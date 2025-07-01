هل يمكن لفيتامين ب أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول المرتفع؟ ماذا تعرف

عندما يكون لديك نسبة عالية من الكوليسترول في الكوليسترول (بمعنى أن أرقامك أعلى من مستويات الكوليسترول الطبيعية للأشخاص في سنك) ، فقد يقترح طبيبك مجموعة متنوعة من التدابير لتقليل الكوليسترول الدهني “السيئ” (LDL) ورفع الكوليسترول الدهني (HDL). بعض التدابير شائعة إلى حد ما ، مثل العثور على أطعمة منخفضة الكوليسترول التي يمكنك تناولها كل يوم ، أو ممارسة الرياضة في كثير من الأحيان ، أو تناول أدوية مثل الستاتين. ولكن هناك توصية واحدة ربما لم تسمعها من قبل: زيادة تناولك لبعض فيتامينات B.

هناك ثمانية أنواع من الفيتامينات B ، بما في ذلك الفيتامينات B1 من خلال B3 و B5 إلى B7 و B9 و B12. ومع ذلك ، فإن الشخص الذي كان أكثر ارتباطًا تاريخيًا مع إسقاط الكوليسترول هو فيتامين B3 ، والذي يسمى أيضًا النياسين. (ومع ذلك ، ليس فيتامين B الوحيد الذي يمكن أن يساعد ؛ المزيد على ذلك قليلاً.)

كما أوضحت المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH) ، يشارك النياسين في معالجة الكوليسترول في الجسم. وبالتالي ، عندما تؤخذ في الجرعات الأعلى من العادية ، قد يسقط النياسين الكوليسترول LDL الخاص بك ويعطي الكوليسترول HDL الخاص بك دفعة تصل إلى 30 ٪.