هل يمكنك وضع ورق البرشمان في المقلاة الهوائية؟

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

معظم المقالي الهوائية مصنوعة من تصميمات داخلية غير لاصقة لتسهيل عملية التنظيف، ولكنها ليست مضمونة. يمكن أن تلتصق أنواع معينة من الأطعمة بالطلاء أو تتساقط عبر صينية الشوي وتتجمع في الجزء السفلي من المقلاة الهوائية، الأمر الذي قد يكون مؤلمًا حتى لو كنت تعرف كيفية تنظيف المقلاة الهوائية لإزالة الأوساخ الصعبة. بالنسبة للخبازين المتحمسين، قد يتبادر إلى ذهنهم الحل البسيط المتمثل في استخدام ورق البرشمان.

ورق البرشمان عبارة عن مادة يمكن التخلص منها وصديقة للفرن ويمكنك استخدامها لتبطين صفائح الخبز حتى لا تلتصق المخبوزات. إنه مصنوع ليتحمل درجات حرارة تصل إلى 425 درجة فهرنهايت، وبما أن العديد من مقالي الهواء تصل إلى درجة حرارة قصوى تبلغ 400 درجة فهرنهايت فقط، فقد يبدو ورق البرشمان الحل الأمثل. قبل أن تقطع قطعة لتبطين المقلاة الهوائية، يجب أن تحذر من أنها قد تشكل خطر الحريق.

على الرغم من أن ورق البرشمان مصمم لتحمل حرارة الفرن، إلا أنه ليس من الآمن وضعه بالقرب من عناصر التسخين. الملفات التي تنتج الحرارة في الفرن أو المقلاة الهوائية تكون ساخنة بدرجة كافية لإشعال ورق البرشمان إذا لامسته. في حين أن رف الفرن الخاص بك عادةً ما يحتوي على مساحة جيدة بين الحامل وعنصر التسخين أو يمكن نقل الرف بعيدًا، فإن الجزء الداخلي الأكثر إحكاما للمقلاة الهوائية يجعل الاتصال العرضي أكثر احتمالا. على الرغم من هذا الخطر، يمكن استخدام ورق البرشمان بأمان في المقالي الهوائية، كما يتضح من بطانات ورق البرشمان التي تباع خصيصًا لهذا الغرض، ولكن من المهم وزنها.