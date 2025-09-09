هل THC أو الكحول أفضل بالنسبة لك؟ هذا ما يقوله العلم

هل من الأفضل أن تراجع مع بيرة أو تجربة بعض الأطعمة التي تحتوي على THC (Tetrahydrocannabinol ، المكون في الحشيش الذي يمنحك “عالية”)؟ العلم لديه بعض ، ولكن ليس كل ، من الإجابات.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يؤثر تعاطي الكحول سلبًا على جسمك بغض النظر عن الكمية أو النوع. (قد تشرب الكثير إذا حدث هذا لك.) لكن هذا لا يعني بالضرورة أنك ستكون أفضل حالًا مع منتج THC ؛ بعد كل شيء ، لا يزال الحشيش دواءًا غير قانوني فيدرالية على الرغم من أن المنتجات المملوءة بالـ THC متوفرة على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم البحث في THC جيدًا (القنب عبارة عن مادة خاضعة للرقابة من الجدول الأول ، مما يسبب حواجز الطرق الأخلاقية) ، وبالتالي فإن إيجابياتها الصحية وسلبياتها ليست موثقة جيدًا.

كما أوضحت كارول بويد خبيرة المخدرات والكحول لشبكة سي إن إن ، “نعلم أن استهلاك الكحول المعتدل له مخاطر صحية ، ويزيد المخاطر مع زيادة استهلاك الكحول”. ومع ذلك ، سارعت إلى إضافة أن “(نحن) لا نعرف بعد المخاطر (كذا) الاستخدام اليومي للأمراض” ، مشيرًا إلى دراسات محدودة. لذلك ، فإن الطريقة الوحيدة لمقارنة الكحول و THC هي استخدام الأدلة المتاحة ، بدءًا من كيفية تأثيرها على الدماغ.

كل من الكحول و THC يغيرون العقل. الكحول يضعف وظيفة الدماغ ، وبطء الإدراك ، والذاكرة ، والتوازن ، والحكم من خلال مقاطعة آليات التواصل العصبي الطبيعية. ويمكن أن تكون المشكلة دائمة: كشفت دراسة 2022 في اتصالات الطبيعة أنه حتى عندما يشرب الناس من “وحدتين” من الكحول (10 ملليتر لكل وحدة) كل يوم ، فإنهم يخاطرون بالتقلص في الدماغ. يقطع THC أيضًا قدرات الدماغ التواصلية ، وغالبًا ما يغير تصور الوقت أيضًا.