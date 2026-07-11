هل يمكنك زراعة بذور العشب في يوليو؟

في بعض الأحيان، يتسلل إليك الصيف وتدرك فجأة أنك أهملت مشاريع تنسيق الحدائق المهمة – مثل تلك البقع العارية في حديقتك. ربما تتساءل عما إذا كان الجو حارًا جدًا الآن لفعل أي شيء حيالهم. أو ربما انتقلت خلال فصل الصيف إلى موقع جديد به ساحة أمامية أقل جاذبية ومستعد لبدء العمل على ترتيب مساحتك الخارجية الجديدة. أو يمكنك أن تنظر إلى التربة العارية التي تنتظرك لتزينها ببذور العشب المحلية. مهما كان سبب رغبتك في معالجة حديقتك في منتصف الصيف، فاعلم أنه في معظم الأماكن، لا يعتبر شهر يوليو أفضل وقت لزراعة بذور العشب. ولكن هناك بعض الحالات التي قد تتمكن فيها من سحبها.

يعد البذر في الوقت الخطأ من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند زراعة بذور الحشائش. التوقيت مهم جدًا عند زراعة العشب من البذور، لأن الأنواع المختلفة تتكيف مع الظروف المناخية المختلفة. سيختلف نجاحك في زرع بذور الحشائش في شهر يوليو اعتمادًا على النوع الذي تأمل في زراعته. هناك أعشاب موسمية باردة، مثل عشبة الريجراس أو عشبة البنتجراس الزاحفة أو عشبة البلو جراس أو العكرش، وخيارات الموسم الدافئ، مثل عشبة البهية أو عشبة الجاموس أو عشبة السجاد أو عشبة سانت أوغسطين أو عشبة الزيزيا. أفضل نوع للزراعة في منتصف الصيف يعتمد أيضًا على موقعك.