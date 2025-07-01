هل يمكن أن تؤثر الماسحات الضوئية للجسم على TSA على صحتك؟

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إذا كنت قد طارت منذ عام 2010 ، فمن المحتمل أن تكون قد دخلت في ماسحة جسم TSA في Airport Security. على الرغم من أن هذه الماسحات الضوئية تم تقديمها لأول مرة في عام 2007 ، إلا أن استخدامها على نطاق واسع لم يبدأ إلا بعد حادثة عام 2009 ، عندما تم القبض على قاذفة محتملة في مطار ديترويت مع مخبأة في ملابسه الداخلية. رداً على ذلك ، قامت TSA بتسريع عرض ماسحات الضوئية من الجسم ، مما يجعلها جزءًا روتينيًا من عملية الفحص.
أصبحت هذه الآلات ذات التقنية العالية-المصممة للكشف عن الأسلحة أو المتفجرات أو غيرها من العناصر المحظورة-جزءًا في كل مكان من السفر الجوي في الولايات المتحدة ولكن بالنسبة لبعض المسافرين ، وخاصة المسافرين المتكررين أو أولئك الذين لديهم مخاوف صحية ، لا تزال أسئلة حول سلامتهم. هل تعرضنا الماسحات الضوئية للإشعاع الضار؟ هل يمكن أن يشكلوا مخاطر على الأطفال أو الحوامل أو الأفراد الذين لديهم أجهزة طبية؟
تحدث هيل هايست مع الدكتور جيسون سينغ ، كبير المسؤولين الطبيين في مجموعة واحدة طبية من أوك ، للحصول على إجابات. ومع ذلك ، فإن الإجابة المختصرة هي أن الخطر على صحتك منخفض للغاية.
الماسحات الضوئية TSA تشكل الحد الأدنى من المخاطر
وفقًا لـ Singh ، تشكل الماسحات الضوئية الحالية الحد الأدنى من المخاطر الصحية ، حتى بالنسبة لأولئك الذين يقومون بتجميع أميال النشرات المتكررة.
وأوضح: “يستخدم TSA في المقام الأول ماسحات ضوئية موجة ملليمتر” ، الذي ينبعث منه الإشعاع الكهرومغناطيسي غير المؤين بترددات تتراوح بين 24 و 30 جيجاهيرتز (GHz). ” قال سينغ إنه على عكس الأشعة السينية ، فإن هذه الأمواج لا تحمل ما يكفي من الطاقة لتلف الحمض النووي عن طريق تأين الذرات في خلايانا. لوضعها في منظورها في مدى انخفاض إنتاج الطاقة ، قال سينغ إنه يقل عن 10000 مرة من الهاتف الخليوي. “على هذا النحو ، فإن التعرض هو الحد الأدنى لدرجة أن الحماية المحددة ليست ضرورية طبيا” ، كما أشار. “ومع ذلك ، إذا كنت تفضل البدائل ، فيمكنك اختيار الفحص.”
تنص TSA على أنه خلال فحص بات ، سيستخدم ضابط من نفس الجنس أيديهم للتحقق من العناصر المحظورة ، بما في ذلك على رأس الجذع والجذع والساقين والمناطق الحساسة مثل الصدر والفخذ. يتم استخدام الجزء الخلفي من اليدين للمناطق الحساسة ما لم يكن هناك حاجة إلى فحص إضافي. يمكنك أيضًا طلب فحص خاص والحصول على رفيق. إذا كان لديك حالات طبية أو قضايا التنقل ، فأخبر الضابط. الإجراء شامل ولكنه مصمم ليكون محترمًا ، ويتم شرحه كما تم تنفيذه.
يجب أن تركز النشرات على هذه النصائح الصحية بدلاً من ذلك
وأضاف سينغ أنه بالنسبة للنشرات المتكررة ، يجب أن يكون التركيز حقًا على عوامل أخرى تؤثر على صحتك لأن أي خطر مرتبط بالماسحات الضوئية منخفض للغاية.
أحد المجالات التي يقترحها في الاعتبار هو الترطيب. وفقًا لأبوت ، يميل مستوى الرطوبة في الطائرات إلى ما بين 10 ٪ إلى 20 ٪. ومع ذلك ، يتطلب البشر أكثر من 30 ٪ إلى 60 ٪ ليكونوا مرتاحين. أضف ذلك إلى تأثيرات انخفاض ضغط الأكسجين ، والتي يمكن أن تتسبب في تبخر الماء من بشرتك ورئتيك ، وهي وصفة للجفاف. يقترح سينغ شرب 8 أوقية من الماء في الساعة من الطيران لمواجهة هذا التأثير. إلى جانب هذا ، تأكد من حصولك على التغذية الكافية. (ها هي الطريقة الأكثر أمانًا لتناول الطعام على متن طائرة.)
وقال إن هناك إجراء آخر يجب مراعاته وهو الدعم اليومي ، مثل العلاج بالضوء والميلاتونين ، لتقليل آثار تأخر النفاث. يمكن أن يتناسب صندوق الضوء المحمول مثل Verilux Happylight Mini بسهولة داخل حقيبة أو حمل للعلاج الخفيف أثناء التنقل. يقول مؤلفو المراجعة المنهجية لعام 2002 والتحليل التلوي الذي نشره تعاون Cochrane أن 2-3 ملليغرام من الميلاتونين هي جرعة بداية جيدة لإدارة Jet Lag. يجب أن تؤخذ في وقت النوم بعد انخفاض الظلام كل يوم من السفر.
أخيرًا ، ينصح سينغ بالاستيقاظ والتحرك في جميع أنحاء المقصورة لزيادة تدفق الدم وتقليل مخاطر جلطة الدم. إن ارتداء جوارب الضغط والبقاء رطبًا يمكن أن يقلل من مخاطرك (لكل HSS). ومع ذلك ، يجب أن تعيد النظر في ارتداء الجينز الضيق على متن طائرة.