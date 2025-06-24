هل يمكن أن تسد باخرة دش الصرف الخاص بك؟

بالنسبة لكثير من الناس ، فإن الحمام ليس فقط وقت للتنظيف ولكن أيضًا وقت للاسترخاء المطلق. وإنشاء تجربة تشبه السبا بمساعدة الملحقات مثل باخرة الدش وأملاح الحمامات والشموع يمكن أن تحول جلسة الاستحمام الخاصة بك إلى شيء يستحق كالجون. على الرغم من أنه يمكنك إنشاء Soda Shower Steamer الخاص بك DIY ، إلا أنه من الأسهل شرائها عبر الإنترنت أو من المتجر. ولكن هل تستحم باخرة الاستحمام لاستنزاف الاستحمام الخاص بك؟ الجواب هو أنه يعتمد حقًا على المكونات الموجودة في باخرة الحمام. لا أحد يستمتع بالاتصال بخدمات السباك في حالات الطوارئ أو بذل جهد آخر في اللحظة الأخيرة لإلغاء هجرة البند الأسري العشوائي. لذلك من الأفضل أن تعرف مسبقًا ما إذا كانت هذه الكرات المملوءة برائحة تشكل تهديدًا لسباكة حمامك.
أصبحت أدوات نظافة الحمام مثل باخرة الدش وقنابل الحمام أكثر شعبية من أي وقت مضى بفضل Tiktok Trends وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي. لسوء الحظ ، ينسى الكثير من الناس النظر في الجانب السلبي لاستخدام علاجات حوض الاستحمام هذه ، وهو التأثير السلبي الذي قد يكون لهم على مصارف الدش. في بعض الأحيان ، لن تشك في أن هناك شيئًا سيئًا لاستنزافك حتى يفوت الأوان ، ويبدأ الاستحمام تدريجياً في التصريف ببطء أكثر مع مرور كل أسبوع.
يعد التحقق من الملصق على أي منتجات حمام ستنتهي إلى أسفل استنزافك أمرًا بالغ الأهمية لمنع السدادات ذات الرائحة الكريهة وغيرها من مشكلات السباكة. وهناك بعض المواد الكيميائية التي يجب ألا تنخفض أبدًا ، لأنها قد تسبب انسدادًا فوريًا أو تراكمًا بطيئًا.
مكونات باخرة دش شائعة سيئة للمصارف
لتحديد ما إذا كان من المرجح أن يصبح باخرة دش الخاص بك من الجاني المتسلل الذي يسبب السدادات المستقبلية ، فهو يساعد على فهم بعض المكونات الشائعة المستخدمة في هذه الاكتشافات الحمام. كلاي مكون واحد ، لأنه يساعد على تجميع البواخر معًا. لسوء الحظ ، يمكن أن يتسبب كلاي والزيوت المقترنة عادةً به في النهاية. آخر هو كبريتات الصوديوم ، والتي تستخدم غالبًا في باخرة الاستحمام ومنتجات الاستمالة الأخرى. على الرغم من أنه قابل للذوبان في الماء ، إلا أن السباكين ينصحون عادة بعدم النزول. ومع ذلك ، من الصعب جدًا تجنبها ، نظرًا لأنها شائعة في العديد من منتجات النظافة ، مثل الشامبو والصابون ، والتي يتم صياغتها للانتقال إلى الصرف. أخيرًا ، يمكن أن يكون نشا الذرة مكونًا رئيسيًا يستخدم في العديد من بواخر الدش. تتمثل المشكلة في نشا الذرة في أنها تصلب في أنابيب السباكة النموذجية على شكل منحني مع مرور الوقت ، مما يجعل من السهل على الأوساخ والحطام الوقوع والتراكم حولها.
إذن ما هو آمن؟ بيكربونات الصوديوم (ويعرف أيضًا باسم صودا الخبز) هي عنصر أساسي شائع يستخدم في باخرة الدش ، وهو آمن بشكل عام عند استخدامه في المصارف ، على الرغم من الاعتدال. أيضًا ، يتم إعطاء المنتجات التي تحتوي على البندق الساحرة بشكل عام إبهامًا من قبل السباكين لاستخدام الصرف عند التخفيف أو بكميات صغيرة. يعد حمض الستريك مكونًا مألوفًا وآمنًا آخر مدرج في العديد من بواخر الدش ، ويستخدم حتى لتنظيف المصارف.
باختصار ، من الأفضل دائمًا التحقق من تعليمات التسمية والاستخدام قبل استخدام بواخر الدش. ولمجرد أن تكون على الجانب الآمن ، يمكن أن يساعد استخدامها في الاعتدال في تجنب مضاعفات السباكة.