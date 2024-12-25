هل يمكن لمشروبات AG1 خفض نسبة الكوليسترول المرتفع؟ الجواب معقد

يتذكر رياضيو التحمل AG1 باسم Athletic Greens منذ أكثر من عقد من الزمن كمكمل لموازنة أي نقص غذائي. اليوم، يقوم AG1 بتسويق نفسه كمكمل لأي شخص يرغب في تحسين صحته. يمكن لـ AG1 أن يحل محل الفيتامينات اليومية ومسحوق الخضر والبروبيوتيك مع إضافة فيتامينات B وC إضافية في مغرفة تحتوي على 50 سعرة حرارية.
لم يتم تصميم AG1 لخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة، ولا يقدم أي ادعاءات صحية للقيام بذلك. ومع ذلك، فإن البروبيوتيك الموجود في AG1 يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول من خلال ميكروبيوم الأمعاء. تنتج البروبيوتيك أحماض دهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) تمنع الإنزيمات التي تنتج الكوليسترول في الكبد، وفقًا لمقال نُشر عام 2021 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية. يسحب جسمك الكوليسترول من مجرى الدم لتكوين الأحماض الصفراوية، والتي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول لديك. تمتص بعض بكتيريا البروبيوتيك الكولسترول، بينما تقوم بكتيريا الأمعاء الأخرى بتحويل الكولسترول إلى مادة تفرز خارج الجسم من خلال البراز. وبالتالي، قد يخفض AG1 نسبة الكوليسترول لديك، اعتمادًا على أنواع البروبيوتيك الموجودة في المشروب.
ما هي البروبيوتيك الموجودة في مشروبات AG1؟
يقول AG1 إن البريبايوتك والبروبيوتيك يدعمان انتظام الأمعاء والمناعة وصحة الجلد مع تقليل الانتفاخ والغازات. Lactobacillus acidophilus UALa-01 و Bifidobacterium bifidum UABb-10 هما نوعان من البروبيوتيك الموجود في AG1 لدعم ميكروبيوم الأمعاء. درست دراسة أجريت عام 2023 في مجلة Nutraceuticals التآزر بين هاتين السلالتين من البروبيوتيك في نموذج مختبري ووجدت أن البروبيوتيك الخاص بـ AG1 أنتج خلات SCFAs والبروبيونات. إنه البروبيونات الذي يمكنه تقليل الإنزيم الذي ينتج الكوليسترول في الكبد.
تم العثور على البروبيوتيك بشكل عام لتقليل مستويات الكوليسترول الإجمالية، وفقًا لتحليل تلوي لعام 2018 في الطب (بالتيمور). من بين 32 دراسة شاركت في المراجعة، فإن استخدام البروبيوتيك يمكن أن يقلل من إجمالي نسبة الكوليسترول لديك بما يصل إلى 13 نقطة. البروبيوتيك الموجود في AG1، Lactobacillus acidophilus و Bifidobacterium bifidum، يمكن أن يخفض نسبة الكولسترول لديك بمقدار 8 نقاط. يمكن أن يؤدي استخدام البروبيوتيك إلى انخفاض أكثر وضوحًا في إجمالي نسبة الكوليسترول لديك إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع نسبة الكوليسترول. من المهم أن نلاحظ، مع ذلك، أن هذه الدراسة لم تشمل مشروبات AG1 والبروبيوتيك.
الفوائد الصحية وعيوب AG1
إذا كنت تتطلع إلى دعم صحة أمعائك، فقد يساعدك AG1. دراسة أجريت عام 2024 في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية أجريت على 30 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة استخدموا AG1 لمدة أربعة أسابيع. بالمقارنة مع الدواء الوهمي، زاد AG1 من بكتيريا الأمعاء المفيدة (L. acidophilus، وB. bifidum، وغيرها) مع تقليل سلالة البكتيريا Clostridium الأقل صحة. ووجدت الدراسة اتجاها نحو تحسين عملية الهضم، لكنها لم تكن ذات دلالة إحصائية. يقول موقع AG1 على الويب أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 90 يومًا للشعور بتأثيرات AG1.
يحتوي AG1 على العديد من الفيتامينات والمعادن نفسها الموجودة في الفيتامينات المتعددة، كما أنه يحتوي أيضًا على إنزيمات هضمية ومضادات أكسدة وأعشاب وأطعمة فائقة الجودة قد تتناولها كمكملات منفصلة. على سبيل المثال، قد يتناول بعض الأشخاص أيضًا مكملات الإنزيم المساعد Q10 (CoQ10) لتقليل الآثار الجانبية لعقاقير الستاتين المخفضة للكوليسترول. قد يأخذ الآخرون اشواغاندا لتقليل التوتر والقلق. تم العثور على كلا المكونين في AG1، لكن كمية هذه المكونات غير واضحة لأنها مدرجة كجزء من “مزيج خاص”. بمعنى آخر، على الرغم من أن بعض المكونات الموجودة في AG1 قد تحتوي على أبحاث علمية تدعم الفوائد الصحية مثل تقليل القلق أو خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، فقد لا يكون هناك ما يكفي من هذا المكون في AG1 لدعم هذه الفوائد الصحية. لذلك، فإن أي ادعاءات صحية يقدمها المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي والذين يتقاضون رواتبهم لتسويق AG1 قد لا تكون مدعومة بأدلة علمية.