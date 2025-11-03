هل يمكن للسكتة الدماغية أن تسبب تساقط الشعر؟ إليك ما يجب معرفته

ليس من غير المألوف أن نسمع المشاهير يتدافعون لشراء منتجات العناية الشخصية الفاخرة. في عام 2023، نسبت شارون ستون الفضل إلى شامبو وبلسم باهظ الثمن في استعادة الشعر الذي فقدته بعد إصابتها بسكتة دماغية (عبر InStyle). ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام حول هذه القصة بالذات، من منظور صحي، ليس العلامة التجارية الخاصة بالجمال في حد ذاتها، بل العلاقة بين ضربة الشعر والشعر.

تعد السكتة الدماغية من أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعًا، حيث تؤثر على ما لا يقل عن 795000 فرد سنويًا (عبر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها). أثناء السكتة الدماغية، تنتقل كميات غير كافية من الدم عبر الدماغ. وبدون الوصول إلى الأكسجين، تبدأ أجزاء من الدماغ في الموت. ولهذا السبب يعاني بعض الأشخاص الذين نجوا من السكتات الدماغية من إعاقات دائمة.

قائمة الآثار الجانبية الكلاسيكية بعد السكتة الدماغية — بما في ذلك مشكلات التوازن، والحبسة الكلامية، وتغيرات الشخصية — لا تشمل تساقط الشعر. لكن هذا لا يعني أن شعرك لا يمكن أن يتساقط إذا تعرضت لسكتة دماغية. يمكن أن تؤدي عدة عوامل عرضية إلى ترقق الشعر أو ظهور بقع صلعاء، بدءًا من التوتر.