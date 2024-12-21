هل يمكن لأطعمة الإفطار الثلاثة هذه أن تقتل السرطان؟ الجواب معقد

يحتل السرطان المرتبة الثانية بعد أمراض القلب باعتباره السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل 18.5% من جميع الوفيات، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان. قد تتفاجأ عندما تعرف أن السرطان هو السبب الأول للوفاة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا. ومع ذلك، بفضل فحوصات السرطان الوقائية والأبحاث، تتمتع العديد من أنواع السرطان بمعدلات بقاء عالية عند اكتشافها مبكرًا.

يمكن أن يلعب نمط حياتك دورًا مهمًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ومساعدة جسمك على الشفاء بعد علاج السرطان. يمكن لنظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة أن يوفر مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تقاوم أضرار الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان.

يساعد حمض الفوليك، وهو فيتامين ب الموجود في العديد من أطعمة الإفطار المفضلة لديك، في إصلاح الحمض النووي وقد يمنع السرطان وليس يقتله. العديد من حبوب الإفطار — حتى الحبوب المناسبة للأطفال مثل Cap’n Crunch — مدعمة بالفولات. كوب من تشيريوس يمنحك 50% من القيمة اليومية (DV) لحمض الفوليك بالإضافة إلى فيتامينات ب والمعادن الأخرى. (إليك الحبوب الأخرى المفيدة لك.) قم بإقران حبوبك مع كوب من عصير البرتقال لإضافة 74 ميكروجرامًا أخرى من حمض الفوليك (19٪ من القيمة اليومية). أضف كوبًا من شرائح الفراولة إلى حبوب الإفطار للحصول على 40 ميكروجرامًا أخرى من حمض الفوليك (10% من القيمة اليومية). ومع ذلك، فإن دور حمض الفوليك في السرطان معقد إلى حد ما.