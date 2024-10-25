هناك أخيرًا طريقة جيدة لتنظيم ملحقات الخلاط الدائمة

تعمل الخلاطات القائمة على إزالة الأجزاء الصلبة من تحضير المخبوزات المفضلة لديك. ومع ذلك، فإنها تسبب مشاكل جديدة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مطبخك منظمًا بشكل مثالي. وبشكل أكثر تحديدًا، غالبًا ما تتسبب ملحقات الخلاط الضخمة مثل السوط السلكي وخطاف العجين والمضرب المسطح في حدوث فوضى في الخزانات لأنها لا تحتوي عادةً على مكان تخزين مخصص. لحسن الحظ، هناك حل بسيط: يمكنك استخدام حاملات مرفقات الخلاطات، التي تباع على أمازون مقابل 7 دولارات، لتعليقها بشكل أنيق داخل مطبخك.

لاستخدام حل التخزين ذاتي اللصق هذا، ما عليك سوى إزالة الغطاء الواقي من الخلف ولصق المكون البلاستيكي المربع الشكل على سطح المطبخ الذي تريد تعليق ملحقات الخلاط عليه. يمكنك أيضًا تثبيت المكون في مكانه إذا كنت تفضل ذلك. بعد ذلك، قم بتحريك الملحق الخاص بك على البلاستيك وقم بتدويره لتثبيته في مكانه. كرر هذه العملية مع أكبر عدد ممكن من حوامل مرفقات الخلاط التي تحتاجها لتعليق جميع ملحقاتك. وهذا كل ما في الأمر! لا تتردد في وضع الحوامل في أي مكان يناسب مساحتك. إذا كنت ترغب في إخفاء ملحقاتك بعيدًا عن الأنظار، على سبيل المثال، يمكنك تثبيت الحوامل داخل الخزانة لتعليقها هناك.