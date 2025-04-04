هل يمكنك قطع الطعام مباشرة على عدادات كتلة الجزار؟

عندما يتعلق الأمر باختيار أسطح المطبخ الخاصة بك ، فإن Confertop كتلة الجزار هو دينامو يضم الكثير من الضجة بالنسبة إلى باك. لا يقتصر الأمر على أنه غير مكلف ، وصديق للبيئة ، ودائم إلى حد ما ، ولكن يمكن أن يكون أيضًا بمثابة لوحة تقطيع مدمجة مثالية لتقطيع الفواكه والخضروات ، أو عجينة البيتزا المتداول ، أو قطع ملفات تعريف الارتباط. بطبيعة الحال ، فإن مصطلح كتلة الجزار يستحضر على الفور فكرة شرائح الجزار التي تقطع شرائح اللحم وما شابه ذلك ، ولكن يجب قطع اللحوم والدواجن والأسماك على لوحة تقطيع منفصلة بسبب ميلها إلى إيواء البكتيريا.

فقط لأنه يمكنك قطع الطعام عليها ، هل يجب عليك؟ الجواب هو … ربما. السبب الذي يسمى كتلة الجزار هو أن الخشب السميك قد استخدم تاريخيا لتقطيع اللحوم. هذا النمط كونترتوب متين بما يكفي للتعامل مع التقطيع ، والخشب لديه ما يكفي ليكون أسهل على سكاكينك من سطح أصعب ، مثل الجرانيت أو الكوارتزيت. ومع ذلك ، بسبب البلى الذي يمكن أن يسببه مع مرور الوقت ، لا يزال الكثيرون يختارون استخدام لوحة التقطيع.

إن إعداد الطعام مباشرة على كتلة الجزار يأتي مع عيوبه. في بعض الأحيان ، يمكن أن يدمج كل من تلك الإنتاج الرائعة ذات الألوان الزاهية ، ناهيك عن السكاكين شرائح في كتلة الجزار الخاصة بك ، ويمكن أن ينمو سطحه المسامي العفن ويتعفن دون عناية مناسبة. على الرغم من أن هناك العديد من الأشياء التي يجب ألا تفعلها أبدًا مع أسطح الجزار الخاصة بك ، إلا أن هناك الكثير من “Do’s” الذي سيضمن لك تقطيع سلطات الفاكهة بأمان وخضار الحساء وسلطة البطاطس هناك لسنوات قادمة. هذا مجرد شيء آخر يجب معرفته عن كونترتوب كتلة الجزار.