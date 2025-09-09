هل THC أو الكحول أفضل بالنسبة لك؟ هذا ما يقوله العلم

هل من الأفضل أن تراجع مع بيرة أو تجربة بعض الأطعمة التي تحتوي على THC (Tetrahydrocannabinol ، المكون في الحشيش الذي يمنحك “عالية”)؟ العلم لديه بعض ، ولكن ليس كل ، من الإجابات.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يؤثر تعاطي الكحول سلبًا على جسمك بغض النظر عن الكمية أو النوع. (قد تشرب الكثير إذا حدث هذا لك.) لكن هذا لا يعني بالضرورة أنك ستكون أفضل حالًا مع منتج THC ؛ بعد كل شيء ، لا يزال الحشيش دواءًا غير قانوني فيدرالية على الرغم من أن المنتجات المملوءة بالـ THC متوفرة على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم البحث في THC جيدًا (القنب عبارة عن مادة خاضعة للرقابة من الجدول الأول ، مما يسبب حواجز الطرق الأخلاقية) ، وبالتالي فإن إيجابياتها الصحية وسلبياتها ليست موثقة جيدًا.
كما أوضحت كارول بويد خبيرة المخدرات والكحول لشبكة سي إن إن ، “نعلم أن استهلاك الكحول المعتدل له مخاطر صحية ، ويزيد المخاطر مع زيادة استهلاك الكحول”. ومع ذلك ، سارعت إلى إضافة أن “(نحن) لا نعرف بعد المخاطر (كذا) الاستخدام اليومي للأمراض” ، مشيرًا إلى دراسات محدودة. لذلك ، فإن الطريقة الوحيدة لمقارنة الكحول و THC هي استخدام الأدلة المتاحة ، بدءًا من كيفية تأثيرها على الدماغ.
كل من الكحول و THC يغيرون العقل. الكحول يضعف وظيفة الدماغ ، وبطء الإدراك ، والذاكرة ، والتوازن ، والحكم من خلال مقاطعة آليات التواصل العصبي الطبيعية. ويمكن أن تكون المشكلة دائمة: كشفت دراسة 2022 في اتصالات الطبيعة أنه حتى عندما يشرب الناس من “وحدتين” من الكحول (10 ملليتر لكل وحدة) كل يوم ، فإنهم يخاطرون بالتقلص في الدماغ. يقطع THC أيضًا قدرات الدماغ التواصلية ، وغالبًا ما يغير تصور الوقت أيضًا.
آثار THC والكحول على العقل والقلب
بمرور الوقت ، قد يضر الحشيش الدماغ أيضًا. لكل دراسة في عام 2025 في شبكة JAMA مفتوحة ، عانى مستخدمو منتجات القنب مدى الحياة من مشكلات الذاكرة. وفي الوقت نفسه ، وجدت دراسة أجريت عام 2022 في السكتة الدماغية أن مستخدمي THC على المدى الطويل الذين بدأوا استخدام THC في شبابهم عطلوا تطورهم العصبي ، وكذلك زيادة احتمالية السكتة الدماغية.
آثار THC (أو الحشيش) والكحول على نظام القلب والأوعية الدموية هي رزيهة على قدم المساواة. أظهرت دراسة أجريت عام 2024 في مجلة الجمعية الصحية الأمريكية أن احتمالات وجود حلقة متعلقة بالقلب مثل نوبة قلبية زادت مع استخدام القنب العادي (اليومي). الكحول لا يكون أفضل بكثير من حيث المخاوف القلبية الوعائية. حذرت دراسة أجريت عام 2025 في التداول من افتراض أن تعاطي الكحول “صحية” ، مشيرة إلى أن استهلاك الكحول المفرط قد تم ربطه بالوفيات المتعلقة بالقلب.
ماذا عن أجزاء الجسم الأخرى؟ إذا كنت تشرب الكحول بشكل مفرط لسنوات ، فقد تتسبب في تلف الكبد وكذلك زيادة فرص سرطان المريء وسرطان الرقبة وسرطان الثدي وبعض السرطان الأخرى. من ناحية أخرى ، إذا كنت تستخدم THC (وخاصة إذا كنت تدخن الحشيش) ، فيمكنك المخاطرة بتطوير مشاكل في الجهاز التنفسي أو سرطان الرئة. يمكنك أيضًا زيادة فرصك في الذهان المبكرة. في الواقع ، قد تكون ردود الفعل الذهنية المرتبطة بـ THC مرتبطة باستعداد وراثي أو اضطراب الصحة العقلية الحالية ، مما يجعل من الصعب التنبؤ باستجابات الشخص المحتملة عند تجربة منتجات THC.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مشكلات الإدمان ، فإن المساعدة متوفرة. زيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل على خط المساعدة الوطني لـ Samhsa في 1-800-662-HELP (4357).