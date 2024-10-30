هل يمكنك طلاء جانبك من سياج جارك؟ إليك ما يجب معرفته.

إن مقولة “الأسوار الجيدة تصنع جيراناً طيبين” لا تكون صحيحة إلا عندما يتفق الطرفان على كيفية رسمها. وبدون ذلك، يمكن أن تصبح الأسوار بسهولة نقطة مشاحنات. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تثير حتى نزاعات قانونية.
عندما يتعلق الأمر برسم سياج بين عقارين، يكون لكل من الجيران رأي في طلاء الجانب الخاص بهم من السياج. إذا كنت تعلم أن السياج يقع بالكامل على ممتلكات جارك، فقد تكون في موقف حرج. تحقق من القوانين المحلية أولًا لأنها يمكن أن تختلف، لكن السياج الموجود على ممتلكات جارك يتطلب الحصول على إذن منه بالطلاء حتى لو كان أحد جوانبه يواجه منزلك. طلاء أجزاء من السياج على ممتلكات جارك دون إذنه يمكن اعتباره تعديًا أو استخدامًا غير مصرح به لممتلكاته، ويمكن أن يكون هذا سببًا (إذا عذرت التورية) لاتخاذ إجراء قانوني.
في جميع الأحوال، من المهم جدًا الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع جارك إذا كنت تخطط لإجراء أي تغييرات دائمة على السياج. يمكن أن تتصاعد الخلافات بسرعة إلى نزاعات على الحدود. من غير المحتمل (وإن لم يكن مستحيلًا) أن تذهب إلى المحكمة بشأن شيء بسيط مثل السياج المطلي، ولكن من الأفضل أن تبقي جارك على علم وتسمح له بأن يكون له رأي لأنه، في النهاية، ملك له. بالإضافة إلى أنها آداب جيدة!
آداب الرسم لتجنب صراعات الجيران
كما ذكرنا سابقًا، سيكون التواصل صديقك عند التفاوض على طلاء جانبك من سياج جارك. إذا كان جارك مترددًا بشأن السعر أو الجهد، فؤكد أنك ستطليه بنفسك وتغطي أي تكاليف. يمكنك أيضًا التفكير في السماح لهم بإدخال اللون أو النمط إذا كانوا قلقين بشأن كيفية تأثير ذلك على ممتلكاتهم. إذا كان الرسم لا يزال خيارًا غير جذاب لجارك، فقد يكون من المناسب التوصل إلى حل وسط. يمكن أن تعمل بقع الخشب أو الورنيش على تجديد مظهر السياج دون تغييره مثل الطلاء.
حاول أن تكتب أي خطط تضعها مع جارك. تعد المحادثات بداية رائعة لتبادل الأفكار والتحقق من شعور جارك تجاه أي تجديدات. ولكن حتى لو كانت لديك علاقة صحية مع جارك، فإن الاتفاقيات المكتوبة يمكن أن تساعد في منع أو تسوية النزاعات عند ظهورها. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب بعض قوانين الولاية أو القوانين المحلية اتفاقًا مكتوبًا بين الجيران قبل بناء السياج أو تجديده.
لنفترض أن جارك لن يتزحزح عن أي تسوية، وأنك لا تحب حقًا مدى اهتمامه بسياجه. وحتى ذلك الحين، لم يحالفك الحظ. هناك العديد من الطرق لإخفاء سياج الجيران القبيح، مثل تركيب سياج ثانٍ على الممتلكات الخاصة بك، أو زراعة الكروم المتسلقة، أو إعادة ترتيب أثاث الفناء الخاص بك.