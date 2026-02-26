هل يمكن أن يكون النوم في الأماكن العامة علامة على الإصابة بالخرف؟ دونالد ترامب لا يستطيع الهروب من التكهنات

جعل الرئيس دونالد ترامب الناس يتحدثون في 19 فبراير 2026، عندما تم القبض عليه وهو نائم على ما يبدو خلال حدث مجلس السلام الخاص به – وهي فكرة دحضتها المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي لاحقًا. وقالت لصحيفة “إندبندنت” إن “الرئيس ترامب هو الرئيس الأكثر حدة والأكثر سهولة في الوصول إليه والحيوية في التاريخ الأمريكي”. “في حين أن صحيفة إندبندنت المختلة والفاشلة تدفع مراسليها إلى نشر نظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة، فإن الرئيس ترامب يعمل على تأمين السلام العالمي”.

عاجل 🚨🚨: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينام أثناء اجتماع “مجلس السلام” 😂😂 pic.twitter.com/qeP25vM7Qm – جالاكتوس (@ جالاكتوسك) 19 فبراير 2026

لسوء الحظ، هذه ليست مسابقات رعاة البقر الأولى للرئيس عندما يتعلق الأمر باتهامه بالإمساك ببعض الأشياء في الأماكن العامة. في 26 أبريل 2025، بدا ترامب وكأنه يأخذ قيلولة أثناء حضوره جنازة البابا فرانسيس. وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، بدا ترامب أيضًا وكأنه يستمتع بقليل من الراحة والاسترخاء خلال اجتماع حكومته، على الرغم من إصراره على أنه كان يريح عينيه فقط. وقال ترامب في وقت لاحق لمجموعة من الصحفيين: “لقد كان الأمر مملاً بعض الشيء”. وأعلن قائلاً: “لم أنم. لقد أغلقتهم فقط لأنني أردت الخروج من هناك”. في الواقع، وفقا لترامب، يمكنه أن يحصل على القليل من النوم. قال لصحيفة وول ستريت جورنال في يناير 2026: “لم أكن نائمًا كثيرًا على الإطلاق”، مشيرًا إلى قدرته على العمل بشكل جيد في الساعات الأولى من الصباح.

ولكن من المؤسف أن ميل ترامب إلى النوم في الأماكن العامة ــ أو على الأقل يبدو وكأنه يغفو في الأماكن العامة ــ أثار بعض المخاوف العامة الخطيرة بشأن صحته وحالته الإدراكية، مما دفع كثيرين إلى إثارة السؤال: هل يمكن أن يكون النوم في الأماكن العامة علامة على الإصابة بالخرف؟ كما اتضح، وفقًا لدراسة أجريت عام 2025 ونشرت في مجلة علم الأعصاب، وجد الباحثون أن خطر الإصابة بالخرف يتضاعف بالنسبة للنساء اللاتي يأخذن قيلولة بشكل مفرط أو يعانين من لحظات كبيرة من النعاس – مثل، على سبيل المثال، النوم فجأة في اجتماع مع ممثلين من جميع أنحاء العالم.