هل Home Depot Butcher Block Countertops يستحق الشراء؟ هذا ما يقوله المشترين

اختيار المواد للعدادات ليس بالأمر السهل. هناك العديد من الخيارات ، وجميعهم لديهم إيجابيات وسلبيات خاصة بهم لاستخدامها ، بما في ذلك الرعاية والتكلفة والتلوين. يعد Butcher Block خيارًا شائعًا بفضل الخلود ، وجماله الطبيعي ، والقدرة على تحمل التكاليف. فائدة أخرى هي أن كونترتوب كتلة الجزار تستمر لفترة طويلة قبل أن يتم استبدالها – في بعض الأحيان 20 سنة أو أكثر. لهذا السبب ، من المفيد الحصول على مواد عالية الجودة عند صنع جزيرتك أو كونترتوب.

هناك الكثير الذي يجب معرفته قبل شراء كونترتوب كتلة الجزار ، بما في ذلك حقيقة أن هناك الكثير من التنوع في السوق. Home Depot ، على سبيل المثال ، يحمل بعض العلامات التجارية في المتجر – مما يوفر الكثير من الخيارات للعملاء والسماح لهم بالعثور على الملاءمة المثالية. Hardwood Reflections و Hampton Bay هما العلامتان التجاريتان الكبار في Home Depot التي تجعل عدادات كتلة الجزار.

قام House Digest بالغطس العميق في بعض المنتجات ومراجعات الأشخاص الذين اشتروها على مر السنين للعثور على الأفضل وما إذا كانوا يستحقون الشراء أم لا. تعتبر تصنيفات النجوم مفيدة ويمكن أن تقدم لك فكرة عن المنتجات الجيدة في لمحة سريعة ، ولكن إذا كنت ترغب حقًا في رؤية ما الذي يجعل المنتج مصنّفًا بدرجة عالية أو العيوب التي لديهم ، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث. تتم تغطية منتجات Butcher Block الأولى الأربعة أدناه ، مما يوفر لك مراجعات وتفاصيل مثال حتى تعرف بالضبط ما إذا كنت ستجدها تستحق الشراء أم لا.