هل يمكنك حقًا صنع عش الطيور بنفسك من كيس إنتاج شبكي؟

لقد تطورت عبوات المنتجات من الصناديق بالجملة إلى المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى حلول أكثر صديقة للبيئة، حيث أصبحت الأكياس الشبكية خيارًا قويًا لتخزين المنتجات مثل البطاطس والبصل. تعتبر الشبكة مادة مفضلة لأكياس الإنتاج لأنها تسمح بتدفق الهواء بسهولة، مما يؤدي إلى تقليل التسوس – على الرغم من أن المحتويات أكثر عرضة للتعامل القاسي والملوثات المحمولة جواً. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يكون للشبكات البلاستيكية المصنوعة من البولي إيثيلين تكاليف بيئية طويلة المدى إذا تم التخلص منها بشكل عشوائي، سواء من أجل اصطياد الحياة البحرية أو الجسيمات البلاستيكية الدقيقة. من الأفضل إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها حيثما أمكن ذلك، كما أن أكياس الإنتاج الشبكية رائعة لمشروعات الأعمال اليدوية مثل صنع عش الطيور الخاص بك.

لكي تتمكن الطيور من زيارة الفناء الخلفي لمنزلك، ستحتاج إلى مصادر للطعام والماء والمأوى. يتضمن المأوى الجيد عادةً مجموعة متنوعة من النباتات التي توفر مكانًا آمنًا للنوم والحماية من العناصر: الحرارة العالية والبرد الثلجي والمطر على حدٍ سواء، اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه. توفر صناديق العش مكانًا قويًا للراحة ووضع البيض للطيور المهاجرة التي تعود خلال فصل الربيع، ولكن تعليق كيس إنتاج شبكي مليء بالحشوة المعزولة يعد وسيلة أقل تكلفة لإعادة استخدام الأدوات المنزلية لبيت الطيور البسيط. قد تسمع عن أن بقايا الوبر المجفف هي مادة حشو ناعمة رخيصة وشائعة للأعشاش التي تصنعها بنفسك، ولكنها يمكن أن تأتي مع مجموعة من المشاكل: سوف يتفكك الوبر بسرعة عندما يكون مبللاً وقد يظل يحمل مواد كيميائية ضارة من المنظفات ومنعم الأقمشة الذي تستخدمه في الغسيل. بدلًا من ذلك، ستحتاج إلى الاعتماد على الألياف الطبيعية مثل القماش أو الخيوط أو الخيوط أو الصوف الخام أو القطن – ناهيك عن نوع الحطام الطبيعي الذي قد تجده بالفعل على أرضية الغابة.