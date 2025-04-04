هل يمكنك قطع الطعام مباشرة على عدادات كتلة الجزار؟

عندما يتعلق الأمر باختيار أسطح المطبخ الخاصة بك ، فإن Confertop كتلة الجزار هو دينامو يضم الكثير من الضجة بالنسبة إلى باك. لا يقتصر الأمر على أنه غير مكلف ، وصديق للبيئة ، ودائم إلى حد ما ، ولكن يمكن أن يكون أيضًا بمثابة لوحة تقطيع مدمجة مثالية لتقطيع الفواكه والخضروات ، أو عجينة البيتزا المتداول ، أو قطع ملفات تعريف الارتباط. بطبيعة الحال ، فإن مصطلح كتلة الجزار يستحضر على الفور فكرة شرائح الجزار التي تقطع شرائح اللحم وما شابه ذلك ، ولكن يجب قطع اللحوم والدواجن والأسماك على لوحة تقطيع منفصلة بسبب ميلها إلى إيواء البكتيريا.
فقط لأنه يمكنك قطع الطعام عليها ، هل يجب عليك؟ الجواب هو … ربما. السبب الذي يسمى كتلة الجزار هو أن الخشب السميك قد استخدم تاريخيا لتقطيع اللحوم. هذا النمط كونترتوب متين بما يكفي للتعامل مع التقطيع ، والخشب لديه ما يكفي ليكون أسهل على سكاكينك من سطح أصعب ، مثل الجرانيت أو الكوارتزيت. ومع ذلك ، بسبب البلى الذي يمكن أن يسببه مع مرور الوقت ، لا يزال الكثيرون يختارون استخدام لوحة التقطيع.
إن إعداد الطعام مباشرة على كتلة الجزار يأتي مع عيوبه. في بعض الأحيان ، يمكن أن يدمج كل من تلك الإنتاج الرائعة ذات الألوان الزاهية ، ناهيك عن السكاكين شرائح في كتلة الجزار الخاصة بك ، ويمكن أن ينمو سطحه المسامي العفن ويتعفن دون عناية مناسبة. على الرغم من أن هناك العديد من الأشياء التي يجب ألا تفعلها أبدًا مع أسطح الجزار الخاصة بك ، إلا أن هناك الكثير من “Do’s” الذي سيضمن لك تقطيع سلطات الفاكهة بأمان وخضار الحساء وسلطة البطاطس هناك لسنوات قادمة. هذا مجرد شيء آخر يجب معرفته عن كونترتوب كتلة الجزار.
كيفية الحفاظ على عداد كتلة الجزار الخاص بك لإعداد الطعام
إن الحفاظ على كونترتوب كتلة الجزار في حالة بدائية (وآمنة من الطعام) يتطلب القليل من الجهد ، ولكن يمكن أن يضمن بقائهم في حالة جيدة لسنوات. لمكافحة تلطيخ الطعام ، تأكد من أنك تتخلص من جميع بقايا الطعام بسرعة وبطولة بملعقة واتبعها عن طريق مسح العداد مع صابون الأطباق والماء. بعد ذلك ، لتطهير واستعداده لجلسة إعداد الطعام التالية ، اجمع الأجزاء المتساوية من الخل الأبيض والماء في زجاجة رذاذ. رش السطح ومسحه بقطعة قماش نظيفة وجافة. يجب أن يتم كلا الإجراءين يوميًا للحفاظ على السطح نظيفًا وصحية.
بعد الكثير من الاستخدام ، من المحتمل أن تظهر التخفيضات والرسوم على أسطح المنازل الخاصة بك ، ولكن يمكنك منحهم حياة جديدة في بضع خطوات بسيطة. ابدأ عن طريق الصنفرة أسفل كتلة الجزار باستخدام صنفرة مدارية ، والتي تخرج من السطح وتزيل أي أوساخ بقايا ، وتشطيبات قديمة ، وما إلى ذلك ، ستحتاج إلى إغلاقه. العديد من البقع ليست آمنة من الطعام ، لذا فإن الزيت المعدني أو زيت القنب أو زيت التونغ كلها خيارات جيدة. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن شيء سيستمر لمدة تصل إلى عامين وتأتي في مجموعة من خيارات الألوان ، فإن مانع التسرب البولي يوريثان هو أيضًا آمن من الطعام بمجرد جفافه ويتم علاجه بالكامل. أخيرًا ، لحماية كتلة الجزار بشكل أفضل من العفن والتعفن ، امسح أي انسكابات مائية بسرعة قبل أن تستقر في الخشب.