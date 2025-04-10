هل Home Depot Butcher Block Countertops يستحق الشراء؟ هذا ما يقوله المشترين

اختيار المواد للعدادات ليس بالأمر السهل. هناك العديد من الخيارات ، وجميعهم لديهم إيجابيات وسلبيات خاصة بهم لاستخدامها ، بما في ذلك الرعاية والتكلفة والتلوين. يعد Butcher Block خيارًا شائعًا بفضل الخلود ، وجماله الطبيعي ، والقدرة على تحمل التكاليف. فائدة أخرى هي أن كونترتوب كتلة الجزار تستمر لفترة طويلة قبل أن يتم استبدالها – في بعض الأحيان 20 سنة أو أكثر. لهذا السبب ، من المفيد الحصول على مواد عالية الجودة عند صنع جزيرتك أو كونترتوب.
هناك الكثير الذي يجب معرفته قبل شراء كونترتوب كتلة الجزار ، بما في ذلك حقيقة أن هناك الكثير من التنوع في السوق. Home Depot ، على سبيل المثال ، يحمل بعض العلامات التجارية في المتجر – مما يوفر الكثير من الخيارات للعملاء والسماح لهم بالعثور على الملاءمة المثالية. Hardwood Reflections و Hampton Bay هما العلامتان التجاريتان الكبار في Home Depot التي تجعل عدادات كتلة الجزار.
قام House Digest بالغطس العميق في بعض المنتجات ومراجعات الأشخاص الذين اشتروها على مر السنين للعثور على الأفضل وما إذا كانوا يستحقون الشراء أم لا. تعتبر تصنيفات النجوم مفيدة ويمكن أن تقدم لك فكرة عن المنتجات الجيدة في لمحة سريعة ، ولكن إذا كنت ترغب حقًا في رؤية ما الذي يجعل المنتج مصنّفًا بدرجة عالية أو العيوب التي لديهم ، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث. تتم تغطية منتجات Butcher Block الأولى الأربعة أدناه ، مما يوفر لك مراجعات وتفاصيل مثال حتى تعرف بالضبط ما إذا كنت ستجدها تستحق الشراء أم لا.
كتلة جزار الحافة المتأخرة من انعكاسات الخشب الصلب
تعتبر انعكاسات الخشب الصلب واحدة من أعلى كتل الجزار في Home Depot ، مع الآلاف من المراجعات. تأتي كتلة جزار الحافة التي تم تخفيفها في عدة أنواع مختلفة من الخشب ، بحيث يمكنك الاختيار استنادًا إلى تفضيلات اللون والمتانة. بعض الخيارات تشمل Alder و Oak و Sapele و Teak. هناك أيضًا عدة سماكة للاختيار من بينها ، بناءً على أنواع كونترتوب المختلفة.
يتم تصنيف كتلة الجزار مع الحواف التي تم تخفيفها بواسطة Hardwood Reflections بشكل كبير على موقع Home Depot. لديها 4.4 من أصل 5 نجوم ، ويوصى بها من قبل 83 ٪ من المشترين. إذا كنت لا تحب الحافة المتأخرة ، فإن انعكاسات الخشب الصلب لديها أيضًا خيار مربع مع مراجعات مماثلة. ترك أحد العملاء تعليقًا متوهجًا حول كتلة الجزار التي اشترتها: “انعكاسات الخشب الصلب الذي لم ينته بيرش الجزار الصلبة في الجزارة ، جاءت ببراعة ومثيرة للإعجاب وفي حالة مثالية … تبدو رائعة.”
على الرغم من أن العديد من الأشخاص يحبون هذا المنتج ، إلا أن معظم مراجعات النجوم السفلية ركزت على التناقضات في الخشب. في بعض الأحيان ، تصل القطع المكسورة أو المكسورة أو المشوهة أو المفتوحة. وقالت مراجعة أخرى على Home Depot: “أردت حقًا أن أعطي هذه النجوم الخمسة ، لكن عيبًا يقرعه إلى 2 بالنسبة لي. على حافة كونترتوب هو عيب تم ملؤه مع المعجون الخشبي. لم يكن هناك ما يلاحظه حتى وضعت الزيت المعدني الثاني عليه ، وفي هذه النقطة ، كانت تبرز مثل ضوء وامض.”
كتلة جزار أكاسيا غير المكتملة من خليج هامبتون
يتم تصنيع خيار كتلة الجزار الشهير من Home Depot بواسطة Hampton Bay. على الرغم من أن لديهم العديد من أنواع الخشب المختلفة ، إلا أن كونترتوب أكاسيا بوتشر غير المكتملة هي واحدة من أعلى التصنيف على الموقع الإلكتروني. لديها 4.5 من أصل 5 نجوم ، و 63 ٪ من المستخدمين يوصونه. تأتي كتل جزار خليج هامبتون هذه غير مكتملة وسمك 1.5 بوصة – قطعة من الخشب جميلة ومتين.
مثل المنتجات الأخرى في هذه القائمة ، هذه ليست مثالية. يجب عليك اختيار القطع التي لا تظهر بعناية مكسورة أو تالفة. إذا أمكن ، حاول التقاط مباشرة من المتجر ، أو قم بتسليم القطع إلى مركزك القريب. وبهذه الطريقة ، إذا انتهى الأمر بالجودة الرديئة ، فلن تضطر إلى التعامل مع متاعب محاولة إعادته.
بالنظر إلى المراجعات ، قد تشعر بالترهيب الشديد لشراء أي من الخشب. في حين أن هناك الكثير من المراجعات السلبية في لمحة ، إلا أن المنتج لا يزال لديه عدد هائل من الإيجابيات بناءً على النتيجة الإجمالية. عليك فقط الانتباه إلى الخشب الذي تتلقاه ، وأن تكون على استعداد للرمال والطائرة كتلة الجزار للحصول عليها دون عيوب. على سبيل المثال ، غادر أحد العملاء مراجعة من فئة الخمس نجوم: “هذا كونترتوب مذهل. كان لديه خدش صغير واحد على جانب واحد ، ورمله بسهولة. استخدمناها لإعداد خزانة مخصصة وكنت مرعوبًا لقطعه ، لكنه كان بسيطًا. مغلق بزيت آمن من الطعام.”
أنهى كتلة جزار هيفيا من MSI
على الرغم من أن تأملات الخشب الصلب وخليج هاميلتون هي العلامات التجارية الأكثر شيوعًا التي سترونها عند البحث من خلال مجموعات Home Depot ، إلا أن هناك علامات تجارية أخرى ، مثل MSI. لا تحتوي كتلة Hevea Butcher block من MSI على العديد من المراجعات ، لكن تلك التي لديها إيجابية في الغالب ، مع 4 من أصل 5 نجوم. بالإضافة إلى ذلك ، يوصي 79 ٪ من الناس هذا المنتج.
تقوم مراجعة أحد العملاء على Home Depot بعمل رائع لتلخيص كل من إيجابيات وسلبيات كتلة MSI Butcher هذه: “أمضى وقتًا طويلاً في البحث عن كتلة جزار خشبية صلبة ، وكان ذلك ملطخًا بالفعل بسعر جيد. لقد اشتعلت هذا في اللحظة المناسبة. نوعية جيدة جدًا ، واتضح أنها لا تزال جيدة جدًا!
الشكاوى المتعلقة بعملية الشحن التي تلحق الحواف وزوايا شائعة. قد لا يكون الأمر يستحق الشراء إلا إذا كنت تخطط بالفعل لتقليص الجانبين قليلاً أو تذهب شخصيًا بدلاً من ذلك. قضية أخرى محتملة هي أنه لم ينته كما تم المطالبة به. على الرغم من أنها ملطخة ، إلا أن التعليمات تقول أنه لا يزال من الضروري إغلاقه ، وذكر بعض التعليقات أن الصنفرة مطلوبة أيضًا في بعض الأحيان. خلاف ذلك ، فهو منتج عالي الجودة ، وغالبًا ما يكون مقارنة بمنتجات انعكاسات الخشب الصلب. على الرغم من أن بعض المراجعات سلبية ، إذا كنت على دراية بالمنتج الذي قد ينتهي به المطاف قد يتضرر وقد يحتاج إلى رمل وإنهاء ، فيمكنك الحصول على كتلة جزار جيدة بسعر أرخص من العلامات التجارية المنافسة.
كتلة جزار الحافة الحية من انعكاسات الخشب الصلب
إذا كنت لا تريد كتلة جزار قياسية ، فإن كتلة الجزار المباشر من تأملات الخشب الصلب هي خيار آخر. يعد كونترتوب الجزار الخشبي الصلب غير المكتمل مع الحافة الحية أعلى تصنيف. يأتي هذا الخيار بالذات إما في بيرش أو سامان وأطنان من الأحجام المختلفة لمساعدتك في الحصول على أفضل حجم لاحتياجاتك دون وزن زائد. لديها 4.6 من أصل 5 نجوم ، و 79 ٪ من المستخدمين يوصونه. كل قطعة فريدة من نوعها ، والحواف الحية تمنح مطبخك مظهرًا ريفيًا قد لا تتمكن من إعادة إنشاء قطعة قياسية من كتلة الجزار.
مثل منتجات انعكاس الخشب الصلب الآخر ، يتم الإبلاغ عن بعض التناقضات والشقوق المملوءة بغراء الخشب في المراجعات. هناك أيضًا أوقات لا تختلق فيها القطع الفردية التي تشكل اللوحة معًا كما ينبغي ، مما يؤدي إلى تشققات أسفل الخط. ومع ذلك ، إذا كنت تهتم بالخشب الذي تشتريه والحصول على قطعة عالية الجودة ، فستحصل على كتلة جزار جميلة تفخر بعرضها. راجع أحد العملاء الراضين عملية شراءها على Home Depot ، قائلاً: “إن كونترتوب الجزيرة هذه مذهلة للغاية! إنها هبوطًا ، ونجم العرض في مطبخي المعاد تشكيله حديثًا … لون الحبوب مذهل. أوصي بشدة بهذه كونترتوب!”
يأتي الخشب غير مكتمل ، حتى تتمكن من وصمة وصمة عار كما تريد. يُنصح بأن تقوم بذلك في غضون 48 ساعة من فتح الخشب. لحسن الحظ ، من السهل إغلاق كونترتوب كتلة الجزار مع المكونات الطبيعية ولا يستغرق سوى وقت وجهد صغير.