هل يمكن للسكتة الدماغية أن تسبب تساقط الشعر؟ إليك ما يجب معرفته

ليس من غير المألوف أن نسمع المشاهير يتدافعون لشراء منتجات العناية الشخصية الفاخرة. في عام 2023، نسبت شارون ستون الفضل إلى شامبو وبلسم باهظ الثمن في استعادة الشعر الذي فقدته بعد إصابتها بسكتة دماغية (عبر InStyle). ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام حول هذه القصة بالذات، من منظور صحي، ليس العلامة التجارية الخاصة بالجمال في حد ذاتها، بل العلاقة بين ضربة الشعر والشعر.
تعد السكتة الدماغية من أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعًا، حيث تؤثر على ما لا يقل عن 795000 فرد سنويًا (عبر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها). أثناء السكتة الدماغية، تنتقل كميات غير كافية من الدم عبر الدماغ. وبدون الوصول إلى الأكسجين، تبدأ أجزاء من الدماغ في الموت. ولهذا السبب يعاني بعض الأشخاص الذين نجوا من السكتات الدماغية من إعاقات دائمة.
قائمة الآثار الجانبية الكلاسيكية بعد السكتة الدماغية — بما في ذلك مشكلات التوازن، والحبسة الكلامية، وتغيرات الشخصية — لا تشمل تساقط الشعر. لكن هذا لا يعني أن شعرك لا يمكن أن يتساقط إذا تعرضت لسكتة دماغية. يمكن أن تؤدي عدة عوامل عرضية إلى ترقق الشعر أو ظهور بقع صلعاء، بدءًا من التوتر.
كيف يمكن أن يتأثر الشعر بالتوتر والصدمات النفسية
يمكن أن تؤدي الإصابة بالسكتة الدماغية إلى موجة من المشاعر المرتبطة بالتوتر. وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 في مجلة Stroke، يؤثر اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) على حوالي ربع الناجين من السكتات الدماغية. إحدى الطرق الخطيرة التي يمكن أن يسبب بها التوتر الضرر لجسمك هي التدخل في نمو الشعر. في الواقع، الإجهاد الشديد هو مقدمة ملحوظة لنوع من تساقط الشعر يسمى التساقط الكربي.
أثناء التساقط الكربي، تصبح العمليات التي تشجع نمو الشعر خاملة، لكن الشعر الموجود يظل يتساقط بشكل طبيعي. نظرًا لعدم وجود شعر ليحل محل الشعر المتساقط، فقد يحدث الصلع على مدى أشهر. على الرغم من أن الحالة ليست خاصة بالجنس، إلا أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالتساقط الكربي. عادة، يبدأ الشعر في النمو مرة أخرى في غضون ستة أشهر تقريبًا، على الرغم من أن التساقط الكربي المزمن يمكن أن يؤدي إلى حلقات دورية أطول من تساقط الشعر يتبعها نمو الشعر.
لا يلزم دائمًا علاج التساقط الكربي لأنه يمكن أن يختفي من تلقاء نفسه. إحدى التوصيات لتحفيز إعادة نمو الشعر هي استخدام المينوكسيديل الموضعي. ومع ذلك، قد لا يكون المينوكسيديل مناسبًا لشخص يعاني من حالة سابقة في القلب، والسكتة الدماغية هي حدث يصيب القلب والأوعية الدموية. وللعلم، فإن منتجات الشعر التي استخدمتها شارون ستون لا تحتوي على المينوكسيديل، على الرغم من أنها تحتوي على فيتامين ب5، الذي يعتقد أنه يدعم صحة الشعر.
كيف يمكن أن يتأثر الشعر بتقلبات نظام الغدد الصماء
هناك رابط آخر محتمل بين تساقط الشعر والسكتة الدماغية وهو اضطراب هرموني. كما هو موضح في مراجعة عام 2023 لاستجابات الغدد الصماء بعد السكتة الدماغية في اتجاهات الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، يمكن أن تتداخل السكتة الدماغية مع الأداء الهرموني الطبيعي.
أظهرت دراسة أجريت عام 2023 في Thyroid Research أنه كلما كانت السكتة الدماغية أكثر خطورة، زاد تأثر الهرمونات. في الواقع، توصلت مراجعة أجريت عام 2021 في مجلة علم الأدوية المناعي العصبي إلى أن السكتة الدماغية يمكن أن تضاعف احتمالية تشخيص إصابة الشخص بقصور الغدة الدرقية، وهي حالة قد تؤدي إلى ترقق الشعر والصلع.
وفي حديثها إلى كليفلاند كلينك، أوضحت أخصائية الغدد الصماء الدكتورة ماري فوييوسكيس كيليس أن هذا النوع من مشاكل الشعر “عادةً ما ينعكس بعد عودة مستويات هرمون الغدة الدرقية لديك إلى طبيعتها”. ومع ذلك، فقد اعترفت بأن التعافي قد يستغرق بعض الوقت. بشكل عام، قصور الغدة الدرقية يسبب تساقط الشعر، وليس بقع الصلع. وصفت شارون ستون تساقط شعرها الناتج عن السكتة الدماغية بأنه يحدث على جانبي رأسها.