هل يمكن لمشروبات AG1 خفض نسبة الكوليسترول المرتفع؟ الجواب معقد

يتذكر رياضيو التحمل AG1 باسم Athletic Greens منذ أكثر من عقد من الزمن كمكمل لموازنة أي نقص غذائي. اليوم، يقوم AG1 بتسويق نفسه كمكمل لأي شخص يرغب في تحسين صحته. يمكن لـ AG1 أن يحل محل الفيتامينات اليومية ومسحوق الخضر والبروبيوتيك مع إضافة فيتامينات B وC إضافية في مغرفة تحتوي على 50 سعرة حرارية.

لم يتم تصميم AG1 لخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة، ولا يقدم أي ادعاءات صحية للقيام بذلك. ومع ذلك، فإن البروبيوتيك الموجود في AG1 يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول من خلال ميكروبيوم الأمعاء. تنتج البروبيوتيك أحماض دهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) تمنع الإنزيمات التي تنتج الكوليسترول في الكبد، وفقًا لمقال نُشر عام 2021 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية. يسحب جسمك الكوليسترول من مجرى الدم لتكوين الأحماض الصفراوية، والتي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول لديك. تمتص بعض بكتيريا البروبيوتيك الكولسترول، بينما تقوم بكتيريا الأمعاء الأخرى بتحويل الكولسترول إلى مادة تفرز خارج الجسم من خلال البراز. وبالتالي، قد يخفض AG1 نسبة الكوليسترول لديك، اعتمادًا على أنواع البروبيوتيك الموجودة في المشروب.