هل يمكن أن تؤثر الماسحات الضوئية للجسم على TSA على صحتك؟

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إذا كنت قد طارت منذ عام 2010 ، فمن المحتمل أن تكون قد دخلت في ماسحة جسم TSA في Airport Security. على الرغم من أن هذه الماسحات الضوئية تم تقديمها لأول مرة في عام 2007 ، إلا أن استخدامها على نطاق واسع لم يبدأ إلا بعد حادثة عام 2009 ، عندما تم القبض على قاذفة محتملة في مطار ديترويت مع مخبأة في ملابسه الداخلية. رداً على ذلك ، قامت TSA بتسريع عرض ماسحات الضوئية من الجسم ، مما يجعلها جزءًا روتينيًا من عملية الفحص.

أصبحت هذه الآلات ذات التقنية العالية-المصممة للكشف عن الأسلحة أو المتفجرات أو غيرها من العناصر المحظورة-جزءًا في كل مكان من السفر الجوي في الولايات المتحدة ولكن بالنسبة لبعض المسافرين ، وخاصة المسافرين المتكررين أو أولئك الذين لديهم مخاوف صحية ، لا تزال أسئلة حول سلامتهم. هل تعرضنا الماسحات الضوئية للإشعاع الضار؟ هل يمكن أن يشكلوا مخاطر على الأطفال أو الحوامل أو الأفراد الذين لديهم أجهزة طبية؟

تحدث هيل هايست مع الدكتور جيسون سينغ ، كبير المسؤولين الطبيين في مجموعة واحدة طبية من أوك ، للحصول على إجابات. ومع ذلك ، فإن الإجابة المختصرة هي أن الخطر على صحتك منخفض للغاية.