هل يمكن زراعة الكليمنتينا من البذور في الحديقة؟

إذا كنت مثلي من البستانيين الذين يعيشون في شمال شرق الولايات المتحدة، فربما تتمنى أحيانًا أن تعيش في منطقة أكثر دفئًا حتى تتمكن من زراعة أشجار الحمضيات. لا تفهمني خطأً، فأنا أحب تغير الفصول في شمال ولاية نيويورك، ولكن سيكون من الرائع أن أتمكن من زراعة شجرة برتقال أو ليمون في حديقتي… أو شجرة يوسفي! تتطلب زراعة أشجار الحمضيات في الحديقة العيش في المناخ المناسب. يمكن إكثار العديد من أشجار الحمضيات من البذور، بما في ذلك يوسفي، ولكن زراعتها في الخارج تتطلب ظروف نمو محددة.

الكليمنتينا هي ثمرة هجينة، يُعتقد أنها مزيج بين اليوسفي والبرتقال الحلو (على عكس البرتقال المر، المعروف أيضًا باسم برتقال إشبيلية، وهو الخيار الأفضل لصنع مربى البرتقال). يتم تطعيم العديد من أشجار الكليمنتينا التي تبيعها المشاتل على جذور قزمة. تنمو أشجار الكليمنتينا عادة حتى ارتفاع 25 قدمًا، ولكن يمكن تقليم الشجرة القزمة بحيث تظل عند ارتفاع 6 أقدام، وهو الحجم المثالي لشجرة حاويات الفناء.

يقوم بعض الأشخاص في المناطق الباردة بزراعة أشجار الحمضيات القزمة في حاويات ينقلونها إلى الداخل لفصل الشتاء. إذا كنت ترغب في زراعة أشجار الكليمنتينا من البذور، فقد يكون هذا خيارًا في المناطق الباردة. إذا كنت تعيش في المنطقة 9 إلى 11 التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فستنمو أشجار الكليمنتينا بشكل جيد في حديقتك. قد لا تضمن لك زراعة الكليمنتينا من البذور، حتى من شجرة قزمة، الحصول على شجرة بحجم قزم؛ فمثل العديد من أشجار الفاكهة، غالبًا ما لا تنمو “كما تنمو البذور”. لذا، قد تكون هذه تجربة ذات نتيجة غير معروفة، لكنها تستحق المحاولة بالتأكيد.