هل يمكن أن تساعد Bay Leaves في تبييض الغسيل؟ هذا ما وجدناه

أوراق الغار ليست فقط للحساء والتبخين. إنها متعددة الاستخدامات بشكل مدهش حول المنزل. خارج المطبخ ، يمكن استخدامها كطارد للآفات الطبيعية والمعطرات الطبيعية للهواء. يمكن استخدام الأوراق لتقليل الإجهاد عند إضافتها إلى مياه الاستحمام. ربما تكون قد سمعت أن وضع أوراق الخليج في غسالة الملابس قد يؤدي إلى غسيل الرائحة. ولكن في بعض الحالات ، يمكن لإضافة هذه الأعشاب في غسلك أن تفعل أكثر من تحديث ملابسك – فقد يساعد ذلك بالفعل في تبييضها أيضًا.

قد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء ، لكن الفكرة هي أن المركبات الطبيعية في أوراق الخليج يمكن أن ترفع البلادة من ملابسك ، مما يضيء البيض دون استخدام التبييض. على الرغم من أن فعالية أوراق الخليج في الغسيل لم تثبت علمياً ، إلا أنه لا يمكن أن تؤذي تجربة هذا الاختراق إذا كنت تبحث عن خدعة DIY آمنة لا تدفع المتجرفة لتبييض غسيلها. بعد كل شيء ، أوراق الخليج غير مكلفة وسهلة العثور عليها. بالإضافة إلى ذلك ، فهي لطيفة ، لذلك لا داعي للقلق بشأن المواد الكيميائية القاسية التي تدمر غسالة أو ملابسك وتهيج بشرتك.