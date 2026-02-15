هل يمكن أن يسبب الحلق الجاف ثقل الكلام؟ دعونا نعيد النظر في ما ادعى فريق دونالد ترامب في عام 2017

تتصدر صحة الرئيس دونالد ترامب عناوين الأخبار مرة أخرى بعد خطاب ألقاه في 11 فبراير في البيت الأبيض، حيث بدا وكأنه يسيء إلى خطابه. وجاءت اللحظة بينما كان يشير إلى نفسه على أنه “بطل الفحم بلا منازع”، حيث نطق كلمة “بلا منازع” دون جدوى.

ترامب يسخر من كلامه: “أنا فخور بأن يتم تعييني رسميًا كشخص غير محقق… متى صدر هذا يا سيادة رئيس مجلس النواب؟” pic.twitter.com/r0XC7grvzd – فاكت بوست (@ فاكت بوست نيوز) 11 فبراير 2026

وهذه ليست المرة الأولى التي يُلاحظ فيها الرئيس وهو يتلعثم في خطابه. أثناء حديثه في يناير 2026 في دافوس، بصرف النظر عن الإشارة الخاطئة إلى جرينلاند باسم أيسلندا، كان يبطئ خطابه بشكل خطير.

وفي عام 2017، تعرض لحادثة مشابهة جدًا؛ وفي نهاية خطاب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والإعلان عن خطط لنقل السفارة إلى تل أبيب، أصبحت كلمات الرئيس غامضة بشكل ملحوظ. وقال الدكتور سانجاي جوبتا، كبير المراسلين الطبيين لشبكة CNN وجراح الأعصاب الذي لم يعالج ترامب، لشبكة CNN: “من الواضح أن هناك بعض التشوهات في خطابه”. “يمكنك أن تسميها غمغمة أو مجرد صعوبة صغيرة في تكوين الكلمات.” وفي الوقت نفسه، تجاهلت سارة هاكابي ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في عهد ترامب، هذه اللحظة، مشيرة إلى أن “حلق الرئيس كان جافًا”.“،” بينما أشار أيضًا إلى خط الاستجواب باعتباره “سخيفًا” خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض (عبر بوليتيكو). في ورقة بحثية نشرت عام 2009 في قضايا معاصرة في علوم واضطرابات الاتصالات، وجد الباحثون أنه عندما تكون الطيات الصوتية “جافة بشكل مفرط”، فإن الإنتاج الناتج لمخاط أكثر سمكًا يمكن أن يؤثر على الطريقة التي يتحدث بها الشخص ويجعله أكثر عرضة للسعال وتطهير الحلق، مما يسبب المزيد من التهيج.