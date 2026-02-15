هل يمكن أن يسبب الحلق الجاف ثقل الكلام؟ دعونا نعيد النظر في ما ادعى فريق دونالد ترامب في عام 2017

تتصدر صحة الرئيس دونالد ترامب عناوين الأخبار مرة أخرى بعد خطاب ألقاه في 11 فبراير في البيت الأبيض، حيث بدا وكأنه يسيء إلى خطابه. وجاءت اللحظة بينما كان يشير إلى نفسه على أنه “بطل الفحم بلا منازع”، حيث نطق كلمة “بلا منازع” دون جدوى.
ترامب يسخر من كلامه:
وهذه ليست المرة الأولى التي يُلاحظ فيها الرئيس وهو يتلعثم في خطابه. أثناء حديثه في يناير 2026 في دافوس، بصرف النظر عن الإشارة الخاطئة إلى جرينلاند باسم أيسلندا، كان يبطئ خطابه بشكل خطير.
وفي عام 2017، تعرض لحادثة مشابهة جدًا؛ وفي نهاية خطاب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والإعلان عن خطط لنقل السفارة إلى تل أبيب، أصبحت كلمات الرئيس غامضة بشكل ملحوظ. وقال الدكتور سانجاي جوبتا، كبير المراسلين الطبيين لشبكة CNN وجراح الأعصاب الذي لم يعالج ترامب، لشبكة CNN: “من الواضح أن هناك بعض التشوهات في خطابه”. “يمكنك أن تسميها غمغمة أو مجرد صعوبة صغيرة في تكوين الكلمات.” وفي الوقت نفسه، تجاهلت سارة هاكابي ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في عهد ترامب، هذه اللحظة، مشيرة إلى أن “حلق الرئيس كان جافًا”.“،” بينما أشار أيضًا إلى خط الاستجواب باعتباره “سخيفًا” خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض (عبر بوليتيكو). في ورقة بحثية نشرت عام 2009 في قضايا معاصرة في علوم واضطرابات الاتصالات، وجد الباحثون أنه عندما تكون الطيات الصوتية “جافة بشكل مفرط”، فإن الإنتاج الناتج لمخاط أكثر سمكًا يمكن أن يؤثر على الطريقة التي يتحدث بها الشخص ويجعله أكثر عرضة للسعال وتطهير الحلق، مما يسبب المزيد من التهيج.
هل يمكن أن يكون خطاب ترامب الغامض نابعًا من شيء آخر؟
تشمل الأسباب الشائعة لثقل الكلام أو عسر التلفظ أورام المخ والسكتة الدماغية ومرض هنتنغتون (الذي لا يوجد علاج له) والخرف. وكما يمكن للمرء أن يتخيل، في أعقاب محاولة ترامب الفاشلة في نطق كلمة “بلا منازع” في الحادي عشر من فبراير/شباط، لجأ كثيرون إلى شبكة الإنترنت لمناقشة أفكارهم الخاصة. حتى المكتب الصحفي لحاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم شارك في هذا الإجراء، ملمحًا على ما يبدو إلى أن خطاب ترامب المبهم قد يكون جزءًا من مشكلة معرفية أكبر (عبر X).
وكما تذكرون، فقد ترددت شائعات بأن ترامب يعاني من مشاكل في سلس البول، الأمر الذي دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت مشاكل الحمام هي علامة على الإصابة بالخرف. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ترامب نفسه نفى بشدة تعرضه لأي مشاكل إدراكية، حتى أنه أعطى سببًا غريبًا لأنه يشعر أنه لن يصاب بمرض الزهايمر مثل والده الراحل. وقال خلال مقابلة مع مجلة نيويورك: “لا، لا أفكر في الأمر على الإطلاق. هل تعلم لماذا؟ لأنه مهما كان الأمر، فإن موقفي هو أي شيء”.
وفي الوقت نفسه، وفقًا لأحد أطباء الأسنان، فمن الممكن تمامًا أن يكون سبب خطاب الرئيس دونالد ترامب غير الواضح هو أطقم الأسنان الضالة. قال طبيب أسنان معتمد من فرجينيا لم يذكر اسمه لصحيفة ديلي ميل في عام 2017: “يبدو الأمر وكأنه لوحة أسنان مفككة. يمكن أن ينحصر اللعاب بين اللوحة العلوية والحنك – أو بين اللوحة السفلية والفك السفلي – وهذا ما يحدث الضجيج”.