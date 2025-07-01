هل يمكن لفيتامين ب أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول المرتفع؟ ماذا تعرف

عندما يكون لديك نسبة عالية من الكوليسترول في الكوليسترول (بمعنى أن أرقامك أعلى من مستويات الكوليسترول الطبيعية للأشخاص في سنك) ، فقد يقترح طبيبك مجموعة متنوعة من التدابير لتقليل الكوليسترول الدهني “السيئ” (LDL) ورفع الكوليسترول الدهني (HDL). بعض التدابير شائعة إلى حد ما ، مثل العثور على أطعمة منخفضة الكوليسترول التي يمكنك تناولها كل يوم ، أو ممارسة الرياضة في كثير من الأحيان ، أو تناول أدوية مثل الستاتين. ولكن هناك توصية واحدة ربما لم تسمعها من قبل: زيادة تناولك لبعض فيتامينات B.
هناك ثمانية أنواع من الفيتامينات B ، بما في ذلك الفيتامينات B1 من خلال B3 و B5 إلى B7 و B9 و B12. ومع ذلك ، فإن الشخص الذي كان أكثر ارتباطًا تاريخيًا مع إسقاط الكوليسترول هو فيتامين B3 ، والذي يسمى أيضًا النياسين. (ومع ذلك ، ليس فيتامين B الوحيد الذي يمكن أن يساعد ؛ المزيد على ذلك قليلاً.)
كما أوضحت المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH) ، يشارك النياسين في معالجة الكوليسترول في الجسم. وبالتالي ، عندما تؤخذ في الجرعات الأعلى من العادية ، قد يسقط النياسين الكوليسترول LDL الخاص بك ويعطي الكوليسترول HDL الخاص بك دفعة تصل إلى 30 ٪.
سلبيات للعلاج بملحق ب فيتامين ب
هناك القليل من الصيد ، رغم ذلك. عليك أن تأخذ أكثر بكثير من النياسين مما تستهلكه عادة لرؤية النتائج. ما مقدار النياسين الذي يمكن أن تتوقع أن يوصي به طبيبك؟ عادة ، يتراوح هذا من 500 إلى 3000 ملليغرام يوميًا. للمنظور ، يحدد المعاهد الوطنية للصحة جرعة النياسين الغذائية الموصى بها للبالغين في 14 ملليغرام للنساء البالغين و 16 ملليغرام للرجال البالغين.
كما ترون ، فإن مستويات النياسين العلاجية أعلى بكثير من المستويات اليومية. ويجب ألا تبدأ فقط في أخذ كميات كبيرة من النياسين دون التحدث أولاً مع أخصائي الرعاية الصحية ، لأن النياسين المفرط يمكن أن يسبب آثارًا جانبية خطيرة مثل عدم الراحة المعوية والإسهال وتهيج الجلد ومعدل ضربات القلب بشكل أسرع من غير الطبيعي.
إذا كانت كل هذه المعلومات تجعلك تتساءل عما إذا كان النياسين يستحق النظر فيه ، فأنت لست وحدك. جادل بعض الخبراء بأن المخاطر المرتبطة باستهلاك النياسين المفرط تفوق المكافآت.
بدائل لمكملات النياسين عالية الجرعة
وفقًا للدكتور ستانلي هازن ، كشفت الأبحاث عن عدم التوصية بمكملات فيتامين ب 3 لإدارة مستويات عالية من الكوليسترول (عبر كليفلاند كلينك). وقال: “لقد وجدنا أن 1 من كل 4 أشخاص في كل من الولايات المتحدة والأفواج الأوروبية لديهم مستويات عالية بما يكفي من 4PY لتتوافق مع مضاعفة خطر الإصابة بالأزمة القلبية أو السكتة الدماغية أو الموت”. (4PY هو نتيجة ثانوية للنياسين تم ربطها بالتهاب الأوعية الدموية.)
إذا قررت أنت وطبيبك أن النياسين بجرعة عالية ليس مناسبًا لاحتياجاتك ، فلا يزال بإمكانك تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة إذا ركزت على تناول المزيد من الأطعمة المرتفعة في فيتامين B3 ، مثل الدجاج والفول السوداني والفطر. دراسة 2022 في التغذية السريرية حللت بيانات المدخول الغذائي من 211،567 الأفراد الذين كانوا 40 أو أكبر من كوريا. ووجدت الدراسة أن أولئك الذين أكلوا بانتظام أكثر من تناول النياسين اليومي المقترح (على أساس الجنس والعمر) لديهم حوادث أقل من الكوليسترول في الكوليسترول العالي من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
وإليك نقطة مضيئة أخيرة حول كل تلك البكالوريوس: هناك فيتامينات B غير النياسين التي قد توفر درجة ما على الأقل من الحماية ضد ارتفاع الكوليسترول على أساس التجارب السريرية. على وجه التحديد ، وجدت تجربة عام 2020 من مجلة آسيا والمحيط الهادئ للتغذية السريرية أنه عندما أخذ الموضوعات حمض الفوليك (B9) وبيريدوكسين (B6) لمدة 12 أسبوعًا ، عانوا من انخفاض الكوليسترول الكلي في الكوليسترول في الكوليسترول الحميد.