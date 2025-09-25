هل يمكن استخدام قرض FHA لبناء منزل جديد؟ ماذا تعرف

بالنسبة لبعض المشترين ، لا يوجد منزل أحلام حتى يتم بناؤه. يوفر New Construction قائمة نظيفة ، مع عدم وجود بقع غامضة مختبئة تحت السجادة أو تركيبات الحمام المؤرخة التي ستكلف ثروة لاستبدالها. يمكن أن يكون معرفة كيفية تمويل بناء جديد أكثر صعوبة من الخروج بخطة الأرضية المثالية أو توظيف المقاولين أو الانتظار بصبر حتى يصبح جاهزًا. لحسن الحظ ، تم تصميم قروض قروض إدارة الإسكان الفدرالية لجعل عملية البناء في متناول اليد للمشترين الذين يحتاجون إلى تأمين الأراضي والبناء التمويلي ورسوم المقرضين.
هناك نوعان من قروض بناء قروض إدارة الإسكان الفدرالية ، البناء إلى الدقيق و FHA 203 (K). إذا كان البدء من نقطة الصفر يشعر بالسحر ، لكنك وجدت أن المثبت المثالي في الحاجة إلى العمل الرئيسي ، فإن قرض FHA 203 (K) هو أفضل. ولكن لبناء منزل جديد ، فإن البناء إلى الدقيق هو الجواب. التمويل يأتي على مرحلتين. أولاً ، يغطي تكلفة بناء منزلك من الألف إلى الياء ، والذي يتضمن شراء قطعة أرض. بمجرد الانتهاء من المنزل ويمرح التفتيش ، فإنه يتحول تلقائيًا إلى رهن FHA التقليدي. كقرض واحد عن قرب ، لن تضطر إلى دفع تكاليف الإغلاق مرتين ، مما قد يوفر لك المال. على الرغم من أن معدلات الرهن العقاري تتجه إلى الأسفل ، فإن معدلات قروض البناء ، بما في ذلك القروض الهجينة للبناء الهجينة ، ستكون أعلى قليلاً من القروض العقارية التقليدية. ولكن إذا كنت مشترًا بدون كومة من النقود أو الائتمان الخالي من العيوب ، فسيظل طريقًا مباشرًا لمجموعة من مفاتيح المنزل طالما أنك تفي بجميع متطلبات الاقتراض.
ماذا تعرف عن قروض البناء إلى القروض الدائمة
إذن ما الذي يتطلبه الأمر للتأهل فعليًا للحصول على قرض بناء إلى قروض من قِبل FHA؟ ستحتاج عمومًا إلى درجة ائتمان لا تقل عن 580 على الأقل للتأهل للحصول على الدفعة المقدمة بنسبة 3.5 ٪ ، على الرغم من أن بعض المقرضين قد يضعون عتبات أعلى. التوظيف المستقر وإثبات الدخل ضروريون أيضًا. ستحتاج إلى التقدم من خلال مقرض معتمد من قناة FHA ، والذي قد يكون بنكًا تقليديًا أو اتحادًا ائتمانيًا أو شركة رهن عقاري متخصصة. تشبه هذه العملية أي طلب رهن عقاري آخر ، إلا أنه يتعين عليك تقديم خطط بناء مفصلة وعطاءات من المقاولين. بمجرد الموافقة ، لن تحصل على كومة من المال. بدلاً من ذلك ، سيتم توزيع الأموال على مراحل لتغطية العمالة والمواد مع الوصول إلى المعالم الرئيسية. سيقوم مفتش FHA بفحص تقدم المبنى بشكل متكرر لضمان بقاء عملية البناء على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك ، يُسمح فقط للبنائين المرخصين الذين يستوفون معايير إدارة الإسكان الفدرالية بالاستيلاء على البناء ، لذلك DIY ليس خيارًا. ونظرًا لأن القروض التي يتم إنشائها إلى قروض FHA تتطلب أن يكون المنزل النهائي هو مقر إقامتك الأساسي ، فهي ليست خيارًا جيدًا إذا كنت تتطلع إلى بناء عقار مستأجر أو منزل ثانٍ.
من المهم مراعاة إيجابيات وسلبيات أثناء تحديد نوع القرض المناسب لك. عندما يتعلق الأمر بالقروض التي تعمل بالإنشاءات القصيرة ، فإن متطلبات الدفعة المقدمة المنخفضة ومعايير الائتمان الأكثر مرونة تجعل البناء الجديد أكثر سهولة للمشترين الذين لا يتأهلون للتمويل التقليدي. ويبسيط بنية القروض المفردة العملية. ومع ذلك ، يلزم تأمين الرهن العقاري على هذه القروض ، والتي ستضيف إلى نفقاتك الشهرية الإجمالية. ومع الأموال التي تم إصدارها على مراحل ، يمكن إبطاء التقدم إذا كشفت عمليات تفتيش التقدم عن مشكلات.