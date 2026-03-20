هل يمكن أن يرث دونالد ترامب مرض الزهايمر من والده؟ دعونا نتحدث عن المخاطر الفعلية

في يناير 2026، كان الرئيس دونالد ترامب في حيرة من أمره بعد أن قدم سببًا غريبًا لسبب شعوره بأنه لن يصاب بمرض الزهايمر مثل والده. عندما سألته مجلة نيويورك عما إذا كان يخشى أن يصاب بالخرف أيضًا، تجاهل السؤال بكل بساطة. وأعلن قائلاً: “لا، لا أفكر في الأمر على الإطلاق”. “هل تعلم لماذا؟ لأنه مهما كان الأمر، فإن موقفي هو أيًا كان.” ومن المفارقات أنه منذ ذلك الحين، أثير الكثير من اللغط حول الصحة المعرفية للرئيس، بما في ذلك كل تلك الشائعات المزعجة التي تقول إنه قام بالتغوط في سرواله، فضلا عن ميله إلى النوم في الأماكن العامة، وما إذا كان أي من هذه السلوكيات يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالخرف.

وكما يمكن للمرء أن يتخيل، فإن كل تلك الأحاديث حول القائد الأعلى وتاريخ عائلته تثير سؤالاً مهماً للغاية: ما هو احتمال وراثة الخرف؟ ولكن من المؤسف أن الإجابة في هذه الحالة موحلة ومتعددة الأوجه مثل إجابة ترامب على السؤال المذكور أعلاه. “يعتقد الناس أنه إذا كان والدهم أو عمتهم أو عمهم مصابا بمرض الزهايمر، فإنهم محكوم عليهم بالهلاك. لكن، لا، هذا ليس صحيحا”، أوضح جاد مارشال، دكتوراه في الطب، أستاذ مساعد في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد، في مقال نشرته مجلة هارفارد هيلث للنشر. “على الرغم من أن تاريخ العائلة يزيد من المخاطر الإجمالية، إلا أن العمر عادة ما يتفوق عليه قليلاً. وهذا يعني أن خطر إصابتك أعلى، لكنه ليس أعلى بكثير، إذا أخذت في الاعتبار الأرقام المطلقة.”