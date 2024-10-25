هناك أخيرًا طريقة جيدة لتنظيم ملحقات الخلاط الدائمة

تعمل الخلاطات القائمة على إزالة الأجزاء الصلبة من تحضير المخبوزات المفضلة لديك. ومع ذلك، فإنها تسبب مشاكل جديدة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مطبخك منظمًا بشكل مثالي. وبشكل أكثر تحديدًا، غالبًا ما تتسبب ملحقات الخلاط الضخمة مثل السوط السلكي وخطاف العجين والمضرب المسطح في حدوث فوضى في الخزانات لأنها لا تحتوي عادةً على مكان تخزين مخصص. لحسن الحظ، هناك حل بسيط: يمكنك استخدام حاملات مرفقات الخلاطات، التي تباع على أمازون مقابل 7 دولارات، لتعليقها بشكل أنيق داخل مطبخك.
لاستخدام حل التخزين ذاتي اللصق هذا، ما عليك سوى إزالة الغطاء الواقي من الخلف ولصق المكون البلاستيكي المربع الشكل على سطح المطبخ الذي تريد تعليق ملحقات الخلاط عليه. يمكنك أيضًا تثبيت المكون في مكانه إذا كنت تفضل ذلك. بعد ذلك، قم بتحريك الملحق الخاص بك على البلاستيك وقم بتدويره لتثبيته في مكانه. كرر هذه العملية مع أكبر عدد ممكن من حوامل مرفقات الخلاط التي تحتاجها لتعليق جميع ملحقاتك. وهذا كل ما في الأمر! لا تتردد في وضع الحوامل في أي مكان يناسب مساحتك. إذا كنت ترغب في إخفاء ملحقاتك بعيدًا عن الأنظار، على سبيل المثال، يمكنك تثبيت الحوامل داخل الخزانة لتعليقها هناك.
استخدم حاملات ملحقات الخلاط لتبقى منظمة
حاملات مرفقات الخلاط متوافقة مع خلاطات KitchenAid الدائمة. إذا كان لديك خلاطًا مختلفًا، فيمكنك البحث عن حاملات الملحقات المتوافقة مع جهازك المحدد على أمازون. بمجرد شراء الحوامل الصحيحة، قم بمراجعة دليل التعليمات المرفق مع المنتج لتحديد كيفية تركيبها بشكل صحيح. ستختلف تعليمات التثبيت قليلاً من منتج لآخر.
هناك احتمال بعدم وجود حوامل ملحقة للخلاط متوافقة مع الجهاز الذي تملكه. في هذه الحالة، يمكنك استخدام خطافات ذاتية اللصق لتعليقها في مطبخك بدلًا من ذلك. تعد الخطافات اللاصقة Lyfehacks من Good Days، والتي تبلغ تكلفتها 5 دولارات لمجموعة مكونة من 10 قطع، خيارًا رائعًا يسمح لك بتعليق المرفقات من داخل الخزانة. يمكنك أيضًا لصق هذه الخطافات أسفل الجزء الخارجي من الخزانة إذا كنت تفضل ذلك. يمكن أن يساعدك أي من الموضعين على توديع أسطح المطبخ المزدحمة.
نظرًا لأن الخلاط نفسه ربما يكون أحد تلك الأجهزة التي لا يمكنك العيش بدونها، فمن المهم أيضًا وضع غطاء واقي فوقه عندما لا يكون قيد الاستخدام لمنع الخدوش والأضرار الأخرى. يعد غطاء Nalan Stand Mixer Cover بسعر 17 دولارًا اختيارًا رائعًا متوافقًا مع خلاطات حامل KitchenAid. يأتي هذا الغطاء في مجموعة متنوعة من الألوان. وبدلاً من ذلك، لا يتناسب خلاط Evermarket Stand Mixer بسعر 10 دولارات مع خلاطات KitchenAid فحسب، بل يناسب أيضًا خلاطات Sunbeam وCuisinart وHamilton. وهي متوفرة بخيارات الألوان الأسود، الأزرق، أو الأحمر.