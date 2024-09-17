هل يمكن زراعة الكليمنتينا من البذور في الحديقة؟

إذا كنت مثلي من البستانيين الذين يعيشون في شمال شرق الولايات المتحدة، فربما تتمنى أحيانًا أن تعيش في منطقة أكثر دفئًا حتى تتمكن من زراعة أشجار الحمضيات. لا تفهمني خطأً، فأنا أحب تغير الفصول في شمال ولاية نيويورك، ولكن سيكون من الرائع أن أتمكن من زراعة شجرة برتقال أو ليمون في حديقتي… أو شجرة يوسفي! تتطلب زراعة أشجار الحمضيات في الحديقة العيش في المناخ المناسب. يمكن إكثار العديد من أشجار الحمضيات من البذور، بما في ذلك يوسفي، ولكن زراعتها في الخارج تتطلب ظروف نمو محددة.
الكليمنتينا هي ثمرة هجينة، يُعتقد أنها مزيج بين اليوسفي والبرتقال الحلو (على عكس البرتقال المر، المعروف أيضًا باسم برتقال إشبيلية، وهو الخيار الأفضل لصنع مربى البرتقال). يتم تطعيم العديد من أشجار الكليمنتينا التي تبيعها المشاتل على جذور قزمة. تنمو أشجار الكليمنتينا عادة حتى ارتفاع 25 قدمًا، ولكن يمكن تقليم الشجرة القزمة بحيث تظل عند ارتفاع 6 أقدام، وهو الحجم المثالي لشجرة حاويات الفناء.
يقوم بعض الأشخاص في المناطق الباردة بزراعة أشجار الحمضيات القزمة في حاويات ينقلونها إلى الداخل لفصل الشتاء. إذا كنت ترغب في زراعة أشجار الكليمنتينا من البذور، فقد يكون هذا خيارًا في المناطق الباردة. إذا كنت تعيش في المنطقة 9 إلى 11 التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فستنمو أشجار الكليمنتينا بشكل جيد في حديقتك. قد لا تضمن لك زراعة الكليمنتينا من البذور، حتى من شجرة قزمة، الحصول على شجرة بحجم قزم؛ فمثل العديد من أشجار الفاكهة، غالبًا ما لا تنمو “كما تنمو البذور”. لذا، قد تكون هذه تجربة ذات نتيجة غير معروفة، لكنها تستحق المحاولة بالتأكيد.
تحضير وزراعة بذور الكليمنتينا
عندما كنت مراهقًا، رأيت إعلانات في مجلات رابطة مزارعي الأفوكادو في كاليفورنيا تشرح كيفية زراعة أشجار الأفوكادو من البذور. جربت هذا وحصلت على بعض الأشجار الصغيرة تنمو، لكن زراعة شجرة الأفوكادو حتى تنضج لم يكن خيارًا في شمال ولاية نيويورك. لكنني شعرت بالفضول بشأن زراعة أشجار الفاكهة الأخرى من البذور، لذلك زرعت بعض بذور الليمون الطازجة. وضعتها في وعاء صغير من التربة وفي النهاية ظهرت شتلات شجرة ليمون صغيرة. نمت إلى ارتفاع حوالي 8 بوصات ثم ماتت. الآن، بعد أن أصبحت أكبر سنًا وأكثر حكمة في طرق البستنة، أعلم أنه يجب علي إجراء بحثي أولاً.
الميزة الرائعة في زراعة أشجار الحمضيات من البذور هي أنها تتكاثر بسهولة إلى حد ما. لكنك تحتاج إلى الحصول على بذور جيدة وإعدادها للزراعة. يُنصح بزراعة البذور في حاويات أولاً، بدلاً من البذر المباشر في الحديقة. احصل على بعض اليوسفي الطازج عالي الجودة في الموسم (من نوفمبر إلى فبراير). ستحتاج إلى مكان دافئ ومشمس لبدء زراعة البذور في الداخل.
انقع البذور في الماء الدافئ طوال الليل لإزالة اللب ومنع تلوثها بالعفن. يمكنك زراعة البذور على الفور بعد النقع، ولكن إذا كنت بحاجة إلى الانتظار، اتركها لتجف تمامًا في الهواء واحفظها في حاوية محكمة الغلق. ازرع البذور بعمق ربع بوصة في تربة رطبة، وضع الحاوية في مكان مشمس. حافظ على رطوبة التربة عن طريق رش السطح برذاذ كل يوم. يجب أن تبدأ الشتلات في الظهور في غضون ثلاثة أسابيع أو نحو ذلك.
زراعة أشجار الكليمنتينا
بمجرد أن تصل شتلات الكليمنتينا إلى مرحلة النضج، قم بنقلها إما إلى حاوية أكبر أو، إذا كنت في منطقة زراعة دافئة بما يكفي، قم بنقلها إلى الأرض. يعتبر الربيع أفضل وقت لزرع أشجار الفاكهة في الهواء الطلق. من المهم الانتظار حتى تصبح أنظمة الجذر قوية بما يكفي لزرعها. أحد علامات ذلك هو تكوين الأوراق على سيقان الشتلات. إذا بدأت في زراعة البذور بحلول شهر يناير، فيجب أن يكون هذا وقتًا كافيًا للشتلات لتكتسب بعض الحجم قبل الزرع.
تستغرق أشجار الكليمنتينا ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام حتى تنضج وتثمر. وينطبق هذا على الأشجار المزروعة في حاويات أو في الأرض. وسوف يشجع نقل الشتلات إلى حاويات أكبر قليلاً على النمو المطرد. كما أن الصرف الجيد ضروري لأشجار الحمضيات المزروعة في حاويات. وبمرور الوقت، سوف ترغب في إعادة زرع الكليمنتينا كل عام أو نحو ذلك، وتغيير التربة لتحسين التغذية وتجنب ازدحام الجذور أو سوء التغذية. كن لطيفًا عند نقل أشجار الحمضيات لتجنب أي إجهاد أو ضرر. حافظ على تقليمها إلى حجم يمكن التحكم فيه؛ فالربيع هو أفضل وقت لتقليم أشجار الحمضيات.
إذا كنت تخطط لزراعة أشجار الكليمنتينا في الحديقة، فابدأ بمزيج جيد من التربة جيدة التصريف. من الناحية المثالية، يجب أن تكون التربة رملية إلى حد ما وحمضية قليلاً؛ لقد رأيت تربة مُجهزة خصيصًا لأشجار الحمضيات في متجر الحديقة المحلي الخاص بي. ستساعد إضافة طبقة خفيفة من النشارة الطبيعية في الاحتفاظ بالرطوبة. اترك بضع بوصات حول قاعدة الشجرة خالية من النشارة. ستستفيد شجرة الكليمنتينا أيضًا من الاستخدام المنتظم للأسمدة المخصصة لأشجار الحمضيات.