هل يمكن أن يوفر لك إطار صورة IKEA هذا المال على DIY Wainscotting؟

لتحويل إطارات Edsbruk إلى صب الحائط ، ابدأ بإزالة جميع المواد من الإطار الخارجي ، بما في ذلك Plexiglass ودعم الورق المقوى. Prip كل إطار قبل إرفاقه بالحائط. يمكنك استخدام Nails Brad أو مسامير سائلة لإرفاقها ، أو للمستأجرين ، ستعمل شرائط القيادة اللاصقة أيضًا. إذا كنت تخطط لتكون Wainscotting دائمة ، فيمكنك أيضًا استخدام حشو Cairk أو Wood حول المكان الذي يلتقي فيه الإطار على الجدار لإلقاء نظرة أكثر سلاسة. بعد أن توجد القطع في مكانها ، قم برسم الإطارات بنفس الظل مثل بقية الجدار.

فوق المكان الذي يبدأ فيه Wainscotting ، أضف قطعة إضافية من القطع على طول الطريق. تعمل اللوحة 1-by-4 المرتبطة بالجدار بشكل رائع لهذا ، أو يمكنك إنشاء المزيد من الرف لوضع الديكور باستخدام بعض صب التاج ، مما يخلق سطحًا أوسع لوضع الأشياء في الأعلى.

يمكن أن تعمل هذه النظرة الكلاسيكية لعدد من الجماليات. على الرغم من أن الإطار يوفر مظهرًا دقيقًا عند رسم نفس الظل مثل الجدار ، إلا أنه يمكنك أيضًا رسمه بظلال أخرى أو أبيض بالكامل لإلقاء نظرة متناقضة. إذا كنت تريد مظهرًا أكثر مزخرفة ، فأضف بعض التفاصيل الزخرفية للمطاحن (مثل هذه الأزياء الخشبية المكونة من 8 قطع من Amazon) في منتصف إطارات القولبة. يمكنك أيضًا اختيار نسخة أكثر أناقة وأبسط باستخدام إطارات Knoppäng مع محيط أكثر نحافة.

على الرغم من أن هذا القولبة تبدو رائعة مثل Wainscotting على الجدران ، إلا أنه يمكنك أيضًا استخدامه لإضافة اهتمام لقطع الأثاث الكبيرة وخزانات المطبخ بطريقة مماثلة ، مما يوفر لك الوقت والطاقة التي تقضيها في قطع وتثبيت قطع فردية من القطع.