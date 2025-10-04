هل يمكن أن تساعد Bay Leaves في تبييض الغسيل؟ هذا ما وجدناه

أوراق الغار ليست فقط للحساء والتبخين. إنها متعددة الاستخدامات بشكل مدهش حول المنزل. خارج المطبخ ، يمكن استخدامها كطارد للآفات الطبيعية والمعطرات الطبيعية للهواء. يمكن استخدام الأوراق لتقليل الإجهاد عند إضافتها إلى مياه الاستحمام. ربما تكون قد سمعت أن وضع أوراق الخليج في غسالة الملابس قد يؤدي إلى غسيل الرائحة. ولكن في بعض الحالات ، يمكن لإضافة هذه الأعشاب في غسلك أن تفعل أكثر من تحديث ملابسك – فقد يساعد ذلك بالفعل في تبييضها أيضًا.

قد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء ، لكن الفكرة هي أن المركبات الطبيعية في أوراق الخليج يمكن أن ترفع البلادة من ملابسك ، مما يضيء البيض دون استخدام التبييض. على الرغم من أن فعالية أوراق الخليج في الغسيل لم تثبت علمياً ، إلا أنه لا يمكن أن تؤذي تجربة هذا الاختراق إذا كنت تبحث عن خدعة DIY آمنة لا تدفع المتجرفة لتبييض غسيلها. بعد كل شيء ، أوراق الخليج غير مكلفة وسهلة العثور عليها. بالإضافة إلى ذلك ، فهي لطيفة ، لذلك لا داعي للقلق بشأن المواد الكيميائية القاسية التي تدمر غسالة أو ملابسك وتهيج بشرتك.

كيفية استخدام أوراق الخليج لتبييض غسيل الملابس الخاصة بك

لتجربة هذا الاختراق الغسيل الذي سيترك ملابسك رائحة طازجة ومظهر مشرقة ، ضع 10 أوراق في وعاء ، وتغطيها بالماء ، وإضافة 4 ملاعق كبيرة من صودا الخبز. يُغلى المزيج ويُطهى المزيج لمدة نصف ساعة تقريبًا مع التحريك من حين لآخر. بمجرد إزالة الوعاء من الموقد وسمح للخليط أن يبرد ، ضع البيض في الوعاء واتركه ينقع لمدة 24 ساعة. بعد ذلك ، أخرج غسيل ملابسك من الوعاء ووضعها في الغسالة لدورةها العادية. بفضل الزيوت الطبيعية لأوراق Bay التي تساعد في استعادة اللمعان بالإضافة إلى قدرات إزالة وصودا الخبز ، قد تظهر ملابسك أكثر بياضًا ونظافة بعد هذه العملية.

لتأثير أكثر إشراقًا ، أضف ربع كوب من الملح مع المنظفات المعتادة عند بدء دورة الغسيل بعد استخدام أوراق الخليج ومزيج صودا الخبز. من خلال إضافة الملح ، سوف ينهار الأوساخ من ملابسك ، ويكون بمثابة مكون طبيعي آخر يوفر هذا التبييض الإضافي.

المكّي ساهل

