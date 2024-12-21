هل يمكن لأطعمة الإفطار الثلاثة هذه أن تقتل السرطان؟ الجواب معقد

يحتل السرطان المرتبة الثانية بعد أمراض القلب باعتباره السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل 18.5% من جميع الوفيات، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان. قد تتفاجأ عندما تعرف أن السرطان هو السبب الأول للوفاة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا. ومع ذلك، بفضل فحوصات السرطان الوقائية والأبحاث، تتمتع العديد من أنواع السرطان بمعدلات بقاء عالية عند اكتشافها مبكرًا.
يمكن أن يلعب نمط حياتك دورًا مهمًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ومساعدة جسمك على الشفاء بعد علاج السرطان. يمكن لنظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة أن يوفر مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تقاوم أضرار الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان.
يساعد حمض الفوليك، وهو فيتامين ب الموجود في العديد من أطعمة الإفطار المفضلة لديك، في إصلاح الحمض النووي وقد يمنع السرطان وليس يقتله. العديد من حبوب الإفطار — حتى الحبوب المناسبة للأطفال مثل Cap’n Crunch — مدعمة بالفولات. كوب من تشيريوس يمنحك 50% من القيمة اليومية (DV) لحمض الفوليك بالإضافة إلى فيتامينات ب والمعادن الأخرى. (إليك الحبوب الأخرى المفيدة لك.) قم بإقران حبوبك مع كوب من عصير البرتقال لإضافة 74 ميكروجرامًا أخرى من حمض الفوليك (19٪ من القيمة اليومية). أضف كوبًا من شرائح الفراولة إلى حبوب الإفطار للحصول على 40 ميكروجرامًا أخرى من حمض الفوليك (10% من القيمة اليومية). ومع ذلك، فإن دور حمض الفوليك في السرطان معقد إلى حد ما.
قد يمنع حمض الفوليك السرطان ولكنه يسرع نموه أيضًا
الدراسات القديمة التي ركزت على دور حمض الفوليك في خطر الإصابة بالسرطان كانت مختلطة. وجدت مقالة نشرت عام 2003 في مجلة التغذية أن الأشخاص الذين تناولوا أعلى كمية من حمض الفوليك في وجباتهم الغذائية كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 40٪ من أولئك الذين لديهم انخفاض حمض الفوليك. يمكن أن يمنع حمض الفوليك السرطان لأنه يدعم عملية مثيلة الحمض النووي، وهي عملية تشغيل وإيقاف الجينات، وفقًا لافتتاحية عام 2007 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية. يمكن لهذه العملية قمع الجينات الضارة التي تعزز نمو السرطان. يدعم حمض الفوليك الكافي في نظامك الغذائي استقرار الحمض النووي الخاص بك ويقلل من خطر الطفرات الجينية التي يمكن أن تسبب السرطان.
ومع ذلك، لا يمكن أن يساعدك حمض الفوليك إذا كنت مصابًا بالسرطان بالفعل، لأن الخلايا السرطانية تستخدم حمض الفوليك كوقود لنموها. يمكن أن يكون هذا مقلقًا لأن 30% من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لديهم سلائل معوية يمكن أن تكون سرطانية، والعديد منهم لا يخضعون لتنظير القولون لإزالتها. يجب على الأشخاص الذين يتناولون مكملات حمض الفوليك (شكل اصطناعي من حمض الفوليك) أن يظلوا على اطلاع دائم بفحوصات السرطان الخاصة بهم.
الفواكه والحبوب الكاملة يمكن أن تمنع السرطان
ربما يكون الحصول على حمض الفوليك من الأطعمة الكاملة أكثر حكمة من تناول مكملات حمض الفوليك لأن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تدعم جهاز المناعة لديك. يمكن أن تؤدي المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الفواكه والخضروات إلى موت الخلايا السرطانية، وفقًا لمقال نُشر عام 2019 في مجلة السرطان. تحتوي ثمار الحمضيات مثل البرتقال على نسبة عالية من الفلافانونات التي تبحث عن الجذور الحرة وتعزز موت الخلايا السرطانية. تمنع هذه الفلافانونات أيضًا الخلايا السرطانية من النمو والانقسام.
الفراولة غنية بالفلافونول كيمبفيرول، وهو مركب آخر مضاد للسرطان. يحتوي Kaempferol أيضًا على تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وواقية للأعصاب. تعتبر الفراولة أيضًا مصادر جيدة للفيسيتين، الذي وجد أنه يقتل الخلايا السرطانية في الدراسات المخبرية. إذا كنت لا تحب عصير البرتقال أو الفراولة، يمكنك الاستمتاع بالموز لاحتوائه على مضادات السرطان.
قد تحتوي حبوب الإفطار مثل تشيريوس على نسبة عالية من حمض الفوليك، ولكن تأكد من أن الحبوب الخاصة بك هي مصدر جيد للحبوب الكاملة. Cheerios مصنوع من حبوب الشوفان الكاملة بنسبة 100%، وستحصل على 34 جرامًا من الحبوب الكاملة الموصى بها يوميًا. إن تضمين المزيد من الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة تصل إلى 12٪، وفقًا لمراجعة عام 2020 في المغذيات. يمكن أن تقلل الحبوب الكاملة أيضًا من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والمعدة والبنكرياس والمريء. ومع ذلك، لا ترغب في تناول الحبوب المكررة، لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون.