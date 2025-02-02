هل AG1 ترقى إلى مستوى الضجيج؟ اختبرناها لأنفسنا

من المحتمل أن يشهد عشاق المكملات الغذائية الصحية إعلانًا (أو 10) لـ AG1 ، وهو مسحوق الخضر مليء بالفيتامينات والمعادن والتكيفات والبروبيوتيك – وكلها تعد بزيادة صحتك. أوصت مقوم العظام الخاص بي لأول مرة AG1 منذ ما يقرب من عقد من الزمان لأنني كنت أبحث دائمًا عن المكملات الغذائية لتحسين تدريبي التحمل. في ذلك الوقت ، كان يطلق عليه اسم Greens Athletic ، والكثير من أصدقائي الثلاثي أقسم بها.
أعيد تسمية Greens الرياضية مسحوق الخضر المميز لتشمل غير الرياضيين ، وبالتالي تغيير الاسم إلى AG1. عندما رأيت المزيد من الإعلانات منبثقة على موجز وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي ، تساءلت عما إذا كان AG1 جيدًا مثل ما كان الجميع يزعجونه. غالبًا ما سأضيف مسحوق الخضر إلى عصير الصباح ، لكنني كنت أكره شرب مشروب الخضر اليومي لسببين.
أولاً ، لا تختلط مساحيق الخضر بشكل جيد للغاية ، لذا فأنت تختنق على مجموعة أو اثنين من المسحوق العائم في الأعلى ، أو لديك الكثير من المتبقية الخضراء في الأسفل. ثانياً ، شعرت دائمًا أنني كنت أشرب العشب ، وأنا لست مغرمًا بطعم العشب ما لم يتم مزجه مع بعض الأناناس في عصير. لذا أرسل لي AG1 مسحوق الخضر بالنسبة لي لمحاولة.
الانطباعات الأولى من AG1
كانت مجموعة الترحيب AG1 مفاجأة لطيفة. لقد جاء مع علبة معدنية قوية ، مغرفة ، زجاجة شاكر ، وتوريد مدته 30 يومًا من مسحوق الخضر. أعلم أنه شيء صغير ، لكنني أقدر حقًا أن سكوب ليس بلاستيك رخيص. شعرت كل من العلبة والمغرفة متينة وصنع جيدا.
لماذا العلبة؟ بمجرد فتح الحقيبة ، يجب تبريد البروبيوتيك والمكونات الأخرى للبقاء جديدًا. لذلك ، يمكنك تفريغ الحقيبة الشهرية في العلبة وتطفوها في الثلاجة.
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أثارت زجاجة شاكر أيضًا إعجابي – كانت أقل حجماً وأسهل من الاحتفاظ بها من تلك النموذجية التي تبدأ بطريقة ما في رائحة غير تقليدية مع مرور الوقت (حتى عند غسلها). يحتوي على قياسات أوقية وتر ، بحيث يمكنك إعادة استخدامها للترطيب طوال اليوم.
كمكافأة ، أرسلني AG1 أيضًا حزم السفر ، والتي كانت منفرد LifeSaL خلال العطلات. لا تقلق بشأن سرية العلبة أو التعامل مع التبريد – ما عليك سوى إلقاء حزمة في حقيبتك ، وأنت على ما يرام.
إيجابيات AG1
صباحي الأول مع AG1 جعلني متحمس. هل يمكن أن يحسن صحتي حقًا؟ ليس لدي مشاكل في الجهاز الهضمي ، لكنني تساءلت عما إذا كان AG1 سيساعدني. قمت بقياس مغرفة Ag1 بعناية في زجاجة شاكر المليئة بالماء. بعد بضع يهز ، يمزج المسحوق تمامًا. لا توجد جيوب من المسحوق على الحافة أو أسفل زجاجة شاكر. كان ذلك بالتأكيد ميزة زائد.
الذوق؟ أفضل مما كنت أتوقع. إنه حلو قليلاً من ستيفيا ، مع تلميح من الفاكهة ، ولم يذكرني بالعشب على الإطلاق. ومع ذلك ، إنه ليس شيئًا أشربه أثناء التمرين أو في يوم صيفي حار – إنه مشروب وظيفي أكثر من علاج. أعني ، حقًا ، أنا لا أقدم ممارسة للوجبات الخفيفة على الفيتامينات الصمغية ، أيضًا.
(هذا هو أكبر خطأ ارتكبته مع الفيتامينات المتعددة)
أحببت أيضًا أن AG1 لديه الكثير من الفيتامينات والمعادن – أكثر من الفيتامينات المتعددة الموجهة للنساء التي تزيد عن 50 عامًا. هناك الكثير من فيتامينات B للمساعدة في التدريبات ، على الرغم من أنني لم ألاحظ الكثير من الفرق في أداء التمرين. أنا دائمًا متوترة قليلاً بشأن ما يوجد في العديد من مكملاتي الغذائية لأنها لا تنظمها إدارة الغذاء والدواء. تم اختبار AG1 من قبل منظمات الطرف الثالث لضمان أن يكون المسحوق خالية من الملوثات مثل المعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية.
بعض عيوب AG1
الجانب السلبي الأكبر؟ السعر. قبل عشر سنوات ، اعتقدت أنها كانت مكلفة ، والآن تبلغ 99 دولارًا لمدة شهر (أو 79 دولارًا مع اشتراك). على الرغم من أنني كنت سعيدًا أرسل لي AG1 منتجاتها ، إلا أنه سيكون من الصعب عليّ تحمل AG1 كل شهر. إذا كان لديك الكثير من الدخل المتاح ، فسأقول إن AG1 يستحق ذلك.
على الرغم من أنني اختبرت AG1 فقط لمدة شهر ، إلا أنني لم ألاحظ انطلاقًا في صحة الأمعاء. يحتوي AG1 على سلالتين مشتركتين من البروبيوتيك – وهو أمر جيد – لكنني لم ألاحظ أي تغييرات في الجهاز الهضمي. ثم مرة أخرى ، ليس لدي مشاكل مع الغاز أو الانتفاخ أو الإسهال أو الإمساك. أود أن أرى AG1 ربما تضيف سلالات أخرى من البروبيوتيك قبل أن يحل محل ملحق بروبيوتيك حقًا. أود أيضًا أن أرى AG1 يضيف المزيد من الألياف. الآن لا يوجد سوى 2 غرام من الألياف لكل وجبة.
كنت أتوقع أن يحسن AG1 مزاجي قليلاً ، خاصةً حيث تحملت ضغوط العطلات والبقع بعد العطلة. من المفترض أن تدعم الفيتامينات والمعادن في AG1 الوظيفة المعرفية والهدوء الداخلي ، لكنني لم أر تحسنا ملحوظًا. علاوة على ذلك ، إذا كان يمكن العثور على معظم الفيتامينات والمعادن في الفيتامينات المتعددة القياسية ، فقد يكون من أرخص بالنسبة لي التمسك بالفيتامينات المتعددة.