هل AG1 ترقى إلى مستوى الضجيج؟ اختبرناها لأنفسنا

من المحتمل أن يشهد عشاق المكملات الغذائية الصحية إعلانًا (أو 10) لـ AG1 ، وهو مسحوق الخضر مليء بالفيتامينات والمعادن والتكيفات والبروبيوتيك – وكلها تعد بزيادة صحتك. أوصت مقوم العظام الخاص بي لأول مرة AG1 منذ ما يقرب من عقد من الزمان لأنني كنت أبحث دائمًا عن المكملات الغذائية لتحسين تدريبي التحمل. في ذلك الوقت ، كان يطلق عليه اسم Greens Athletic ، والكثير من أصدقائي الثلاثي أقسم بها.

أعيد تسمية Greens الرياضية مسحوق الخضر المميز لتشمل غير الرياضيين ، وبالتالي تغيير الاسم إلى AG1. عندما رأيت المزيد من الإعلانات منبثقة على موجز وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي ، تساءلت عما إذا كان AG1 جيدًا مثل ما كان الجميع يزعجونه. غالبًا ما سأضيف مسحوق الخضر إلى عصير الصباح ، لكنني كنت أكره شرب مشروب الخضر اليومي لسببين.

أولاً ، لا تختلط مساحيق الخضر بشكل جيد للغاية ، لذا فأنت تختنق على مجموعة أو اثنين من المسحوق العائم في الأعلى ، أو لديك الكثير من المتبقية الخضراء في الأسفل. ثانياً ، شعرت دائمًا أنني كنت أشرب العشب ، وأنا لست مغرمًا بطعم العشب ما لم يتم مزجه مع بعض الأناناس في عصير. لذا أرسل لي AG1 مسحوق الخضر بالنسبة لي لمحاولة.