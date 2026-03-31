هل يمكن لهذا الحل الذي تبلغ قيمته 10 دولارات أن يملأ شقوق الممرات حقًا؟ إليك ما يجب أن يقوله العملاء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

يعتبر Blacktop، المعروف أيضًا باسم الأسفلت، مادة جذابة للممرات تعزز جاذبية الرصيف وتضفي على المنزل مظهرًا عصريًا نهائيًا. على الرغم من أنها تتطلب صيانة منخفضة نسبيًا، وتحتاج عادةً إلى طلاء مانع للتسرب كل بضع سنوات، فمن المهم إصلاح الشقوق في أسرع وقت ممكن لمنع المزيد من الضرر. يمكن أن تحدث الشقوق نتيجة لتجمع الرطوبة الزائدة تحت السطح، أو انسكاب المواد الكيميائية على الممر، أو جذور الأشجار أو النباتات، أو حتى أشعة الشمس فوق البنفسجية. في حين أن سعر سد الشقوق يختلف بناءً على خطورة المشكلة، يمكنك أن تتوقع دفع 1 إلى 3 دولارات لكل قدم خطية للإصلاح الاحترافي. ومع ذلك، إذا كنت على استعداد للقيام بذلك بنفسك، فقد تتمكن من خفض هذه التكاليف. أحد الخيارات التي وجدناها هو حشوة الكراك من مادة اللاتكس Blacktop بقيمة 10 دولارات، والتي يمكنها سد الشقوق التي يصل عرضها إلى 1/2 بوصة. لقد حصل على تصنيف 4 من أصل 5 نجوم مع أكثر من 2200 تقييم على Home Depot، حيث أبلغ العديد من العملاء عن نجاحهم في الشقوق الضيقة – على الرغم من وجود بعض التحذيرات.

هناك بعض المهام الأساسية التي يمكن أن تساعد في منع تشقق الممر والتي يجب عليك تنفيذها تمامًا. أشياء مثل الحفاظ على نظافة سطح منزلك (وهو ما يمكنك القيام به باستخدام أحد أنواع المكانس التي قد تكون لديك في منزلك) وإدارة النباتات حول الممر تقطع شوطا طويلا. لكن إذا كنت تتعامل مع الشقوق الآن، فقد تتمكن من إصلاحها بنفسك، اعتمادًا على مدى خطورة المشكلة.