيقة. تختلف المتطلبات حسب الحالة ، وقد يكون بعضها أمرًا صعبًا للغاية للوفاء أو إثبات. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تخطط لاكتساب العقارات من خلال هذه الطريقة ، فيجب أن تكون مستعدًا لإحباطها بسهولة. ومع ذلك ، إذا تمكنت من التمسك بها من خلال الإيجار المطلوب والفوز في معركة قانونية محتملة ، فيمكنك أن تكسب نفسك منزلًا دون الحاجة إلى دفع ثمنها.
على الرغم من أن مصطلح “حقوق” Squatters “قد يبدو أكثر جاذبية ، إلا أن” الحيازة السلبية “هو مصطلح أكثر رسمية. الحيازة السلبية هي عقيدة قانونية تتيح للمتعدي الحصول على لقب أرض صالح إذا استوفوا مجموعة معينة من المتطلبات. يمكن أن تشمل المتطلبات المدة التي يحتلها المستعر المساحة ، سواء كان ذلك موقفًا معاديًا أم لا (مما يعني أن حقوق المالك قد انتهكت) ، والانفتاح والحصرية للاستحواذ ، وحقيقة الحيازة. لذلك ، على الرغم من أنه من الممكن تقنيًا الحصول على منزل من خلال الحيازة الضارة ، إلا أنه قد يكون صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً ، سواء خلال فترة القرفصاء أو طوال قضية المحكمة اللاحقة. إذا كنت تريد معرفة المزيد ، فإن التعرف على كل متطلبات هو مكان جيد للبدء.
كيف تعمل الحيازة السلبية؟
المطلب الأول هو طول الوقت الذي يحتاج فيه التعدي إلى احتلال الممتلكات المتنازع عليها باستمرار. عادةً ما يكون هذا ما بين سبع و 20 عامًا ، ولكن هناك ظروف يمكن أن تكون فيها أقصر بكثير أو أكثر. يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات في ولاية أريزونا أو ما يصل إلى 60 عامًا في نيو جيرسي ، على سبيل المثال. سيحدد الضرائب ، الفعل ، الأرض ، والدولة جميعها المدة المطلوبة. يجب أن تكون المهنة المستمرة معادية أيضًا. في كثير من الأحيان ، هذا يعني أن المنزل مشغول دون موافقة المالك ؛ ومع ذلك ، هناك بعض التباين من قبل الدولة المتعلقة بالتصرف في حالة جيدة أو سيئة. إذا كان لديك عقد إيجار أو اتفاق مستأجر أو اتفاق آخر ، فلن يتم الوفاء بالشرط.
بعد ذلك ، يجب أن تكون المهنة مفتوحة وسمعة سيئة ، وليس مخفية. على الرغم من أنه لا يتعين على المالك معرفة المهنة ، إلا أن المتعدي لا يمكن أن يحاول العيش في المنزل سراً. يجب أن تكون الحيازة أيضًا حصرية. هذا لا يعني أن على المتعدي أن يعيش بمفرده ، ولكن يحتاج فرد واحد إلى التصرف كما لو كان المالك الوحيد للعقار. أخيرًا ، يجب إثبات الحيازة الفعلية. يمكن أن يشمل ذلك إثبات الإقامة ، والتحسين ، وزراعة الأراضي ، وأكثر من ذلك.
على الرغم من أن خمسة متطلبات قد لا تبدو كثيرًا ، إلا أنه يمكنك أن ترى مدى صعوبة تحقيقها ، خاصةً لأنه يمكن تعطيلها في أي وقت بعدة طرق ، مثل المالك الحقيقي الذي ينفذ بروتوكولات المتسللين المنزليين أو أداء الصيانة بطريقة أخرى أثناء إقامة التعدي على الصالح ، أو الإبلاغ عن التعداد للشرطة قبل مواجهة المتطلبات ، أو منحهم إذنًا للتسوية.
هل من المحتمل أن تنجح الحيازة السلبية؟
إذا كنت قادرًا على تلبية جميع المعايير والحصول على قضيتك إلى المحكمة ، فمن الممكن الحصول على منزل من خلال الحيازة المعاكسة. بين عامي 2010 و 2015 في نبراسكا ، كان هناك 16 حالة ضارة للحيازة ، وفاز أصحابها السلبيون سبعة منهم. تجدر الإشارة إلى أن معظم الحالات كانت مرتبطة بالنزاعات الحدودية ، وليس المنازل ، ولكن من المثير للاهتمام أن تكون ناجحة ما يقرب من نصف الوقت. غالبًا ما تحدث النزاعات الحدودية عندما يعبر الجيران خطوط الممتلكات لبعضهم البعض مع مشاريع مثل الأسوار أو الحدائق أو الطوابق. عندما يتم استيفاء متطلبات الحيازة السلبية ، يمكن أن يصبح جزء من أرض المالك الحقيقي في نهاية المطاف ملكًا للجار. لذلك ، من المفيد بالتأكيد معرفة ما يجب القيام به إذا قام جارك ببناء سياج على الممتلكات الخاصة بك. بالنسبة لمنزل كامل على وجه التحديد ، هناك بيانات أقل عن معدل النجاح الفعلي.
على الرغم من أنه من الممكن من الناحية النظرية الحصول على منزل بهذه الطريقة ، فمن الأفضل أن تحاول شراء عقار تهتم به. إن القرفصاء في المنزل يعرضك لخطر المتاعب القانونية إذا تم القبض عليك والإبلاغ عنه من قبل المالكين. إن إضاعة وقتك وأموالك في محاولة تلبية المتطلبات الصعبة يعد خطرًا أيضًا. لذا ، إذا كنت تتطلع إلى معرفة ما يجب القيام به حيال منزل مهجور في منطقتك أو أي ممتلكات أخرى مثيرة للاهتمام ، فإن محاولة الحصول عليها من خلال حقوق المستقطنين ليست على الأرجح الحل الأفضل.