هل يمكن لاختراق رقائق الألومنيوم البسيطة أن يجعل تجريد الأثاث الخشبي وتقليبه أمرًا سهلاً؟

إذا تم التعامل مع الأثاث الخشبي بشكل صحيح، فيمكن أن يكون شبه خالد. على الرغم من تشقق الطلاء أو البقع القديمة أو الخدوش الخفيفة، يمكن تجريد القطع الخشبية عالية الجودة وصنفرتها وإغلاقها لتبدو وكأنها جديدة. لديهم العديد من الأرواح، وتعدكم حيلة بسيطة بورق الألمنيوم بجعل تجديد أثاثكم الخشبي أسهل. شاركت منشئة محتوى DIY راشيل لورين (@rachellorrainehome) على Instagram أنها بعد تطبيق مزيل الطلاء، تستخدم ورق الألمنيوم كمنظف لإزالة الطلاء المخفف. تتميز الرقاقة بالمرونة والكاشطة، لذا يمكنها التنظيف بين أخاديد قطع الأثاث الخشبية المنحوتة والمنحنية. يبدو الأمر وكأنه اختراق فعال، ولكن في مقابلة حصرية مع House Digest، تحدثنا إلى كريستوف بورني، صاحب استوديو ترميم التحف كريستوف بورني المحدودة، وحذر من ذلك إن حيلة رقائق الألومنيوم هذه لا تستحق المخاطرة، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بأثاثك.

يشير بورني إلى أنه “لا ينبغي استخدام أي أداة معدنية عند ملامسة الخشب؛ خاصة عندما يكون هشًا بواسطة منتج مبلل، كما هو الحال في أدوات التعرية”. على الرغم من أن الرقائق تعمل على إزالة الطبقة المقطوعة، إلا أنها يمكن أن تفسد الخشب. وهذا هو عكس ما تريده تمامًا عندما تقوم بتجديد الديكور أو الأثاث الخشبي الفاخر. هناك بعض مشاريع إعادة التدوير حيث يمكن أن تكون حيلة الرقائق هذه مفيدة، ولكن ترميم القطع الخشبية الحساسة ليست واحدة منها. ولهذا السبب، يشارك بورني طريقته المجربة والحقيقية في تجريد أثاثك الخشبي دون التسبب في أي ضرر.