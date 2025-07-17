هل يمكن أن يكون الوعاء الأصفر هو الاختراق غير المتوقع لفخّن برامج كرمة القرع؟

يمكن أن تكون البستنة تجربة مجزية للغاية بالنسبة للكثيرين. يمكن أن يساعدك ذلك في استكمال محلات البقالة الخاصة بك ، وتوفير المنتجات الطازجة التي تتحكم فيها من البداية إلى النهاية ، وقد تكون مريحة. ما لم تكن ، بالطبع ، تواجه واحدة من أسوأ آفات الحديقة التي سترغب في إبعادها من حديقتك على الفور: Squash Vine Borers. يمكن لهذه المخلوقات الصغيرة أن تخفض سرير الاسكواش على ما يبدو بين عشية وضحاها. نفق اليرقات في كرمة الاسكواش ، تاركًا وراءه مادة تسمى FRASS ، والتي تمنع تدفق الماء عبر النبات. في حين أن معظم البستانيين سيختارون لف سيقان الاسكواش أو استخدام غطاء صف عائم ، فقد يكون الأمر مملاً للغاية وغير موثوق به. هناك اختراق جديد يجعل الجولات بين البستانيين العضويين أظهروا بعض الوعد باستخدام وعاء أصفر وبعض صابون الطبق. تنجذب عث حفار الكرمة البالغة إلى اللون الأصفر (معتقدين أنها زهرة) ، وتطير إلى ماء الصابون ، وتغرق.

التخلص من هذه الآفات هي الخطوة الأولى في زراعة حديقة صحية ويمكن أن تضمن حصولك على حصاد وفيرة. لا يمكن أن يتلاءم Borers Vine Vine فقط من تلقاء نفسها ، ولكن يمكنهم أيضًا ترك النباتات عرضة للعدوى الثانوية. العلامة المؤكدة للإصابة المحتملة هي الذبول المفاجئ للأوراق عند فحص النباتات. لحسن الحظ ، يمكنك استخدام طريقة الصيانة المنخفضة لفخ وعاء صفراء للتخلص من هذه الأخطاء المزعجة.