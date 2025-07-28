هل يمكن أن تساهم وظائف ترامب بانتظام التبييض في تساقط الشعر؟ هذا ما نعرفه

مثل الكثير من الناس ، مر الرئيس دونالد ترامب ببعض التغييرات الملحوظة على مر السنين. على الرغم من أن طول شعره ظل ثابتًا جدًا منذ الثمانينات ، إلا أن اللون قد تحول بالتأكيد. في ذلك الوقت ، كان شعره في الغالب بني فاتح أو أشقر داكن ، لكنه بدأ في الذهاب إلى نغمات أخف بينما يستضيف “المتدرب”. خلال فترة ولايته الأولى كرئيس ، كان أكثر أشقرًا بشكل ملحوظ. عندما استسلم لمسؤولي إنفاذ القانون في جورجيا ، أدرج لون شعره على أنه “أشقر أو الفراولة” (لكل وكالة أسوشيتيد برس).

ربما لم تكن قد رصدت هذا في تقاريره الصحية السابقة ، لكن امتحانه لعام 2018 أدرج بروبيكيا كأحد أدويةه (عبر الوقت). يستخدم بروبيكيا لعلاج الصلع النمط الذكري. أظهرت سجلاته الصحية عام 2020 أنه كان يأخذ 1 ملليغرام من فيناسترايد ، وهو الشكل العام لبروبيكيا. ومع ذلك ، لم يظهر أي من الدواء في تقريره 2025.

في مايو 2025 ، لاحظ الناس بقعة أصلع على قمة رأس ترامب خلال اجتماع مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا (لكل المستقلة). في حين أن ثلثي الرجال يتعاملون مع صلن النمط الذكور ، تجدر الإشارة إلى أن أصباغ الشعر القاسية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ترقق أو تساقط الشعر.