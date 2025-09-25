هل يمكن استخدام قرض FHA لبناء منزل جديد؟ ماذا تعرف

بالنسبة لبعض المشترين ، لا يوجد منزل أحلام حتى يتم بناؤه. يوفر New Construction قائمة نظيفة ، مع عدم وجود بقع غامضة مختبئة تحت السجادة أو تركيبات الحمام المؤرخة التي ستكلف ثروة لاستبدالها. يمكن أن يكون معرفة كيفية تمويل بناء جديد أكثر صعوبة من الخروج بخطة الأرضية المثالية أو توظيف المقاولين أو الانتظار بصبر حتى يصبح جاهزًا. لحسن الحظ ، تم تصميم قروض قروض إدارة الإسكان الفدرالية لجعل عملية البناء في متناول اليد للمشترين الذين يحتاجون إلى تأمين الأراضي والبناء التمويلي ورسوم المقرضين.

هناك نوعان من قروض بناء قروض إدارة الإسكان الفدرالية ، البناء إلى الدقيق و FHA 203 (K). إذا كان البدء من نقطة الصفر يشعر بالسحر ، لكنك وجدت أن المثبت المثالي في الحاجة إلى العمل الرئيسي ، فإن قرض FHA 203 (K) هو أفضل. ولكن لبناء منزل جديد ، فإن البناء إلى الدقيق هو الجواب. التمويل يأتي على مرحلتين. أولاً ، يغطي تكلفة بناء منزلك من الألف إلى الياء ، والذي يتضمن شراء قطعة أرض. بمجرد الانتهاء من المنزل ويمرح التفتيش ، فإنه يتحول تلقائيًا إلى رهن FHA التقليدي. كقرض واحد عن قرب ، لن تضطر إلى دفع تكاليف الإغلاق مرتين ، مما قد يوفر لك المال. على الرغم من أن معدلات الرهن العقاري تتجه إلى الأسفل ، فإن معدلات قروض البناء ، بما في ذلك القروض الهجينة للبناء الهجينة ، ستكون أعلى قليلاً من القروض العقارية التقليدية. ولكن إذا كنت مشترًا بدون كومة من النقود أو الائتمان الخالي من العيوب ، فسيظل طريقًا مباشرًا لمجموعة من مفاتيح المنزل طالما أنك تفي بجميع متطلبات الاقتراض.