هل يمكن أن تجعلك حرقة ترمي؟

إلى أن تعاني من مواجهة مع حرقة (ارتداد الحمض) ، فقد لا تدرك مدى عدم ارتياح الإحساس بعدم الارتياح والقلق. في الواقع ، قد تشعر بالارتياح لدرجة أنك قد تجد صعوبة في ممارسة عملك اليومي. هذا مشكلة ، خاصةً إذا كنت واحداً من خمسة من البالغين الذين قالوا إنهم يعانون من حرقة مرة واحدة في الأسبوع ، لكل دراسة أجريت عام 2011 في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي. (إليك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها لمنع حرقة المعدة.)
في ظل الظروف العادية ، تحطم الأحماض في معدتك الطعام بكفاءة حتى يتمكن جسمك من استخدام العناصر الغذائية. ولكن عندما يكون لديك حرقة ، فإن الأحماض – مصحوبة أحيانًا بجزيئات هضم جزئيًا – تنتقل في الاتجاه الخاطئ: إلى الأعلى وإلى المريء. تحدث هذه الظاهرة لأن عضلة العضلة العاصرة المريء السفلية (LES) تصبح مريحة للغاية. من المفترض أن تمنع LES محتويات المعدة من العودة. ومع ذلك ، عندما تبدأ في فقدان حدوثها ، لا يمكنها حماية المريء والحلق من الجزر الحمضي.
كل هذا الحمض يمكن أن يترسب شعورًا محترقًا يمكن أن ينتشر على صدرك. الحرق يأتي من تهيج وتهاب الأنسجة المريء. ومع ذلك ، فإن الحرق ليس هو الأعراض الوحيدة التي يمكن أن تصاحب حرقة المعدة ؛ الغثيان يمكن أيضا. وعلى الرغم من أن الغثيان لا يؤدي دائمًا إلى القيء ، إلا أنه يمكن أن يؤدي ذلك.
العلاقة بين ارتجاع المريء والحرقة
اثنين من الآثار الجانبية الأخرى للحرقة التي يمكن أن تؤدي إلى الرغبة في التغلب على السعال. كما يمكنك أن تتخيل ، يمكن أن يبدأ الطعام بسهولة في شق طريقه نحو الفم عندما تكون صفيرًا أو تكريمًا. عندما يحدث ذلك ، قد ينتهي الأمر بالتجديد بالكامل.
هل يجب أن تكون قلقًا إذا رميت بسبب حرقة المعدة؟ ليس بالضرورة. إذا كنت تواجه حرقة في حالة حرقة من حين إلى آخر ونادراً ما تتقيأ نتيجة لذلك ، فقد ترغب في ذكرها لمزود الرعاية الأولية أثناء زيارتك القادمة. لكنها ليست بالضرورة مسألة عاجلة. من ناحية أخرى ، إذا حصلت على حرقة أكثر من مرتين في الأسبوع وتميل إلى التخلص من ذلك عندما تفعل ذلك ، فقد ترغب في تسجيل الوصول مع أخصائي الجهاز الهضمي. يمكن أن تكون الحرقة والقيء المتكررة علامات على الحالات الأخرى ، بما في ذلك مرض الجزر المعدي المريئي ، أو ارتجاع المريء. (للسجل ، يعتبر القيء المستمر أحد الأسباب للقلق بشأن حرقة المعدة.)
عندما يكون لديك ارتجاع المريء ، لا يعمل LES الخاص بك بشكل صحيح. هذا يعني أنه من المحتمل أن يكون لديك حرقة بعد تناول بعض الأطعمة (على سبيل المثال ، الأطعمة الحارة ، الدهنية) ، أو شرب الكحول ، أو الانحناء أو الاستلقاء بعد وجبة قصيرة. على الرغم من أن القيء لا يرافق دائمًا حرقة المعدة المرتبطة بـ GERD ، إلا أنه قد.
ظروف إضافية مرتبطة بحرقة المعدة والقيء
حتى لو تعاملت مع ارتجاع المريء ، فقد لا تزال معرضة لخطر القيء كرد فعل على الأدوية العلاجية. على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي مثبطات مضخة البروتون (دواء مشترك المقترح لعلاج ارتجاع المريء وأعراضه) إلى الرمي.
يمكن أن تؤدي حرقة المعدة إلى القيء لأسباب أخرى غير فقط ارتداد الحمض في بعض الأحيان أو ارتجاع المريء المزمن. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون الحرقة من أعراض قرحة هضمية ، وهو قرحة تتطور في المعدة والجزء العلوي من الجهاز الهضمي. يمكن أن تنزف القرحة الهضمية ، لذلك إذا كان لديك حرقة من قرحة هضمية ، فستحتاج إلى مراقبة آثار الدم في القيء. إذا كنت تعتقد أنك تتقيد بالدم (قد تبدو أسود بدلاً من الأحمر) ، احصل على العلاج على الفور.
تجدر الإشارة إلى أن النوبات القلبية يمكن أن تكرر الشعور العام بالحرقة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تسبب النوبات القلبية القيء ، وخاصة في النساء. لذلك ، إذا كنت تعاني من أعراض نوبة قلبية (على سبيل المثال ، ضيق في التنفس ، ألم في الصدر ، ضيق في الصدر) بالإضافة إلى ما يبدو وكأنه حرقة ، فقد تكون في حاجة إلى رعاية الطوارئ.