هل يمكن أن تجعلك حرقة ترمي؟

إلى أن تعاني من مواجهة مع حرقة (ارتداد الحمض) ، فقد لا تدرك مدى عدم ارتياح الإحساس بعدم الارتياح والقلق. في الواقع ، قد تشعر بالارتياح لدرجة أنك قد تجد صعوبة في ممارسة عملك اليومي. هذا مشكلة ، خاصةً إذا كنت واحداً من خمسة من البالغين الذين قالوا إنهم يعانون من حرقة مرة واحدة في الأسبوع ، لكل دراسة أجريت عام 2011 في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي. (إليك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها لمنع حرقة المعدة.)

في ظل الظروف العادية ، تحطم الأحماض في معدتك الطعام بكفاءة حتى يتمكن جسمك من استخدام العناصر الغذائية. ولكن عندما يكون لديك حرقة ، فإن الأحماض – مصحوبة أحيانًا بجزيئات هضم جزئيًا – تنتقل في الاتجاه الخاطئ: إلى الأعلى وإلى المريء. تحدث هذه الظاهرة لأن عضلة العضلة العاصرة المريء السفلية (LES) تصبح مريحة للغاية. من المفترض أن تمنع LES محتويات المعدة من العودة. ومع ذلك ، عندما تبدأ في فقدان حدوثها ، لا يمكنها حماية المريء والحلق من الجزر الحمضي.

كل هذا الحمض يمكن أن يترسب شعورًا محترقًا يمكن أن ينتشر على صدرك. الحرق يأتي من تهيج وتهاب الأنسجة المريء. ومع ذلك ، فإن الحرق ليس هو الأعراض الوحيدة التي يمكن أن تصاحب حرقة المعدة ؛ الغثيان يمكن أيضا. وعلى الرغم من أن الغثيان لا يؤدي دائمًا إلى القيء ، إلا أنه يمكن أن يؤدي ذلك.