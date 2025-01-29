هل يمكن أن يوفر لك إطار صورة IKEA هذا المال على DIY Wainscotting؟

تتميز قوالب الجدار الجميلة و Wainscotting بظهور حديث في الشعبية ، مما يضيف بريق المنازل الأوروبية القديمة حتى أحدث البناء. إذا كنت تتطلع إلى إضافة هذا العنصر إلى منزلك ، فهناك عدد من الخيارات وأنواع صب الحائط ، بما في ذلك شرائط الشراء وتجميعها ، وهي عملية يمكن أن تتضمن غالبًا الكثير من القياس والحاجة إلى الوصول إلى المنشار. هناك نهج شائع آخر هو شراء قطع مسبقة ما تم تشكيلها بالفعل في مربع أو مستطيل لتوفير الوقت والطاقة ، ولكن يمكن أن تكون ثمنًا للشراء والتثبيت ، حتى بمفردك. مع سعرها الصديقة للميزانية والإبداع (عبر LiveTC). مع بعض إطارات الملصقات غير المكلفة من IKEA ، يمكنك بسهولة إنشاء مظهر رائع لألواح رائعة بسعر مناسب للميزانية.
لا يمثل نهج DIY سوى نصف تكلفة الألواح الخشبية المماثلة من المتاجر المنزلية مثل Lowes ، حيث يمكنك العثور على مجموعة من 3 تأطير معماري فاخر مسبقًا ستعمل على ما يزيد قليلاً عن 200 دولار. مع تكلفة كل من إطارات IKEA Edsbruk هذه أقل بقليل ، يجعلها السعر المنخفض رائعًا لتجهيز الغرف الأكبر التي تتطلب العديد من الإطارات أو لتثبيت الألواح في كل غرفة في منزلك. لا تؤدي إضافة الألواح إلى إضافة الملمس والسحر على جدرانك فحسب ، بل يمكن أن تساعد الغرفة أيضًا على الشعور بأكثر من ذلك عن طريق إضافة عمق. يمكن أن تجعل حتى مساحة جديدة عامة مع جدران كبيرة وفارغة تبدو مميزة ومرتفعة.
كيفية تحويل إطارات Ikea إلى Wainscotting
لتحويل إطارات Edsbruk إلى صب الحائط ، ابدأ بإزالة جميع المواد من الإطار الخارجي ، بما في ذلك Plexiglass ودعم الورق المقوى. Prip كل إطار قبل إرفاقه بالحائط. يمكنك استخدام Nails Brad أو مسامير سائلة لإرفاقها ، أو للمستأجرين ، ستعمل شرائط القيادة اللاصقة أيضًا. إذا كنت تخطط لتكون Wainscotting دائمة ، فيمكنك أيضًا استخدام حشو Cairk أو Wood حول المكان الذي يلتقي فيه الإطار على الجدار لإلقاء نظرة أكثر سلاسة. بعد أن توجد القطع في مكانها ، قم برسم الإطارات بنفس الظل مثل بقية الجدار.
فوق المكان الذي يبدأ فيه Wainscotting ، أضف قطعة إضافية من القطع على طول الطريق. تعمل اللوحة 1-by-4 المرتبطة بالجدار بشكل رائع لهذا ، أو يمكنك إنشاء المزيد من الرف لوضع الديكور باستخدام بعض صب التاج ، مما يخلق سطحًا أوسع لوضع الأشياء في الأعلى.
يمكن أن تعمل هذه النظرة الكلاسيكية لعدد من الجماليات. على الرغم من أن الإطار يوفر مظهرًا دقيقًا عند رسم نفس الظل مثل الجدار ، إلا أنه يمكنك أيضًا رسمه بظلال أخرى أو أبيض بالكامل لإلقاء نظرة متناقضة. إذا كنت تريد مظهرًا أكثر مزخرفة ، فأضف بعض التفاصيل الزخرفية للمطاحن (مثل هذه الأزياء الخشبية المكونة من 8 قطع من Amazon) في منتصف إطارات القولبة. يمكنك أيضًا اختيار نسخة أكثر أناقة وأبسط باستخدام إطارات Knoppäng مع محيط أكثر نحافة.
على الرغم من أن هذا القولبة تبدو رائعة مثل Wainscotting على الجدران ، إلا أنه يمكنك أيضًا استخدامه لإضافة اهتمام لقطع الأثاث الكبيرة وخزانات المطبخ بطريقة مماثلة ، مما يوفر لك الوقت والطاقة التي تقضيها في قطع وتثبيت قطع فردية من القطع.