هل يمكن لاختراق رقائق الألومنيوم البسيطة أن يجعل تجريد الأثاث الخشبي وتقليبه أمرًا سهلاً؟

إذا تم التعامل مع الأثاث الخشبي بشكل صحيح، فيمكن أن يكون شبه خالد. على الرغم من تشقق الطلاء أو البقع القديمة أو الخدوش الخفيفة، يمكن تجريد القطع الخشبية عالية الجودة وصنفرتها وإغلاقها لتبدو وكأنها جديدة. لديهم العديد من الأرواح، وتعدكم حيلة بسيطة بورق الألمنيوم بجعل تجديد أثاثكم الخشبي أسهل. شاركت منشئة محتوى DIY راشيل لورين (@rachellorrainehome) على Instagram أنها بعد تطبيق مزيل الطلاء، تستخدم ورق الألمنيوم كمنظف لإزالة الطلاء المخفف. تتميز الرقاقة بالمرونة والكاشطة، لذا يمكنها التنظيف بين أخاديد قطع الأثاث الخشبية المنحوتة والمنحنية. يبدو الأمر وكأنه اختراق فعال، ولكن في مقابلة حصرية مع House Digest، تحدثنا إلى كريستوف بورني، صاحب استوديو ترميم التحف كريستوف بورني المحدودة، وحذر من ذلك إن حيلة رقائق الألومنيوم هذه لا تستحق المخاطرة، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بأثاثك.
يشير بورني إلى أنه “لا ينبغي استخدام أي أداة معدنية عند ملامسة الخشب؛ خاصة عندما يكون هشًا بواسطة منتج مبلل، كما هو الحال في أدوات التعرية”. على الرغم من أن الرقائق تعمل على إزالة الطبقة المقطوعة، إلا أنها يمكن أن تفسد الخشب. وهذا هو عكس ما تريده تمامًا عندما تقوم بتجديد الديكور أو الأثاث الخشبي الفاخر. هناك بعض مشاريع إعادة التدوير حيث يمكن أن تكون حيلة الرقائق هذه مفيدة، ولكن ترميم القطع الخشبية الحساسة ليست واحدة منها. ولهذا السبب، يشارك بورني طريقته المجربة والحقيقية في تجريد أثاثك الخشبي دون التسبب في أي ضرر.
قد يؤدي استخدام الرقائق كمادة للتجفيف إلى إتلاف الأثاث الخشبي
صرح بورني حصريًا لـ House Digest أن استخدام رقائق الألومنيوم كأداة تنظيف على أرجل الأثاث “يمكن أن يؤدي إلى تلف الساق بشكل خطير، وإزالة بعض التفاصيل المنحنية أو المنحوتة، وتقطيع بعض الأجزاء”. وحذر من أنه لن يكون لديك أي سيطرة على الخدش المحتمل الذي يمكن أن يسببه الرقائق. على الرغم من وجود طرق لإزالة خدوش الأثاث الخشبي العنيدة بسهولة، إلا أن الوقاية دائمًا أفضل من الإصلاح. لن تستخدم وسادة تنظيف معدنية قاسية لتنظيف سطح الطاولة أو الطاولة الخشبية لأنها قد تخدش السطح، وهي نفس فكرة استخدام ورق الألمنيوم لتجريد الأثاث الخشبي. كما أن مزيل الطلاء يجعل الخشب أكثر عرضة للخطر لأنه يبلل السطح وينعمه، مما يزيد من فرصة التلف.
يقول بورني: “إذا اضطررت إلى استخدام رقائق الألومنيوم، فسيكون ذلك فقط على الأثاث الخارجي الخشن”، مضيفًا أن “العناصر الأقل حساسية من الأثاث العادي والأكثر تسامحًا” هي الأنسب لهذا الاختراق. سيكون هناك خطر أقل في إتلاف الأثاث المعدني أو الخشبي المصنوع لتحمل العناصر الخارجية، ولن تتعرض المزيد من القطع الريفية لخطر التلف بسبب بعض الخدوش. إذا كنت تتطلع عمدًا إلى تخشين قطعة ما وإضافة بعض السمات المميزة لها بين عشية وضحاها، فقد تكون حيلة الرقائق هذه مفيدة، أيضاً. ولكن بالنسبة لجميع القطع الرقيقة، لدى بورني طريقة معتمدة من الخبراء لإزالة الطلاء القديم.
كيفية تجريد الخشب بأمان
الطريقة الصحيحة لإزالة الطلاء من الخشب بسيطة. “كخطوة أولى لإزالة المتعرية، أوصي بالصوف الفولاذي”، قال كريستوف بورني حصريًا لـ House Digest. “على الرغم من كونه معدنيًا، إلا أنه يمكنك التحكم في الحبيبات والتقاط المزيد من الأوساخ؛ فهو يتناسب بشكل أفضل مع الزوايا والتفاصيل.” الصوف الفولاذي عبارة عن مادة كاشطة مرنة ولطيفة يمكنها إزالة طبقات الطلاء دون إتلاف الخشب. بشرط استخدام الدرجة المناسبة (التي تتراوح من 4 إلى 0000 في الخشونة)، يمكنك أيضًا استخدامها لتنظيف الأثاث وتلميعه وتلميعه وإعادة صقله.
بعد الجولة الأولى من تجريد الطلاء، يقول بورني: “تخلص من قطعة الصوف الفولاذي المتسخة وانتقل إلى قطعة أخرى من الحصى الناعم حتى تتم إزالة كل الطلاء، ثم تابع عملية الصنفرة”. يمكنك استخدام وسادة فولاذية خشنة للشريط الأولي، مثل الصوف الفولاذي من الدرجة 3 من هوماكس ووسادة أقل كشطًا لإنهاء المهمة، مثل الصوف الفولاذي من الدرجة 0 من هوماكس. بهذه الطريقة، يمكنك إزالة الطلاء القديم من المنحنيات والأخاديد بسهولة دون إتلاف أثاثك الخشبي.