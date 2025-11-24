هل يمكن لسرير الخور الذي تصنعه بنفسك أن ينقذ حديقتك من الفيضانات؟

يمكن أن يبدو سرير الخور الجاف جميلًا جدًا بينما يساعد في تخفيف الفيضانات إذا اتبعت بعض النصائح المهمة. أولاً، حاول أن تتناسب مع التضاريس الطبيعية لحديقتك. تثبيته على منحدر 2٪، بحيث يتدفق الماء بعيدا عن المنزل؛ أو حفر خندق على طول المسار المقصود لتشجيع الحركة. أضف منحنيات إلى التيار الجاف للمساعدة في إبطاء تدفق المياه وتوجيه التدفق الزائد إلى حديقة المطر لمساعدتها على التسلل إلى التربة وإنقاذ حديقتك من التلف.

استخدم صخور النهر المستديرة لتشكيل السرير، مع اختيار مجموعة متنوعة من أشكال وأحجام الصخور. يختار البعض وضع قماش للمناظر الطبيعية في أسفل السرير لمنع الأعشاب الضارة. ومع ذلك، لن ينجح هذا إلا على المدى القصير ويمكن أن يجعل إزالة الأعشاب الضارة أكثر صعوبة عندما تتشابك جذورها في القماش.

اعتمادًا على المكان الذي توجه فيه التدفق، قد تحتاج إلى التحقق مرة أخرى من شرعية إضافة محلول مياه الأمطار هذا. لتجنب انتهاك القوانين والمراسيم المحلية، بدلاً من تصميم قاع الجدول DIY لتفريغه في الشارع أو على ممتلكات أحد الجيران، شجعه على الانتشار والغرق في التربة في الممتلكات الخاصة بك، ويفضل أن يكون ذلك في حديقة مطرية كما هو مذكور أعلاه. كن حذرًا في توجيه مياه الفيضان بعيدًا عن أساس منزلك أيضًا. أيضًا، قبل الشروع في هذا المشروع، اسأل مسؤولي التخطيط والبناء المحليين (وجمعية أصحاب المنازل) عما إذا كان يجب عليك الالتزام بأية إرشادات محددة، والتي تختلف حسب المنطقة.