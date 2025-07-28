هل يمكن أن تساهم وظائف ترامب بانتظام التبييض في تساقط الشعر؟ هذا ما نعرفه

مثل الكثير من الناس ، مر الرئيس دونالد ترامب ببعض التغييرات الملحوظة على مر السنين. على الرغم من أن طول شعره ظل ثابتًا جدًا منذ الثمانينات ، إلا أن اللون قد تحول بالتأكيد. في ذلك الوقت ، كان شعره في الغالب بني فاتح أو أشقر داكن ، لكنه بدأ في الذهاب إلى نغمات أخف بينما يستضيف “المتدرب”. خلال فترة ولايته الأولى كرئيس ، كان أكثر أشقرًا بشكل ملحوظ. عندما استسلم لمسؤولي إنفاذ القانون في جورجيا ، أدرج لون شعره على أنه “أشقر أو الفراولة” (لكل وكالة أسوشيتيد برس).
ربما لم تكن قد رصدت هذا في تقاريره الصحية السابقة ، لكن امتحانه لعام 2018 أدرج بروبيكيا كأحد أدويةه (عبر الوقت). يستخدم بروبيكيا لعلاج الصلع النمط الذكري. أظهرت سجلاته الصحية عام 2020 أنه كان يأخذ 1 ملليغرام من فيناسترايد ، وهو الشكل العام لبروبيكيا. ومع ذلك ، لم يظهر أي من الدواء في تقريره 2025.
في مايو 2025 ، لاحظ الناس بقعة أصلع على قمة رأس ترامب خلال اجتماع مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا (لكل المستقلة). في حين أن ثلثي الرجال يتعاملون مع صلن النمط الذكور ، تجدر الإشارة إلى أن أصباغ الشعر القاسية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ترقق أو تساقط الشعر.
قد تجعل وظائف تبييض ترامب تساقط الشعر أكثر وضوحًا
إذا كنت شخصًا يضرب الصالون كل بضعة أسابيع من أجل تحديث اللون ، فربما تعرف كيف يمكن أن تعبث الصبغة بشعرك. كل من أصباغ الصالون والمنزل مليئة بالمواد الكيميائية التي يمكن أن تضعف خيوطك ، مما يجعلها أكثر عرضة للكسر. هذا يعني أن المزيد من الشعر يظهر في الفرشاة أو انسداد نزيف الدش. سواء كنت أخف وزنا أو أغمق ، فقد تلاحظ المزيد من سفك.
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن شعرك لن ينمو. لا تخترق صبغة الشعر إلى الجريب ، لذلك لا يزال الشعر تحته ينمو. في حالة الصلع النمط الذكري (المعروف أيضًا باسم ثعلبة الأندروجين) ، إنها قصة مختلفة. تتقلص بصيلات الشعر بمرور الوقت ، مما يجعل كل حبلا أرق. في النهاية ، يتوقف الشعر عن النمو تمامًا.
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وفقًا لهز ، لا تتسبب صبغة الشعر في صلع الذكور ، ولكنها يمكن أن تجعلها أكثر وضوحًا عن طريق زيادة كسر الشعر. يمكن أن تجعل وظائف الصبغة المتكررة الأمور أسوأ ، وخاصة تلك التي تنطوي على التبييض أو اللون الدائم. يبلغ عمر ترامب أيضًا 79 عامًا ، ومع تقدم الناس ، من الطبيعي أن تفقد المزيد من الشعر وتجربة نمو الشعر الأبطأ. تصبح الخيوط أدق مع تقدم العمر ، والتي يمكن أن تضيف إلى المظهر العام للتخفيف.
كيف يمكن للرجال تقليل تساقط الشعر
إذا كنت قد بدأت تلاحظ شعريًا متناظرًا ، فإن Minoxidil هو أحد أكثر العلاجات شيوعًا التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لتساقط الشعر. وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، تُظهر التجارب السريرية أن مينوكسيديل لا يمكنه فقط إبطاء تساقط الشعر ولكنه يساعد أيضًا في تحفيز النمو الجديد. لا يزال بإمكانك تلوين شعرك أثناء استخدامه – فقط تأكد من عدم تطبيق minoxidil مباشرة قبل أو بعد جلسة التلوين. لمواصلة رؤية النتائج ، ستحتاج إلى استخدامها باستمرار.
على الرغم من أن ترامب لم يعد يستخدم فيناسترايد ، فقد ثبت أن هذا الدواء عن طريق الفم يبطئ تساقط الشعر لدى العديد من الرجال. على عكس Minoxidil ، فإن Finasteride أقل عرضة لإعادة نمو الشعر ولكن يمكن أن تساعدك على التمسك بما لديك. إنه يعمل بشكل أفضل إذا بدأت في تناوله قبل بدء تساقط الشعر بشكل كبير. ومع ذلك ، فإن Finasteride يأتي مع آثار جانبية محتملة مثل انخفاض الدافع الجنسي ، أو ضعف الانتصاب ، أو الاكتئاب. إذا توقفت عن تناول فيناسترايد ، فإن تساقط الشعر عادة ما يلتقط مرة أخرى. وتشمل الخيارات الأخرى عمليات زرع الشعر أو حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) ، وكلاهما يمكن أن يساعد في علاج مناطق ترقق الشعر أو الصلب.